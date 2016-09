Messebilanz fällt bisher sehr positiv aus

Die erste Hälfte der Königshöfer Messe ist vorbei. Am messefreien Mittwoch nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit, zur Halbzeit eine Bilanz über die bisherigen Messetage zu ziehen.

Königshofen. Die Sorgen aufgrund der Wetterprognosen waren groß. Doch letztendlich kamen die Schausteller, Aussteller und Marktkaufleute sowie die Verantwortlichen der Königshöfer Messe dann doch noch mit einem blauen Auge davon. Der Regen am ersten Messewochenende sorgte nämlich nur für einen kleineren Besucherrückgang. "Die Leute kamen trotzdem auf die Mess'" resümierte dann auch gestern bei der Halbzeitbilanz mit Schaustellern, Ausstellern, Vereinen und der Polizei im Gasthaus "Die Rose" Bürgermeister Thomas Maertens.

Vor allem die Parkplätze hatten mächtig unter den Wassermassen, die auf den zuvor wochenlang ausgetrockneten Boden fielen, gelitten. "Unser Bauhof hat aber viel gearbeitet, die obere Matschschicht an den kritischen Stellen abgetragen und mit Kies verfestigt. Jetzt sind alle Parkplätze wieder okay", so das Stadtoberhaupt weiter. Maertens freute sich, dass es nicht nur seit Montag aufgehört hat zu regnen, sondern die Wetterprognosen für den Rest der Messewoche sehr gut seien.

Auch Marktmeister Marco Uhlich zeigte sich mit dem bisherigen Messeverlauf mehr als zufrieden. "Die Shuttle-Busse zur Messe haben nach Auskunft der VGMT am ersten Wochenende 3200 Personen zur Messe befördert. Das ist eine leichte Steigerung zum Vorjahr", so Uhlich.

Verdacht auf K.o.-Tropfen

Armin Heid, Leiter des Polizeipostens Lauda-Königshofen, sprach sogar von einer "sehr ruhigen" Messe. Bisher habe es zwei bis drei kleinere Körperverletzungen gegeben und einen Handy-Diebstahl. Die Täter seien aber alle bekannt", so Heid weiter. Ärgerlich sei lediglich die Beschädigung eines Polizei-Streifenwagens, den Jugendliche bestiegen hätten, um sich anschließend auch noch gegenseitig zu fotografieren. Sie müssten jetzt für den Schaden aufkommen. "Am Wochenende müssen in der Tauber-Franken-Halle auch K.-o.-Tropfen verteilt worden sein. Die Polizei ermittelt in diese Richtung", so Heid weiter. Ansonsten habe es bisher aber keine Trunkenheitsfahrten gegeben und auch keine Beschwerden wegen Falschparkens.

Die neuen Öffnungszeiten der Messe kommen bei den Schau- und Ausstellern durch die Bank gut an. Das Eröffnungsfeuerwerk am Freitagabend sei "sehr gut gewesen", die Messe verläuft nach Ansicht der Schausteller bisher ebenso harmonisch.

Auf ihre Ausstellungen im Rathaus gingen Werner Keppner (Heimat- und Kulturverein Phönix), Bernhard Geisler (Gruppe Historisches & Kulturelles) und Norbert Gleich (Kunstkreis Lauda-Königshofen) ein. Alle drei verzeichneten bisher sehr reges Interesse und sehr hohe Besucherzahlen. Die Ausstellungen sind bis Sonntag, 25. September, zu unterschiedlichen Öffnungszeiten geöffnet und, so fügte Bürgermeister Maertens an, "auch für Schulen hochinteressant".

Mit 1381 Startern verzeichnete der Messelauf am Samstag einen neuen Teilnehmerrekord, berichtete Günther Fading vom ausrichtenden ETSV Lauda. Rund 200 Helfer waren im Einsatz.

Der Kindernachmittag habe, so Marktmeister Marco Uhlich in Vertretung der Leiterin der Turmbergschule Königshofen, ebenfalls eine deutliche Steigerung erfahren. Er blickte auf die restlichen Messetage, wie etwa den heutigen Familientag mit reduzierten Preisen sowie den Tag der Behörden, Vereine und Betriebe am morgigen Freitag.

Für etwas Missstimmung hatte am Mittwochmorgen bei der Halbzeit-Pressekonferenz Sepp Stöger gesorgt, den Bürgermeister Thomas Maertens zusammen mit Kurt Markert und Willi Ott aus dem Messeausschuss verabschieden wollte. Stöger hatte zuvor erwähnt, dass er vom ehemaligen Bürgermeister Otmar Heirich im Jahr 2000 als Ehrenmitglied in den Messeausschuss berufen worden war. "Und das gilt auf Lebenszeit", so der 86-jährige Stöger.

Er wehrte sich deshalb gegen seine Verabschiedung. Um einen Eklat zu verhindern, einigten sich er, Messeausschussmitglied Herbert Bieber und Bürgermeister Thomas Maertens kurzfristig in der Pressekonferenz darauf, das Thema nochmals abschließend im Messeausschuss zu klären und deswegen die Ehrung zu verschieben.