Unisono dagegen, aber am Ende mehrheitlich dafür

Lauda-Königshofen. Unisono nicht einverstanden waren die Stadträte am Montagabend in der Sondersitzung mit der Androhung des Regionalverbandes, dass die Stadt notfalls zur Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Wöllerspfad" in Königshofen verpflichtet werden soll, wenn sie nicht selbst die erforderlichen Schritte dazu einleite. Dennoch stimmte am Ende der Sitzung der Großteil dafür, um sich, wie es mehrfach hieß, "nicht den Zorn des Regionalverbandes auf sich zu ziehen." Eine Ablehnung könnte sich, so die Meinung vieler, bei künftigen Verhandlungen kontraproduktiv auswirken und deshalb schädlich sein.

Hier die wichtigsten Argumente aus dem Gemeinderat:

Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger): "Ich empfinde es als lächerlich, wenn der Regionalverband in der Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes in Königshofen eine Gefährdung des bestehenden Norma-Marktes in Lauda sieht. Das Planungsgebot, das man uns hier aufzwingt, kann ich nicht nachvollziehen.

Lauda-Königshofen leidet mal wieder darunter, dass wir zwischen zwei Mittelzentren liegen. Es ist für mich nicht in Ordnung, wie man hier mit uns umgeht. Wir haben eine Mittelzentrumsfunktion und empfinden die Anordnung durch den Regionalverband als eine Knute von oben. Wir wollen gerne mit dem Regionalverband zusammenarbeiten, aber nicht mit der Peitsche in der Hand. Warum hat sich Verbandsdirektor Mandel nicht der öffentlichen Diskussion mit uns und den Bürgern gestellt?"

Michael Geier (Freie Bürgerliste): "Wir müssen mit allen Mitteln darum kämpfen, dass die Kaufkraft in unserer Stadt bleibt und deshalb auch versuchen, Betriebe im Wöllerspfad wieder mit Leben zu füllen. Planungsrechtlich haben wir erreicht, was wir wollten: Einen Lebensmittel- und einen Getränkemarkt. Alles andere ist jetzt nur noch ein Machtspiel."

Thomas Michelbach (CDU): "Ich stimme der Änderung des Bebauungsplanes nicht zu. Es wird uns dadurch ein Korsett angelegt, das uns und dem Wöllespfad nicht zum Vorteil gereicht."

Hartmut Schäffner (CDU): "Die Art und Weise, wie das läuft, gefällt mir nicht. Ich stimme deshalb auch nicht zu. Wenn wir schon die rote Karte bekommen, dann soll der Regionalverband auch der Schuldige sein."

Jörg Aeckerle (SPD/Freie Bürger): "Ich kann der Änderung auch nicht zustimmen, da die Grundstücke im Wöllerspfad mit dem Aufstellungsbeschluss abgewertet werden. Ob der bereits genehmigte Lebensmittelmarkt und der Getränkemarkt tatsächlich gebaut werden, hängt einzig und allein vom Investor ab. Der Regionalverband handelt meines Erachtens nach dem Motto: Die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man."

Reinhard Vollmer (Freie Bürgerliste): "Ich kann den Sinneswandel des Regionalverbandes nicht nachvollziehen. 2015 erhielten wir noch die Genehmigungen für entsprechende Märkte. Künftig soll alles aber auf einmal nicht mehr gelten. Ich stimme deshalb der Bebauungsplanänderung auch nicht zu."

Norbert Groß (CDU): "Wenn wir der Bebauungsplanänderung zustimmen, bekommen wir den Netto- und den Getränkemarkt. Wenn wir sie ablehnen, bekommen wir ebenfalls den Netto- und den Getränkemarkt, weil sie bereits genehmigt sind. Allerdings können wir dann bei den Planungen nicht mehr selbst eingreifen. Bei einer Ablehnung sehe ich zusätzlich atmosphärische Störungen aufziehen, zum Beispiel dann, wenn ein Betrieb eventuell mal erweitern will."

Alois Imhof (Freie Bürgerliste): "Wir halten uns die Zukunft offen, wenn wir der Bebauungsplanänderung zustimmen. Wir müssen nach vorne und in die Zukunft schauen. Zum Wohle von Königshofen und zum Wohle des Gewerbegebietes Wöllerspfad."

Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste): "Vom Herz würde ich dagegen stimmen, aber wir würden uns damit die Zukunft verbauen. Deshalb sollten wir lieber dem Verstand folgen." thos