Stadt lehnt Bau an Grenze zur Gemarkung ab

Die Auseinandersetzung zwischen Kommunen bei der Festlegung von Standorten für Windkraftanlagen geht weiter. Jetzt lehnt die Stadt Lauda-Königshofen zwei solcher Anlagen bei Oberschüpf ab.

Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen wird die Errichtung von zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E-101 mit einer Nabenhöhe von 135 Metern, einem Rotordurchmesser von 101 Metern und einer Nennleistung von 3050 KW auf der Gemarkung Oberschüpf ablehnen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates entschied am Montagabend, dem Bau nicht zuzustimmen, da sich die zwei Windräder direkt an der Gemarkungsgrenze zu Heckfeld befänden und damit Interessen der Stadt Lauda-Königshofen tangiert würden.

Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing mitteilte, möchte die Stadt nach derzeitigem Stand der Flächennutzungsplanung ebenfalls auf der nördlich angrenzenden Fläche Windkraftanlagen errichten. "Wie bereits mehrfach in den Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplanes vorgebracht, wird die Stadt Lauda-Königshofen, um der Windkraft substanziellen Raum geben zu können, diese Fläche ausweisen müssen. Aus diesem Grund wurde bereits im Zuge der frühzeitigen Beteiligung angeregt, die Flächen gemeinsam zu entwickeln. Leider hat sich weder die Standortkommune Boxberg, noch die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hierzu geäußert", zeigte sich Blessing enttäuscht.

Der geplante Standort, so der Stadtbaumeister weiter, entspreche nach Auffassung der Stadt Lauda-Königshofen nicht den Vorgaben der Flächennutzungsplanung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Boxberg-Ahorn, zumal das Vorhaben nicht die gewünschte Konzentration von mindestens drei Windrädern erfülle.

Die Positionierung des östlichen Windrades wirke auf ihn etwas befremdlich, "da es sich mitten in der bekannten Tiefflugstrecke der Heeresflieger aus Niederstetten befindet. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verläuft die betreffende Tiefflugstrecke exakt über das Wasserbecken der Gemarkung Beckstein und benötigt einen Freihalteraum von 1,5 Kilometern in beiden Richtungen", verwies Tobias Blessing auf einen weiteren Ablehnungsgrund.

Durch die unmittelbare Nähe zur Gemarkungsgrenze Heckfeld lägen zudem die notwendigen Abstandsflächen größtenteils auf dem Stadtgebiet von Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen würde zudem keine Baulast auf einem direkt angrenzenden Feldweg übernehmen, da er seit einigen Jahren privat bewirtschaftet würde. Deshalb könne die Abstandsfläche nur mit Zustimmung des Eigentümers auf dieses Grundstück gelegt werden.

In einer Stellungnahme an das Landratsamt zum geplanten Bau der zwei Windkraftanlagen kündigt Bürgermeister Thomas Maertens zusätzlich an, dass die Stadt Lauda-Königshofen keine Genehmigung zur Benutzung ihres Wegenetzes erteilen werde.

Zudem, so Martens, würden keine vertraglichen Vereinbarungen in Aussicht gestellt. Eine etwaige Leitungstrasse für den Stromtransport auf dem Gebiet der Stadt Lauda-Königshofen werde ebenfalls nicht genehmigt.

Stadtbaumeister Tobias Blessing fügte zusätzlich an, dass im Moment mit dem Landratsamt Gespräche liefen, wieviel substanzieller Raum der Windkraft in Lauda-Königshofen zur Verfügung gestellt werden müsse. "Im Moment gehen wir davon aus, dass wir die an dieses Bauvorhaben angrenzenden Flächen selbst für unsere Windkraftanlagen benötigen", so Tobias Blessing abschließend.

Der Technische Ausschuss stimmte der Stellungnahme bzw. der Ablehnung einstimmig zu.