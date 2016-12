Petition soll Genehmigung aufschieben

Die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Heckfeld hat nun eine Petition an den baden-württembergischen Landtag gerichtet, um die Überlastung der Umgebung des Dorfes mit weiteren Windkraftanlagen zu verhindern.

Der Streit um die geplanten Windkraftanlagen bei Heckfeld geht in eine neue Runde. Die Bürgerinitiative hat eine Petition an den Landtag gestellt.

Lauda-Königshofen. "Wir fordern ein Moratorium für den weiteren Ausbau der Windenergie in Heckfeld!". Mit dieser klaren Aufforderung hat sich die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Heckfeld nun an den Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg gewandt. Die Initiative will damit erreichen, es keine Genehmigung aller beantragten Windräder auf der Gemarkung Heckfeld geben soll, solange der Flächennutzungsplan nicht beschlossen ist! Das Genehmigungsverfahren sollte solange zurückgestellt werden.

Wie Werner Kilb, einer der Initiatoren, den FN auf Anfrage mitteilte, fordert die Petition zudem die Genehmigung aller beantragten Windräder rund um Heckfeld, auf Gemarkung Lauda-Königshofen, ebenso zurückzustellen, solange der Verlauf der Höchstspannungsübertragungsleitung (HGÜ) Südlink nicht feststeht.

Wie es in der Petition heißt, stehe der Stadtteil Heckfeld in der akuten Gefahr, durch eine Vielzahl von Windrädern überlastet zu werden. Es seien nicht nur die Windräder, die die Stadt selbst mit ihrem Flächennutzungsplan ausweisen könnte. Es seien auch praktisch alle Nachbarkommunen (Boxberg, Ahorn, Königheim und Tauberbischofsheim), die an der gemeinsamen Stadtgrenze zu Heckfeld eigene Windvorrangflächen ausgewiesen hätten.

"Niemand nimmt sich der hier entstehenden Überlastung an und greift regelnd ein. Heckfeld ist dann umzingelt, und zwar von allen Seiten von zahlreichen über 200 Meter hohen Windmonstern", so die Petition weiter. Der eigentlich dafür geeignete Regionalverband Heilbronn-Franken habe seit der Änderung des Landesplanungsgesetztes hier leider keine Zuständigkeit mehr.

Das zuständige Landratsamt des Main-Tauber-Kreises nehme seine Steuerungsaufgabe nicht wahr und genehmige alle Flächennutzungspläne. "Es wird, wenn alle geplanten Windräder gebaut werden, zu einer brutalen Überlastung der Umgebung unseres Dorfes kommen. Das ist dann keine lebenswerte Umgebung mehr! Unsere Landschaft ist zerstört", bemängelt die Bürgerinitiative.

Nun hätten die Netzbetreiber (Transnet BW GmbH) für die neue Höchstspannungsübertragungsleitung Südlink bekanntgegeben, dass auch diese Leitung durch die Gemarkung Heckfeld laufen soll. Die umstrittene Leitung werde Heckfeld auf drei Seiten (östlich, südlich und in Teilen auch westlich) umfahren. "Die Trasse geht durch die wertvollsten Streuobstbestände unseres Dorfes und führt auch sehr nahe am Ortsrand vorbei. Dies ist wieder ein Großprojekt, von dem Heckfeld auf besondere Weise betroffen ist, sehr viel stärker als andere Stadtteileteile", erläutert die Bürgerinitiative weiter.

Doppelbelastung für Bürger

Hierdurch komme es zu einer Doppelbelastung der Bürger, "die sich ganz entschieden gegen brutalen und rücksichtslosen Ausbau der Windenergie wendet und gleichzeitig noch die HGÜ schlucken soll." Die Höchstspannungsübertragungsleitung sei eine gewaltige Aufgabe von großer nationaler Bedeutung für die ganze Bundesrepublik Deutschland.

"Auch die industriellen Kerne unseres Landes Baden-Württemberg brauchen den Strom. Dies wird anerkannt. Aber es kann nicht sein, dass alles immer in Heckfeld abgeladen wird", echauffieren sich die Unterzeichner. Übrigens gingen, so heißt es weiter, die Vertreter der Windinvestoren augenblicklich wie Drückerkolonnen durch das Dorf und spielten die Familien gegeneinander aus.

"Wir fordern deshalb ein Moratorium für den Ausbau der Windenergie in Heckfeld und Umgebung. Erst soll die Lage der so viel wichtigeren Höchstspannungsübertragungsleitung bestimmt werden. Dafür benötigen die Trassenplaner so rund neun Monate. Danach soll der Gemeinderat über den moderaten Ausbau der Windenergie bestimmen."

Es werde immer behauptet, die Stadt Lauda-Königshofen sei, so die Petition, bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes nicht konsequent genug. "Dies ist falsch. Der Flächennutzungsplan unserer Stadt wird durch zwei große Restriktionen bestimmt: 1. Die größte und stärkste Radaranlage in Süddeutschland und 2. Die Hubschraubertiefflugstrecken."

Zum Punkt 1 erläutert die Petition, dass Lauda-Königshofen auf seinem Stadtgebiet die leistungsfähigste Radaranlage Süddeutschlands habe, die sowohl der militärischen als auch der zivilen Flugsicherheit diene. Diese Anlage sei während der Aufstellung des Flächennutzungsplanes umgebaut und erneuert worden.

Zum Punkt 2 steht in der Petition: "Die streng vertraulichen Hubschraubertiefflugkorridore der Heeresflieger in Niederstetten wurden während des Flächennutzungsplanverfahrens auf unserem Stadtgebiet komplett verlegt.

Verzögerungen durch Maßnahmen

"Beide Maßnahmen hätten zu enormen Verzögerungen geführt und machten einen Neustart des gesamten Flächennutzungsplan-Verfahrens notwendig.

"Der größte Teil unseres Stadtgebiets ist übrigens wegen dieser Einrichtungen der Bundeswehr für die Windenergie nicht nutzbar und das verschiebt die Windräder ausschließlich nach Heckfeld", argumentiert die Bürgerinitiative abschließend.

Einladung an Petitionsausschuss

Sie lädt deshalb den Landtag von Baden-Württemberg zu einer Ortsbesichtigung ein. "Schauen Sie sich die Entwicklung vor Ort an. Lassen Sie den kleinen Ort Heckfeld nicht im Stich und geben Sie die notwendige Zeit für einen ordnungsgemäßen Abschluss des Flächennutzungsplanes", appellieren die Verantwortlichen für die Petition an den Ausschuss im baden-württembergischen Landtag.

Der hat, wie Werner Kilb den FN weiter mitteilt, zwischenzeitlich den Eingang der Petition bestätigt und eine zeitnahe Entscheidung in Aussicht gestellt.