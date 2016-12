Zahlreiche Königshöfer protestieren gegen Ortsumgehung auf dem Turmberg

Immer mehr Königshöfer tun sich zusammen, um gemeinsam gegen die geplante Trassenführung der B 290 über den Turmberg zu kämpfen. Nun gründeten sie eine Bürgerinitiative.

Königshofen. Bei einer zweiten Versammlung im Gasthaus "Die Rose" trafen sich wieder zahlreiche Gegner der Osttrasse. Gemeinsam gründeten sie nun die Bürgerinitiative für die zukünftige Entwicklung Königshofens (BZEK).

Mit der Bezeichnung solle zum Ausdruck gebracht werden, dass den in dieser Bürgerinitiative engagierten Bürgern nicht nur eine vernünftige Verkehrswegeplanung in Bezug auf die Ortsumgehung wichtig ist, sondern dass ein Gesamtpaket auf den Weg gebracht werden soll, das Königshofen insgesamt voranbringt.

Eines der Hauptziele der Bürgerinitiative sei es, die bei sehr vielen Königshöfern unbeliebte Ostumgehung zu verhindern. Es wurde deshalb ein Aktionsplan für die nächsten Wochen beschlossen.

Die Sitzungsteilnehmer waren sich darin einig, in Bezug auf die Ortsumgehung noch einmal das Gespräch mit den Entscheidungsträgern zu suchen, um ihnen die Argumente der Betroffenen selbst vorzutragen.

So sei schon die Bezeichnung "Ortsumgehung" irreführend, da die geplante Streckenführung über den Turmberg gar nicht um den Ort herumführe, sondern diesen im Gegenteil sogar zerschneide. Ferner würde das Verkehrsproblem in Königshofen nicht gelöst, so die Meinung der Teilnehmer. Es würden auch nach dem Bau der Osttrasse noch viele tausende Fahrzeuge durch die Hauptstraße fahren. Ebenso ändere sich nichts an der unbefriedigenden Situation der täglich nahezu acht Stunden geschlossenen Bahnübergänge. Mit Umsetzung der West-Variante sei dieses Problem zu lösen.

Stadtrat Dieter Markert kritisierte in diesem Zusammenhang erneut, dass mit der Osttrasse die Verkehrsproblematik im Zusammenhang mit der B 290, die auch Unterbalbach stark betrifft, nicht gelöst werde. Ein Gesamtkonzept auf dem Sektor der Straßenplanung müsse auch die gesamte B 290 von Gerlachsheim bis Unterbalbach mit einbeziehen.

Um ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen und ein deutliches Signal an die politischen Entscheidungsträger auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene zu senden, trafen sich wenige Tage nach der Gründungsversammlung der BZEK über 70 Gegner der Osttrasse zu einem Fototermin.

Auf der Höhe der geplanten Streckenführung oberhalb der nur wenige Meter entfernten Grundschule bildeten sie eine Menschenkette und zeigten mit "Stop"- und "Durchfahrt verboten"-Schildern, dass sie die B 290 an dieser Stelle nicht haben wollen.

Die Betroffenen, das sind nicht nur die Anwohner am Turmberg, die ihre Gesundheit durch Lärm und Schmutz gefährdet sehen, sondern es ist, wie sich in mehreren großen Befragungen zeigte, eine Mehrheit der Königshöfer Bürger, die in der Osttrasse die schlechteste Lösung für Königshofen sieht.

Die Zukunft Königshofens und die Lebensqualität der Bürger des Ortes hingen ganz entscheidend von einer vernünftigen Planung der Verkehrswege durch Königshofen ab, und dies könne nicht die Osttrasse sein, so die einhellige Meinung der Anwesenden.

Unabhängig vom Fortgang der Ortsumgehung müsse für eine Verbesserung der äußerst unbefriedigenden Verkehrssituation an der Hauptstraße gesorgt werden. So sei beispielsweise das Überfahren der Gehwege durch Lastkraftwagen für Fußgänger höchst gefährlich und den Bürgern nicht länger zuzumuten.

Weiterhin wurde angeregt, auf der Hauptstraße eine Geschwindigkeitskontrolle (Radaranlage) sowie auf der Höhe des Aldi-Marktes einen Fußgängerüberweg zu installieren. Außerdem solle die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert und das Ortsschild am Ortsausgang weiter in Richtung Unterbalbach versetzt werden.

Ein weiteres Anliegen der Bürgerinitiative ist die Ansiedlung eines zweiten Lebensmittelmarktes in Königshofen.

Für viele Bürger sei es nicht nachvollziehbar, dass sich die Märkte in Lauda konzentrieren, während Königshofen seit Jahren vergeblich um die Neuansiedelung eines Einkaufsmarktes kämpfe. Allerdings wünschten sich die Königshöfer keinen zweiten Lebensmitteldiscounter, sondern viel mehr einen Vollsortimenter.

Die Bürgerinitiative wird sich zukünftig einmal im Monat treffen. Einladungen sollen über die FN erfolgen. Dazu sei jeder willkommen, dem die Zukunft Königshofens am Herzen liege.