Eine Reise im Zeichen der Ökumene

main-Tauber-Kreis. 2017 ist das große Lutherjahr, das an ein großartiges globales Ereignis der Geschichte erinnert. Vor 500 Jahren änderte sich das Bild unserer Welt. Mittendrin Martin Luther, der das Verhältnis zwischen Mensch und Gott neu definiert. Die Reformation war eingeläutet. Die Rückformung, also eine Wiederherstellung der ursprünglichen Zustände der Kirche, gelang nicht.

Erstes Ziel Eisenach

Die Zeitreise in die Vergangenheit beginnt in der Lutherstadt Eisenach. Es stehen eine Führung auf der Wartburg, in der Luther als Junker Jörg fast ein Jahr als für vogelfrei erklärter Mensch gelebt und das Neue Testament übersetzt hat, eine Stadtführung und der Besuch des Lutherhauses auf dem Programm. Außerdem gibt es eine Begegnung mit Johann Sebastian Bach, der hier 200 Jahre nach Luther die Lateinschule besuchte und Lieder von Luther in 30 sog. Bachkantaten vertonte.

Danach geht es nach Eisleben fahren, wo Luther geboren wurde und auch gestorben ist. Auch der Maler Lucas Cranach d.Ä. gehörte zu Luthers Freunden; er setzte das biblische Wort in Altarbilder um. Ihm begegnen die Reiseteilnehmer in der Lutherstadt Wittenberg, wo es eine Stadt- und Kirchenführung gibt.

Dabei geht es von der Schlosskirche "Allerheiligen" mit der "Thesentüre" vorbei an Marktplatz und den Cranachhäusern zum Lutherhaus, dasdie Teilnehmer besichtigen werden.

Ein Abstecher nach Dessau führt zum "Bauhaus". Auf dem Rückweg machen wird eine Pause in Erfurt eingelegt, das viele Verbindungen zu Luthers Leben und Wirken hat.

Dort haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu einem Gottesdienstbesuch. Neben der Begegnung mit den Orten und Gestalten der Reformation geht es bei dieser Reise um die Begegnung untereinander im ökumenischen Geist.