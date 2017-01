„Bronnbacher Gärten“ lautet das Schwerpunktthema 2017

Bronnbach. Das Bronnbacher Kultourenprogramm steht in diesem Jahr ganz unter dem Zeichen "Bronnbacher Gärten". Anlässlich der Wiedereröffnung des Abteigartens nach dreijähriger Sanierung bietet das Kloster Bronnbach zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Garten an. Den feierlichen Auftakt bilden die Bronnbacher Gartentage, die von Freitag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, stattfinden.

Große Vielfalt und Qualität

"Die Vielfalt an Veranstaltungen ist dank der jahrelangen Unterstützung von Unternehmen, Vereinen, Stiftungen und Sponsoren möglich. Besonders freue ich mich, dass sich die Wiedereröffnung des Abteigartens im ganzen Jahresprogramm wiederfindet", erklärt Landrat Reinhard Frank.

Das Programm beinhaltet herausragende musikalische Beiträge. So präsentiert sich der Freundeskreis Kloster Bronnbach beim "Bronnbacher Musikfrühling" vom 13. bis 20. Mai mit drei Konzerten sowie dem Adventskonzert am Samstag, 16. Dezember.

Der sommerliche Höhepunkt findet am ersten Juliwochenende mit der 47. Kreuzgangserenade statt. Passend zum "Bronnbacher Gärten"-Thema präsentiert Bettina Rohrbeck am Freitag, 30. Juni, im Kreuzgang einen meisterhaften Konzertabend mit dem Titel "Naturgewalten und Idyllen". Am Samstag, 1. Juli, bespielt die Band "Point of View" beim Wandelkonzert verschiedene Orte des Klosters.

Der Lions Club Würzburg-Löwenbrücke sammelt bei seinem Benefizkonzert "Klassik trifft Tango" am Sonntag, 25. Juni, Spenden für einen guten Zweck. Beim Preisträgerkonzert des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im Bund der Deutschen Industrie (BDI) am Samstag, 21. Oktober, musiziert unter anderem Milena Wilke.

Der Eigenbetrieb richtet zwei Tagungen zum Themenschwerpunkt 2017 aus. Gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg lädt der Eigenbetrieb im Oktober zur dreitägigen Tagung "Barocke Klostergärten" ein. Am Donnerstag, 16. November, findet die Tagung "Das Monument und sein Garten - Historische Gartenanlagen als Aufgabe und Chance für die erfolgreiche Vermarktung eines Kulturdenkmals" statt.

Die Thementage in der Vinothek, die im vergangenen Jahr etabliert wurden, werden 2017 mit neuartigen Ideen fortgesetzt. Einmal im Monat bietet die Vinothek spontane Weinproben an, ob in der Vinothek selbst, im Weinberg oder im Pavillon im Saalgarten. Ein besonderes Erlebnis erwartet die Gäste am Freitag, 26. Mai: "Wandeln wie die Gäste des Abts durch den sanierten Abteigarten" bietet erstmals die Möglichkeit, auserlesene Weine im Ambiente des neu gestalten Abteigartens zu genießen.

Zum dritten Mal in Folge wird das Diner-en-blanc in Bronnbach veranstaltet. Das "Picknick in Weiß" findet an einem Donnerstag oder Freitag im Juli statt. Der genaue Termin und der Ort werden erst zwei Tag vorher bekannt gegeben. So entspricht es den Regeln dieses europaweit verbreiteten Picknick-Formats.

Seit dem vergangenem Jahr kooperiert der Eigenbetrieb mit der Imkerei Hammer aus Reicholzheim. Am Samstag, 24 Juni, dem Tag der offenen Imkerei, informiert der Imker die Besucher über Bienenzucht, Honigschleudern und -herstellung sowie aktuelle Forschungsergebnisse.

Neues und Bewährtes

Passend zum Thema "Bronnbacher Gärten" zeigt die Ausstellung "PflanzenWesen" Werke der Wiesbadener Künstlerin Julia Belot in der Neuen Galerie. Die Künstlerin beschäftigt sich mit Natur, Pflanzen und Blüten, welche sie gekonnt in ihrer Malerei darstellt. Die feierliche Vernissage am Sonntag, 21. Mai, bildet den Abschluss der "Bronnbacher Gartentage". Im Herbst zeigt die Neue Galerie dann eine Doppelausstellung: Skulpturen von Christoph Jakob und Malerei von Frank Krämer.

Neben den beliebten Sonderführungen, wie der Dachstuhlführung und der musikalischen Rundwanderung "BACHimBACH" mit Florian Meierott, können die Besucher aus einem Repertoire zahlreicher, neuer Führungen wählen. Dr. Verena Friedrich führt zum Thema "Ein Abt und sein Garten - Führungen zum Figurenprogramm im Bronnbacher Abteigarten". Eine weitere Neuheit: die "Sonderführung zum Abteigarten und Kräutergarten", bei der die Konzepte der Bronnbacher Gärten näher erläutert werden.

Zu den traditionellen Veranstaltungen gehören die Bronnbacher Klosternacht am letzten Samstag im Oktober sowie der Bronnbacher Weihnachtsmarkt im Kreuzgang am zweiten Adventswochenende.

Kartenvorverkauf

Der Ticketverkauf für die Konzerte im Bernhard- und Josephsaal beginnt am Montag, 30. Januar. Für die übrigen Konzerte, die vom Eigenbetrieb veranstaltet werden, können die Karten bereits gebucht werden. Karten gibt es direkt beim Kloster Bronnbach von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 09342/935 20 20 00 oder im Internet unter www.reservix.de. Der Klosterladen ist in den Wintermonaten donnerstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Besichtigungen der Klosteranlage sind auch außerhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage möglich. Ab Samstag, 18. März, beginnt die neue Saison . Dann ist das Kloster wieder täglich für Besucher geöffnet. lra