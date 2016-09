Sein großer Traum: Fernsehmoderator

Alle Bilder anzeigen Während seines Praktikums beim Frühstücksfernsehen war Tobias Haas unter anderem als Straßenreporter unterwegs. © Marta Bloch Für Tobias Haas (Mitte) war das Interview mit den US-Schauspielern Dwayne Johnson (links) und Kevin Hart (rechts) einer von vielen Höhepunkten. © Julia Reinke

Seit er zwölf Jahre alt ist, träumt Tobias Haas aus Oberlauda davon, beim Fernsehen zu arbeiten. Der erst 20-Jährige hat dabei einige spannende Erfahrungen auf dem Weg zur TV-Karriere gemacht.

Oberlauda. Tobias Haas ist derzeit viel unterwegs, sei es im Flugzeug oder im Auto. In den Sommermonaten gibt es immer am meisten zu tun. Ein paar Tage in Berlin, eine Woche in München, um für einen ARD-Film zu drehen, dann in Köln bei einem Projekt für RTL. Zwischen den drei Städten pendelt er ständig hin und her. "Da verbringe ich mein Leben", sagt er. Sein großes Ziel: TV-Moderator werden. "Es ist ganz schwer, das zu erreichen. Aber träumen kann man ja", so der junge Mann im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Ganz am Anfang galt sein Interesse viel mehr dem, wie Filme gemacht werden. Er betreute dafür zu Schulzeiten den YouTube-Kanal der "Financial T('a)ime". Ohne seinen Lehrer Klaus Schenck und die Schülerzeitung des Wirtschaftsgymnasiums in Tauberbischofsheim hätte Tobias Haas wohl nie den ernsthaften Schritt ins mediale Geschäft gewagt. "Ich habe dort den Mut entwickelt, nicht einfach nur zu träumen, sondern die Sache anzugehen. Dafür bin ich sehr dankbar", sagt Haas. Von dem Platz hinter der Kamera zog es ihn schließlich nach vorne.

Höhepunkt über Höhepunkt

Von März bis Ende Juni absolvierte Tobias Haas nun ein Praktikum beim Frühstücksfernsehen von Privatsender Sat.1. "Das waren drei Monate mit sehr, sehr vielen Höhepunkten", sagt er. Da waren die Echo-Verleihung mit den Musikgrößen Lena Meyer-Landrut und Robin Schulz, Backstage auf der Fashion Week in Berlin und schließlich ein Kurzinterview mit dem früheren Wrestlingstar Dwayne 'The Rock' Johnson, der die Werbetrommel für seinen neuen Kinofilm rührte. "Es ist faszinierend und für mich auch unglaublich, dass das so geklappt hat", sagt Tobias Haas.

Den Beitrag mit dem Hollywoodschauspieler hatte er zuvor selbst geschrieben, dann geschnitten und schließlich vertextet. Für einen Praktikanten stelle das keine übliche Arbeit dar, so Haas. "Ich habe mich da durchgekämpft." Deswegen habe er auch Stars interviewen, Reporter- und Servicebeiträge machen dürfen.

Durch die Erfahrungen und positiven Rückmeldungen von Kollegen beim Frühstücksfernsehen fühlt er sich bestärkt, in dem was er macht: "Dass ich als Praktikant wöchentlich auf Sendung gewesen bin, war nicht selbstverständlich. Also bin ich der Meinung, irgendwas mache ich auch richtig."

Was ihn daran fasziniere, als Reporter oder irgendwann als Moderator vor der Kamera zu stehen, erklärt Tobias Haas so: "Ich kann die Leute mit meiner Art und Persönlichkeit bei Geschichten mitnehmen und ihnen dadurch Wissen vermitteln." Seine Lieblingsthemen seien Technik, Lifestyle, Beauty und Prominente. "Ich gehe gerne auf Rote-Teppich-Veranstaltungen", sagt Haas und schiebt gleich hinterher: "Ich möchte kein Promi werden."

"Zu schön, um wahr zu sein"

Tobias Haas wirkte auch schon in Scripted-Reality-Formaten wie "Im Namen der Gerechtigkeit" mit. Dabei ist es ihm wichtig zu betonen: "Ich bin Kleindarsteller, kein ausgebildeter Schauspieler." Die Kleindarsteller- und Komparsenrollen waren dazu gedacht, "mich da ein bisschen hineinzuarbeiten, um mich zu beweisen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, das war ein Sprungbrett."

Neben dem Fernsehen versucht sich Tobias Haas zudem als Model. "Ich bin kein Profi", verdeutlicht der 1,93 Meter große Oberlaudaer. Bisher stellte er sich vor allem für Freunde vor die Linse. Der erste Job war eine Foto-Lovestory für die Jugendzeitschrift "Bravo". Sein bisher größter Coup ist dieses Jahr der Werbedreh mit Fußballnationaltorwart Manuel Neuer für eine große Coca-Cola-Werbekampagne gewesen. "Die Werbung werde ich nie vergessen", sagt Haas. Nun will er sich bei Berliner Modelagenturen bewerben. "Vielleicht als Laufstegmodel für kleinere Designer", so hofft er.

In der Rückschau auf 2016 sagt Tobias Haas: "Dieses Jahr war bisher nur positiv und zu schön, um wahr zu sein." Er hofft, dass es so wie bisher weitergehen werde und "jetzt kein Schnitt kommt". Im Oktober beginnt der 20-Jährige in Berlin, Journalismus und Media Acting zu studieren. Während des Studiums will er weiterhin beim Frühstücksfernsehen jobben. Was Tobias Haas eben nicht möchte, sei "Studium und raus aus dem Business". Er habe schon etwas Angst davor, dass mit Beginn des Studiums nichts mehr vorangehe. Auf die Frage, ob er einen Alternativplan habe, falls die Fernsehkarriere doch vorzeitig scheitere, antwortet Tobias Haas: "Der krasse Plan B ist, wenn das alles nicht klappt, Lehramt zu studieren." Er hält kurz inne und ergänzt: "Die bittere Alternative, muss ich dazu sagen."