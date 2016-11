Neubauten im i_park und in der Stadt

So soll das Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung in der Laudaer Luisenstraße einmal aussehen. Wenn alles klappt, kann der Bau im Jahr 2018 starten.

Viel vorgenommen hat sich der Caritasverband, um sein Angebot für Menschen mit Behinderung zukunftsfähig zu gestalten. Die Planungen stellte er dem Gemeinderat von Lauda-Königshofen vor.

Lauda-Königshofen. Dass die 1977 erbauten Alois Eckert Werkstätten in Gerlachsheim in baulicher Hinsicht ihre besten Zeiten hinter sich haben, steht schon seit längerer Zeit fest. Deshalb hatte der Caritasverband im Tauberkreis auch bereits eine Sanierung in den Blick genommen. Doch die sollte nicht am guten Willen des Trägers vor Ort scheitern, sondern an der Oberfinanzdirektion, wie Matthias Fenger, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands, den Gemeinderäten erläuterte.

Im Februar 2015 lehnte sie dieses Vorhaben ab und gab dem Caritasverband auf, alternativ zu planen und dabei die Anforderungen des Teilhabeplans zu berücksichtigen. Der sieht als wichtiges Kriterium für eine gelingende Inklusion von Menschen mit Behinderung eine Dezentralisierung der Arbeits-, Förder- und Betreuungsangebote vor. Zudem gelte es, die Landesheimbauverordnung, die aus dem Jahr 2011 stammt, einzuhalten.

Im Frühjahr 2015 begann die Neukonzeption. "Wir arbeiten mit zwei Architekturbüros aus dem Main-Tauber-Kreis zusammen", erläuterte Fenger. Darüber hinaus unterstütze die Landkreisverwaltung mit ihrer Sach- und Fachkenntnis.

Als Ersatz für die jetzigen Gerlachsheimer Alois Eckert Werkstätten soll auf dem Grundstück des früheren Sportplatzes im i_park Tauberfranken ein Neubau entstehen, erläuterte Michael Müller, Vorstandsmitglied des Caritasverbands. Die Erschließung soll vom Kreisverkehr aus erfolgen.

150 Arbeitsplätze sowie 25 Plätze im Förder- und Betreuungsbereich für Menschen mit Behinderung werden hier geschaffen. Wie bislang in Gerlachsheim soll im neuen Gebäude die zentrale Verwaltung für alle Werkstattstandorte angesiedelt sein. Noch im Dezember wird der Förderausschuss, bestehend aus Vertretern des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS), des Landratsamts und der Oberfinanzdirektion tagen, so Müller. Die Bauzeit ist für die Jahre 2018/2019 anvisiert.

Das Ende der 1990er Jahre gebaute Nebengebäude der Alois Eckert Werkstätten in der Gerlachsheimer Waldstraße werde weiter genutzt. Derzeit stehe die konkrete Planung an, so Müller. Für 60 bis 70 chronisch psychisch kranke Menschen könnte ein Arbeitsbereich sowie ein zentraler Berufsbildungsbereich entstehen.

Auf dem Gelände der ehemaligen vom Caritasverband betriebenen Gärtnerei "Stil & Blüte" (früher Rosenthal) in der Luisenstraße in Lauda soll ein Wohnheim als Ersatz für St. Gertrud in Gerlachsheim gebaut werden. 24 stationäre Wohnheimplätze für Menschen mit geistiger Behinderung auf einer Ebene sowie ein Kurzzeitpflegeplatz im Erd- und 15 Plätze - das sind fünf mehr als zuvor - für Senioren im Obergeschoss werden geschaffen. Die Realisierung soll zeitgleich mit dem Werkstattneubau erfolgen.

Dass mit der Neukonzeption ein Kurzzeitpflegeplatz gegenüber dem derzeitigen Stand wegfalle, monierte Dorothee Walter (CDU). Es gehöre schon ein Sechser im Lotto dazu, um einen der begehrten Plätze für pflegebedürftige Angehörige während der Ferienzeit zu erhalten, argumentierte sie.

Dem stimmte Matthias Fenger grundsätzlich zu, verwies aber auf die Förderpraxis der "Aktion Mensch". Danach würden nur noch Wohnheime mit 24 Einheiten berücksichtigt. Bei dieser Größe sei nur ein Kurzzeitpflegeplatz möglich, der ohnehin schon eine Herausforderung bei der Betreuung darstelle. Beim geplanten Angebot der Johannes Diakonie in der Kurstadt sei allerdings auch die Kurzzeitpflege berücksichtigt. Als Ausblick stellte Michael Müller die Umsiedlung der Außenwohngruppe in der Hochtalstraße in Gerlachsheim vor.

"Wir sind in guten Verhandlungen mit potenziellen Vermietern", sagte er zum Stand. Die derzeit in dem mehrstöckigen Haus in schlechtem Zustand untergebrachten Menschen sollen in eine bestehende Immobilie im Gemeindegebiet von Lauda-Königshofen umziehen.

Werner Kilb (CDU) fragte, was nach dem Umzug in das neue i_park-Domizil mit den alten Werkstätten in Gerlachsheim geschehe: Nachnutzung oder Abriss? Fenger meinte, er könne sich durchaus eine andere Nutzung vorstellen. Doch eine solche gebe es nicht im Portfolio der Caritas. "Wir gehen keine Projekte ohne echte Perspektive ein", stellte er wohl mit Blick auf vergangene, abgewickelte Vorhaben fest.

Bürgermeister Maertens sprach seinerseits von einem guten Gefühl, dass es vorangehe. Der Stadt liege bereits der Bebauungsplan für die Werkstätten im i_park Tauberfranken zur Bearbeitung vor. "Wir werden sie gern weiter begleiten und unterstützen", sicherte er dem Vorstandsduo zu.