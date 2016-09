Lärm durch Maßnahmen eindämmen

Welche Maßnahmen kann die Stadt gegen Straßenverkehrslärm vor allem entlang der B 290 ergreifen? Am Montag gab es hierzu erste Zwischenergebnisse im Gemeinderat.

Lauda-Königshofen. Die Stadt Lauda-Königshofen arbeitet zur Zeit an der Erstellung eines Lärmaktionsplans und beauftragte deshalb bereits im Frühjahr ein Ingenieurbüro mit der Umsetzung. Am Montag stellte nun die Projektingenieurin Franziska Kurz vom Büro Dr. Brenner in Aalen erste Zwischenergebnisse ihrer Arbeit vor.

Wie sie dem Gremium mitteilte, habe sie zunächst eine Lärmkartierung für die Hauptverkehrsstraßen und die Haupteisenbahnstrecken erstellt. Für die Kartierung seien alle Straßen zu betrachten, auf denen pro Tag mehr als 8200 Fahrzeuge fahren. "Im Ihrem Stadtgebiet sind das die B 290 sowie die L 511 von der B 290 nach Lauda", so Franziska Kurz. Für Verkehrslärm sei zudem die gefahrene Geschwindigkeit verantwortlich. So betrage die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Ortsmitte von Königshofen 42 km/h tagsüber und nachts 52 km/h. In Unterbalbach dagegen lägen die Geschwindigkeiten mit 47 km/h (am Tag) und 54 km/h (nachts) darüber. Zwar haben die Ortsdurchfahrten in Königshofen und Unterbalbach mittlerweile einen "Flüsterasphalt", dennoch seien die Anwohner von Verkehrslärm betroffen, ebenso wie einige Anwohner in Gerlachsheim entlang der B 290. In Lauda sei dagegen keine Bürger unmittelbar davon betroffen, da hier entlang der L 511 zwischen dem Laudaer Dreieck und dem Kreisverkehr keine Wohnbebauung bestehe.

Interessant für die Stadträte und die zahleichen Zuhörer waren dann vor allem die Maßnahmenvorschläge. So riet im Bereich vor und nach der Lichtzeichenanlage in Gerlachsheim, entlang der B 290 ein Tempolimit von 50 km/h einzuführen sowie einen Lärmschutzwall im Außenbereich zu bauen.

Für Königshofen riet sie im nördlichen Teil zu einer Umgestaltung der Ortseingänge sowie zu einem Tempolimit von 50 auf 30 km/h. "Im südlichen Teil ist eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h nicht möglich, da sonst der Flüsterasphalt nicht wirksam werden kann. Zudem schlug sie die Errichtung einer Lichtzeichenanlage an der Ausfahrt der Gewerbestraße vor.

In Unterbalbach sollten die Ortseingänge ebenfalls umgestaltet werden, der Verkehr zudem vorher bereits auf 70 km/h gebremst werden. Als weitere Maßnahmen schlug sie den Einbau von Lärmschutzfenstern entlang der Ortsdurchfahrt vor, ebenso wie die Festsetzung in Bebauungsplänen, dass Aufenthaltsräume in Wohnungen auf der lärmabgewandten Seite zu errichten seien.

Bei der anschließenden Diskussion tauchte vor allem die Frage auf, warum ein teurer Flüsterasphalt eingebaut worden sei, wenn er erst ab 50 km/h seine Wirkung entfalte? Wie Oliver Litterer, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt, mitteilte, sei in Unterbalbach vor kurzem ein neuer Flüsterasphalt eingebaut worden, der in Versuchen bereits bei niedrigeren Geschwindigkeiten bessere Werte erzielt habe.

Bürgermeister Thomas Maertens fügte an, dass diese Maßnahmen nur "erste Vorschläge" seien und die Bürger noch intensiv beteiligt werden sollen. Weitergehende Verkehrssicherheitsmaßnahmen, wie sie zuvor bei der Fragestunde der Bürger Josef Seubert aus Herlachsheim gefordert hatte, hingen nicht von der Lärmaktionsplanung ab, da dort der Verkehr unter 8200 Fahrzeugen am Tag liege. Maßnahmen im dortigen Bereich, so Maertens weiter, müssten deshalb separat geplant werden.

Zum Schluss ging die Projektingenieurin Franziska Kurz noch auf den Schienenverkehr ein. Maßnahmen zur Lärmreduzierung könnte sie hier jedoch keine vorschlagen, da einzig und allein die Bahn selbst das Hoheitsrecht dafür habe.