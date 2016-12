Trafö ist unter den Top 5 Deutschlands

Lauda. Zu einem festlichen Jahresrückblick war die gesamte Belegschaft der Firma Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG eingeladen. Zur Feier fanden sich auch zahlreiche ehemalige Mitarbeiter ein, Geschichten aus der langjährigen Firmenhistorie gibt es viele. In der Ansprache betonte Geschäftsführer Rainer Bolz die sehr gute Auftragslage und die bedeutende Stellung der Firma Trafö-Förderanlagen im Mitbewerberranking.

Für viele Firmen im Bereich des Anlagenbaus sind die Zeiten nicht immer leicht, doch mittlerweile befindet sich die Trafö-Förderanlagen GmbH & Co. KG in ihrem Marktsegment unter den Top 5 in Deutschland. Alle Mitarbeiter sind in ihrer persönlichen Kompetenz in die Verantwortung genommen, ihr Bestes zu geben, dass große anstehende Projekte die weltweit zum Einsatz kommen, erfolgreich in Betrieb genommen werden können.

Ein weiterer Höhepunkt der Jahresabschlussfeier waren die zahlreichen Ehrungen langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Markus Diehm, Christian Ruf, Andreas Uhlmann und Isabelle Winkler.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Gosbert Bayer, Gudrun Bürkle, Rainer Ehrmann (nicht anwesend), Erwin Kilian, Jürgen Kuschel, Martin Mayer, Ralf Nusko, Klaus Tylsch, Maria Volkert und Christian Vollrath

Inzwischen blickt die Belegschaft der Firma Trafö-Förderanlagen GmbH & Co. KG auf eine fast 70-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde die Firma Trafö-Förderanlagen GmbH & Co. KG 1947 als ein Unternehmen, das Förderanlagen für die Beton- und Ziegelindustrie herstellte und weltweit lieferte. Bis heute werden langjährige Kunden diesbezüglich betreut.

In den letzten Jahren hat sich die Trafö-Förderanlagen GmbH & Co. KG immer mehr auf die Produktion von Lagersystem-Anlagen spezialisiert. Inzwischen ist Trafö Spezialist in der Herstellung von vollautomatischen Lagersystemen. Durch die individuell an die Logistikprozesse angepassten Lagersysteme können in Verbindung mit vollautomatisch arbeitenden Maschinen ganze Produktionsabläufe selbstständig geregelt werden. Somit werden Produktionsabläufe effizient und wirtschaftlich ausgeschöpft.

Geschäftsführer Rainer Bolz bekräftigte die gute Zukunftsperspektive und wirtschaftliche Zuwachschance für das Unternehmen. Die Belegschaft der Firma Trafö-Förderanlagen ist stolz auf eine lange und interessante Firmengeschichte, die Basis für einen motivierten Blick in die Zukunft darstellt. trafoe