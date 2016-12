Nisthilfe an der Tauber für den Weißstorch

Die Nabu-Gruppe Lauda realisierte in Kooperation mit Netze BW GmbH eine außergewöhnliche Artenschutzmaßnahme: Sie baute an der Tauber eine Nisthilfe für Weißstörche.

Lauda-Königshofen. Eine für das mittlere Taubertal bis dato außergewöhnliche Artenschutzmaßnahme nahm die Nabu-Gruppe Lauda in enger Kooperation mit der Netze BW GmbH vor: In der Tauberaue zwischen Lauda und Königshofen wurde eine Nisthilfe für den Weißstorch erstellt. Auslöser der Aktion war die Tatsache, dass sich seit 2014 ein Weißstorch regelmäßig und ganzjährig in den Tauberwiesen zwischen Lauda und Distelhausen aufhält.

Bei diesem Exemplar handelt es sich wohl um einen der im Wildpark Bad Mergentheim lebenden Störche, die keinen Zugtrieb haben und hier überleben können, da sie ganzjährig zugefüttert werden. Die von der Nabu-Gruppe Lauda initiierte Maßnahme macht insofern Sinn, da die Weißstorchpopulation in Baden-Württemberg, die in den 1970er Jahren mit weit weniger als 50 Brutpaaren ihren Tiefpunkt erreicht hatte, seit den 1980er Jahren eine Bestandszunahme auf über 350 Brutpaare zu verzeichnen hat.

Zwar befindet sich der Storchenbestand damit immer noch auf einem niedrigen Niveau, denn Störche sind nicht nur in ihren Überwinterungsgebieten in Afrika und während des Zugs vielen Gefahren ausgesetzt, sondern auch in ihren Brutgebieten leiden ihre Bestände durch tödliche Unfälle und den Verlust von Lebensräumen, jedoch könnte den Störchen mit aktiven Artenschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel dem Erstellen von speziellen Nisthilfen, geholfen werden.

Zur engen Kooperation mit der EnBW bzw. Netze BW kam es, da sich der Energieversorger und Verteilnetzbetreiber seit Jahren an Artenschutzmaßnahmen beteiligt. So werden bei den Arbeiten an den Leitungsanlagen im Stromnetz Vogelschutzvorrichtungen wie Aufsitzstangen, Büschelabweiser und Abdeckhauben in Stand gesetzt bzw. angebracht. Dabei engagiert sich Netze BW auch direkt vor Ort aktiv bei Vogelschutzmaßnahmen, wobei Beringaktionen, Anbringen von Nistkästen und Nisthöhlen an Masten sowie die Bereitstellung von Nestern im Mittelpunkt stehen.

Diese Maßnahmen werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vogel- und Naturschutzverbänden durchgeführt und betreffen in der Regel Vogelarten wie den Steinkauz, den Wanderfalken, die Schleiereule und den Storch. Bereits 2011 war es zu einer solchen Zusammenarbeit zwischen der Nabu-Gruppe Lauda und EnBW gekommen, als die EnBW im Rahmen ihres Förderprogramms "Impulse für die Vielfalt" eine Amphibienschutzaktion in einem Feuchtgebiet bei Buch finanzierte.

Hilfe von Naturschutzbehörde

Nachdem Karl-Heinz Geier von der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises die Kontaktaufnahme zwischen der Nabu-Gruppe Lauda und Netze BW vermittelt und die Naturschutzgruppe auch bei allen weiteren bürokratischen und organisatorischen Hürden, die zu nehmen waren, intensiv unterstützte, konnte die konkrete Umsetzung des Projekts angegangen werden.

Im Laufe der vergangenen Monate wurde ein geeigneter Nistkorb zusammengeschweißt und feuerverzinkt, der Horst selbst dann mit Weiden- und Birkenzweigen in den Metallkorb eingeflochten, so dass Monteure der Netze BW Mitte Dezember den Mast im Vogelschutzgebiet Tauber zwischen Lauda und Königshofen aufstellen konnten. Letzter Schritt war dann das Anbringen des Horsts selbst.

Hoch erfreut über die sehr gelungene Aktion zeigte sich der Vorsitzende der Nabu-Gruppe Lauda, Michael Salomon, der vor allem die effektive Zusammenarbeit mit seinen Ansprechpartnern bei Netze BW, Frank Schäfer und Markus Petersen, lobte.

"Natürlich hoffen wir, dass der Horst relativ schnell als Brutmöglichkeit angenommen wird, vor allem da im vergangenen Frühjahr mehrmals durchziehende Störche zusammen mit dem 'Dauerstorch' in den Tauberwiesen gesehen wurden," so Salomon. "Aber wie immer braucht man bei solchen Artenschutzaktionen auch einen langen Atem." misa