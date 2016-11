Lauda. Zum jährlichen Treffen der Obmänner des Dekanatsmännerwerks Tauberbischofsheim kamen rund 40 engagierte Männer wieder traditionell im Gasthaus "Goldener Stern" in Lauda zusammen. Hermann Freitag, der Männerobmann des Dekanats, konnte neben seinem Stellvertreter Thomas Michelbach auch den Dekanatsmännerseelsorger Bernhard Metz und als Vertreter des Dekanats Tauberbischofsheim den Dekanatsreferenten Dr. Robert Koczy in der Runde begrüßen.

Möglichkeit zum Austausch

Das Treffen sei eine "Möglichkeit zum Austausch und zur Rückschau auf die vergangenen Aktionen", so Hermann Freitag zu Beginn der Versammlung. Im Anschluss an das Totengedenken übergab er Dekan Bernhard Metz das Wort. In seiner Begrüßung mit einer kurzen geistlichen Einstimmung überbrachte Metz zudem "beste Grüße des Erzbischofs".

Im Rückblick stand zunächst der Abend der Besinnung im März mit Erwin Teufel im Fokus. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident fand mit seinem Vortrag "Europa - Herkunft und Zukunft" großen Anklang bei den Zuhörern. "Ein gelungener Abend", fasste Hermann Freitag zusammen. Einen Monat später fand die große Dekanatsmännerwallfahrt nach Bruchsal statt. Dass dabei Erzbischof Stephan Burger als Zelebrant und Prediger das erste Mal teilnahm, bezeichnete Freitag als große Ehre. "Der imponierende Gesang von 600 Männern beeindruckte den Erzbischof", erläuterte er. Einen großen Dank richtete Freitag an Bernhard Metz und einen Appell an die Obmänner: "Auch weiterhin bitte ich um eure Unterstützung."

Diözesane Leitlinien

Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy nutzte die Gelegenheit, um die Männer über den Stand der Dinge in Sachen Überarbeitung der Pastoralen Leitlinien der Erzdiözese Freiburg. Derzeit werde auf verschiedenen Ebenen ein Entwurf der neuen Diözesanen Leitlinien diskutiert. "Es hat sich ganz viel verändert in unseren Pfarrgemeinden", sagte Koczy. "Nun sind wir an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr größer geht." Zudem müssten die Unterschiede zwischen Land und Stadt stärker berücksichtigt werden. Man sei aber mit dem Entwurf auf einem guten Weg. "Was mir gefällt: Es ist ein spirituelles Papier", betonte der Dekanatsreferent.

Schließlich wurden die nächsten Termine und Aktionen in den Blick genommen. So wird am 7. Mai 2017 die nächste Dekanatsmännerwahlfahrt stattfinden.

Ziel wird die Kirche St. Josef in Speyer sein, das zweitgrößte Gotteshaus im dortigen Bistum. Für das Jahr 2018 wurde bereits als Wallfahrtstermin der 6. Mai vorgemerkt. Einen Morgen oder Abend der Besinnung wird es zudem auch im nächsten Jahr wieder an einem der Fastensonntage geben.

Der Referent und das Thema sind noch in der Planung. Als Ort steht bereits das Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern fest.

Ehe die Versammlung mit dem priesterlichen Segen und dem Singen des "Großer Gott, wir loben Dich" zu Ende ging, dankte Reimund Braun stellvertretend für alle Obmänner Hermann Freitag und Bernhard Metz für ihre geleistete Arbeit.