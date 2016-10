Nach Frankreich ist Polen das zweitgrößte Nachbarland Deutschlands. Dennoch wissen die Deutschen wenig über die Polen und die Geschichte des Landes. Michał Sikucinski gibt Nachhilfe.

Main-Tauber-Kreis. Michał Sikucinski mag Polen. Das Land und die Leute. Deshalb hat er sich vor etlichen Jahren entschieden, dort zu leben und zu arbeiten. Er, der zweisprachig aufwuchs, weil seine Eltern einst in die Bundesrepublik gingen, wollte nicht zerrissen sein zwischen zwei Ländern. Sicher - in Deutschland hätte er mehr Geld verdienen können. Doch Polen besticht für ihn durch die Fröhlichkeit der Menschen, die Gastfreundschaft, vielleicht auch die Unberechenbarkeit, die sich seit Jahren in der politischen Entwicklung zeigt. "Polen ist ein zutiefst zerrissenes Land", sagt der Mitarbeiter des Landratsamts Za˛bkowice Sla˛skie, Partner des Main-Tauber-Kreises.

"In Polen ist die ,Pegida' an der Macht", erläutert er deutschen Gästen plakativ, die in den Medien ab und an von einem Rechtsruck in osteuropäischen Ländern lesen und hören: Neben Polen mit Präsident Andrzej Duda und Regierungschefin Beata Szydło von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ist da noch Ungarn mit Viktor Orbán. Doch Michał Sikucinski bremst bei der Zurechnung von Polen zu Osteuropa. "Polen fühlt sich als westliches Land", sagt er.

Zur Person: Michał Sikucinski Michał Sikucinski (40) ist in Deutschland zur Schule gegangen. Sein Abitur absolvierte er in Hannover. Im Anschluss studierte er osteuropäische Geschichte, Politik und Philosophie an der Universität Münster. Heute arbeitet er beim Landratsamt in Za˛bkowice Sla˛skie und ist dort zuständig für die Bereiche Tourismus, Wirtschaftsförderung und das Schulamt. Michał Sikucinski lebt in Wrołcaw (Breslau), ist verheiratet und hat eine dreijährige Tochter. Zum Hintergrund: Polen Am Rande der Kreistagsfahrt brachte der Begleiter der Main-Tauber-Kreis-Delegation aus dem polnischen Partnerlandkreis Za˛bkowice Sla˛skie, Michał Sikucinski, Fakten und Befindlichkeiten über Land und Leute nahe. Polen, so Sikucinski, ist der viertärmste Staat der Europäischen Union. Der Unterschied zwischen Land und Stadt sei riesig. Im Volksmund heiße es, dass die Reichen Fleisch und die Armen Kohl essen. Bei einem Durchschnittsverdienst von 700 Euro oder weniger heiße das: "Im Durchschnitt sind das Kohlrouladen." In Polen gibt es als positives Erbe des Sozialismus flächendeckend Kinderkrippen für Kinder ab sechs Monaten. Ab dem vierten Lebensjahr müssen Kinder in die Kindergärten aufgenommen werden, im dritten Lebensjahr bleiben viele Kinder unversorgt. Kindergeld in Höhe von 500 Złoty pro Kind gibt es erst ab dem zweiten Kind. Vor allem Alleinerziehenden mit nur einem Kind macht diese Regelung schaffen. Das derzeitige Schulsystem von sechsjähriger Grundschule, Mittelschule (Klassen 7 bis 9) und Gymnasium (ab Klasse 10) soll in einer für das kommende Jahr angekündigten Bildungsreform abgeschafft werden - das alte im Sozialismus geltende System mit einer achtklassigen Grundschule und weiterführenden Oberschule wieder eingeführt werden. Eine Mietwohnungskultur gibt es in Polen nicht. Vielmehr sind nahezu alle Wohnungen Eigentum und müssen per Darlehen abgestottert werden. In Städten wie Breslau könne ein Quadratmeter schon 1500 Euro kosten, weshalb die Wohnungen in der Regel sehr klein seien. Zwar hat sich Polen zur Einführung des Euro verpflichtet, noch aber kann das Land die Konvergenzregeln nicht einhalten. Mit der Griechenlandkrise ist die zuvor positive Stimmung gegenüber dem Euro gekippt. 60 Prozent der Polen sprechen sich jetzt gegen die Einführung des Euro aus. Die Regierung hat bereits ein Referendum zum Thema angekündigt. Derzeit läuft in Polen der Spielfilm "Smolensk", der den Flugzeugabsturz der polnischen Präsidentenmaschine im Jahr 2010 zum Inhalt hat. Damals starben Lech Kaczy´nski, seine Frau und viele Regierungsvertreter. Eine Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass Nebel und menschliches Fehlverhalten Absturzursache seien. Dennoch machten schnell Verschwörungstheorien die Runde, die den russischen Präsidenten Putin und dessen Geheimdienst beschuldigten, ihre Finger mit im Spiel zu haben. Der derzeit laufende Spielfilm greift diese Verschwörungstheorien auf. Zudem wurde der ursprüngliche Untersuchungsbericht aus dem Netz genommen. Eine neue Kommission wurde eingesetzt. Die jetzige polnische Regierung empfiehlt Lehrern, den Film mit den Schülern anzuschauen. hvb [mehr...]

Im Stich gelassen worden

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei Polen von den westlichen Alliierten dem Zugriff der Sowjetunion überlassen und damit zum zweiten Mal von den Westmächten im Stich gelassen worden, so der Historiker für osteuropäische Geschichte. Das erste Mal sei es am 1. September 1939 gewesen, als die Deutsche Wehrmacht Polen annektierte. Zudem sei Polen von Deutschland nie für dessen Kriegsschuld entschädigt worden.

"Die Polen sind ein geschichtsbewusstes Volk", stellt Sikucinski fest. Die Historie der einst mächtigen und stolzen polnischen Nation, die unter der Herrschaft der Jagiellonen eine Großmacht stellte, die von Litauen bis ans Schwarze Meer reichte, kennt jeder. Die innenpolitischen Verwerfungen ab Ende des 16. Jahrhunderts und die Nordischen Kriege im 17. Jahrhundert mündeten infolge von militärischen Einmischungen des Zarenreichs Russland, des Königreichs Preußen und der Habsburger Monarchie letztlich in die drei Teilungen Polens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Russland, Preußen und Österreich teilten den Staat für 120 Jahre, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, unter sich auf. Polen existierte nicht mehr.

Sehnsucht nach Größe

Dem Volk hängt dieses Trauma immer noch nach. Es sehnt sich nach alter Größe und Stärke, fühlt sich aber abgehängt. Einen Marshallplan hat es für Polen nicht gegeben. Nach der Wende, mit der auch die deutsche Wiedervereinigung einherging, gab es Hoffnung: auf mehr Wohlstand, auf ein Aufschließen an den Westen. Viele studierten, fanden aber trotz guter Abschlüsse keinen Job. "Der Durchschnittsverdienst in Polen liegt bei 700 Euro, bei vielen aber eher um die 500 Euro", informiert Sikucinski. Damit könne sich niemand eine ersehnte Auslandsreise leisten. Zwar gebe es alles zu kaufen in Polen, in den Städten lockten riesige Malls mit Luxuswaren - nur leisten könnten sich das die wenigsten.

Wenig Perspektive

Gerade junge, gut ausgebildete Leute, gingen deshalb ins Ausland. Als Bedienung im Restaurant, als Putzfrau oder Tellerwäscher verdienten sie mehr als in einem regulären Job in der Heimat. Michał Sikucinski nennt ein Beispiel: Eine Kollegin, die im Finanzressort der Landkreisverwaltung arbeitet, nimmt ein Mal pro Jahr drei Monate unbezahlten Urlaub, um in Deutschland eine Seniorin zu betreuen. Vier Freundinnen teilen sich so ein Kalenderjahr auf und verdienen mehr als das Doppelte pro Monat als an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz in Polen.