Eklatante Preiserhöhungen befürchtet

Ein neues Prinzip hält ab dem 1. Januar 2017 bei der Begutachtung von Pflegebedürftigkeit Einzug: Nicht mehr die Defizite stehen im Mittelpunkt, sondern die Fähigkeiten.

Main-Tauber-Kreis. "Wirklich einfach ist das nicht", sagt Nicole Schwarz, Leiterin des Amts für Pflege und Versorgung bei der Landkreisverwaltung. Damit meint sie die Komplexität der Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III. Letzteres steht am Montag im Gesundheitsausschuss des Bundestags zur parlamentarischen Anhörung auf dem Programm.

Rahmenvertrag

Bertelsmann-Studie: Daten und Fakten zum Thema Pflege Die Bertelsmann-Stiftung hat einen "Report Pflegeinfrastruktur" zum Thema "Können sich Senioren die eigene Pflege leisten?" erstellt, der im Internet unter www.bertelsmann-stiftung.de einzusehen ist. Danach können Senioren im Main-Tauber-Kreis die stationäre Pflege im Schnitt 284 Tage zahlen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind es 353 Tage, im Kreis Schwäbisch Hall 296 Tage, im Hohenlohekreis 307 Tage und im Landkreis Heilbronn 321 Tage. Landesweit weist die höchste Kaufkraft für professionelle Pflege in bezahlbaren Heimtagen der Neckar-Odenwald-Kreis auf. Der Landesschnitt liegt bei 307 Tagen, der Bundesschnitt bei 348 Tagen. Deutschlandweit liegt der Preisindex für die stationäre Pflege am Tag zwischen 88 und 153 Euro. Die Bertelsmann-Studie stellt ein "starkes Nordost-Südwest-Gefälle" fest. Im Main-Tauber-Kreis und im Landkreis Heilbronn sind es zwischen 123 und 130 Euro, im Neckar-Odenwald-Kreis 108 bis 115 Euro, im Hohenlohekreis und im Landkreis Schwäbisch Hall 115 bis 123 Euro. Demgegenüber liegt das Nettoäquivalenzeinkommen über 80-Jähriger im Main-Tauber-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall bei 1842 bis 1956 Euro, im Hohenlohekreis und im Neckar-Odenwald-Kreis bei 1956 bis 2064 Euro und im Landkreis Heilbronn bei 2170 bis 2289 Euro. [mehr...]

Mit dem seit Januar dieses Jahres geltenden Rahmenvertrag für die vollstationäre Pflege wurde bereits ein neuer Pfosten eingerammt: Personalaufstockungen durch veränderte Schlüssel sowie ein Gewinnzuschlag in Höhe von 1,5 Prozent, der erhoben werden darf, verteuern die Pflege in Heimen. Für Baden-Württemberg mache das rund 120 Millionen Euro aus, so Schwarz. Zusammen mit den geplanten Änderungen von den drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade zum Jahresbeginn 2017 mit höheren Leistungen sowie einem derzeit noch nicht bekannten neuen Rahmenplan werde landesweit mit bis zu 240 Millionen Euro Mehrkosten gerechnet.

Automatismus

"Die Umstellung von den Pflegestufen in die Pflegegrade läuft automatisch", so Schwarz. "Dafür ist die Pflegekasse zuständig." Grundsätzlich gilt: Niemand wird schlechter gestellt. Es gibt einen Bestandsschutz. Wer in Pflegestufe 1 eingeordnet ist, kommt in Pflegegrad 2, wenn er keine eingeschränkte Alttagskompetenz aufweist. Liegt eine solche vor, kommt er in Pflegegrad 3. Wer vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen in Pflegestufe 0 eingruppiert war - was demenziell erkrankte Personen betrifft - kommt automatisch in Pflegegrad 2. Für alle, die versichert sind, stellt diese Umstellung kein Problem dar. Allein die Nichtversicherten, von denen es im Main-Tauber-Kreis maximal zehn Personen gibt, müssen von Amts wegen neu eingruppiert werden.

Das übernimmt Monika Schwenkert von der Altenhilfefachberatung. Sie hat die neuen Kriterien wie Gestaltung des Alltagslebens, soziale Kontakte, kommunikative Fähigkeiten, Selbstversorgung, Mobilität oder Bewältigung von Krankheit und Therapie einzuordnen. Derzeit gehen sie und ihre Kollegen davon aus, dass Nichtversicherten lediglich ein Sprung nach oben zugestanden wird. Klar ist das allerdings erst, wenn das Pflegestärkungsgesetz III verabschiedet ist. Dort werden nämlich Pflege- und Sozialhilfeleistungen sowie die Hilfe zur Pflege geregelt.

"Bei der Pflege zu Hause", so Schwenkert, "werden auch die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt, wie die Pflicht zur regelmäßigen Kehrwoche." Gerade bei der Pflege zu Hause werde es mehr Entlastungen für die Angehörigen geben, so Nicole Schwarz. "Die ist auch notwendig", meint sie.

Auf den Landkreis als Sozialhilfeträger kommen mit den Änderungen höhere Kosten zu. Das liegt in erster Linie an den in den Rahmenverträgen festgezurrten Steigerungen. Allein für das laufende Jahr geht sie bei 13 geführten Pflegesatzverhandlungen von rund 400 000 Euro Mehrkosten aus. Für acht Pflegeheime stünden allerdings noch Verhandlungen an.

Die höheren Leistungen der Pflegekasse zum 1. Januar 2017 stellen für Schwarz zunächst zwar eine geringfügige Entlastung dar, doch werde diese durch Preiserhöhungen und die Ausgaben auf Grundlage des dann neuen Rahmenvertrags schnell hinwegschmelzen. "Die Bewohner, die bislang schon in der Sozialhilfe waren, werden für den Sozialhilfeträger teurer", so die Amtsleiterin. Zudem rechnet sie mit mehr Sozialhilfeempfängern, weil die Kosten allein durch die Rente nicht mehr getragen werden können.

Kostensteigerung

Wie eine Hiobsbotschaft klingt es, wenn Schwarz "eklatante Preiserhöhungen" befürchtet, die gar mehrere 100 Euro im Monat ausmachen könnten. Aufgrund des Systems sei damit zu rechnen, dass kleinere Häuser mehr erhöhen müssten als größere. Eine solche mutmaßliche Kostensteigerung bleibt nicht ohne Resonanz. "Vor allem bei den Selbstzahlern herrscht Angst, die Kosten nicht mehr tragen zu können und Sozialhilfe beantragen zu müssen", weiß Nicole Schwarz. Und Monika Schwenkert fügt an: "Auch die Angehörigen machen sich Sorgen und fragen, ob die Pflege noch teurer wird."