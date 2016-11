Für alle Beteiligten war es ein Gewinn

Lauda-Königshofen. Sehr erfolgreich verlief die erste Eltern-Schüler-Werkstatt der Initiative "Lernende Region Heilbronn-Franken" und der Gemeinschaftsschule (GS) Lauda-Königshofen, die am Samstag in Kooperation mit zahlreichen regionalen Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen sowie der Stadt Lauda-Königshofen in den Räumlichkeiten der GS veranstaltet und präsentiert wurde.

"Ziel der Eltern-Schüler-Werkstatt ist es, Schüler gemeinsam mit ihren Eltern für die Berufsorientierung zu interessieren und zu mobilisieren, so dass der Übergang in eine Ausbildung nach der 9. oder 10. Klasse reibungslos gelingt", hoben GS-Rektor Hartmut Hummel und Bürgermeister Thomas Maertens stellvertretend für die weiteren verantwortlichen Initiatoren, Organisatoren und Akteure hervor, unter ihnen auch Dietmar Niedziella, Geschäftsführer des Vereins "Lernende Region Heilbronn-Franken" und Geschäftsleitungsmitglied bei der IHK Heilbronn-Franken, bei der die Initiative angesiedelt ist, sowie Projektleiterin Silvia Roth.

Zu diesem ersten Aktionstag an der Lauda-Königshöfer GS waren sowohl Schüler als auch Eltern sowie Vertreter der teilnehmenden Betriebe gemeinsam zu verschiedenen Werkstätten unter der Devise "Mitmachen und Orientieren" eingeladen. Den Auftakt bildete am Vormittag in der komplett gefüllten Turnhalle neben einer Begrüßung aller Teilnehmer und Akteuren eine kurze Themeneinführung, bevor Ausbilder, Experten und derzeitige Auszubildende aus regionalen Ausbildungsbetrieben und Institutionen in 28 verschiedenen Werkstätten die rund 420 Teilnehmer erwarteten, darunter etwa 220 Schüler der GS-Sekundarstufe fünf bis zehn sowie zirka 200 Elternteile.

Beteiligt waren unter anderem Aeckerle Holzbau GmbH, Aldi GmbH & Co. KG, Bohlender GmbH, Evangelische Heimstiftung GmbH, Metzgerei Sendelbach, Fleischer-Innung Main-Tauber-Kreis und Fleischer-Innung Heilbronn, Garten-Stahl GmbH, Gesundheitsholding Tauber-Franken und Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim, Kliniken Dr. Vötisch GmbH, Kopf-Kunst, Lurz GmbH, Polizeipräsidium Heilbronn, Strabag Rail GmbH, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, Mafi Transport-Systeme GmbH, Konrad Bau GmbH & Co. KG, Wegert Raumausstattung, AOK, Zahnarztpraxis Dr. Hehn, Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co., Agentur für Arbeit sowie SWR.

Dabei standen unter dem Motto "Abenteuer Beruf" Informationen über vielfältige Berufsbilder ebenso im Mittelpunkt wie die Möglichkeit, zwei der vorherig ausgewählten Berufe in der Praxis auszuprobieren. Dazu zählten die Berufsbereiche Gärtner, Zimmerer, Raumausstatter, Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel, Industriemechaniker, Altenpfleger und Altenpflegehelfer, Fleischer und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Gesundheits- und Krankenpfleger, Hauswirtschafter und Koch, Friseur, Anlagenmechaniker, Polizeibeamter, Gleisbauer, Holzmechaniker, Mechatroniker, Straßenbauer, Kaufmann Dialogmarketing, Kosmetik und Fußpflege sowie Zahnmedizinischer Fachangestellter.

"Clever suchen - Tipps für die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb", "Ins rechte Licht gerückt - Bewerbungsfotos", ein simuliertes Bewerbungsgespräch und Tipps dazu, "Arbeiten im Team", "Chemie-Detektive" sowie "Fishertechnik" waren weitere Themen in Workshops.

Auch die Schüler der Lerngruppen fünf und sechs konnten sich aktiv mit ihren Stärken und Interessen auseinandersetzen und soziale Kompetenzen erkunden. Neben den abwechslungsreichen Werkstätten bot die Veranstaltung in den Pausen eine spektakuläre Schweißvorführung durch die Firma Strabag Rail GmbH sowie Präsentationen der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen. Darüber hinaus hatten Schüler und Eltern die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch über die Hintergründe und Details der Eltern-Schüler-Werkstatt zu informieren, die besuchten Werkstätten mit Noten zu bewerten sowie Wünsche zu äußern, welche beteiligten Betriebe sie sehr gerne vor Ort besichtigen würden. Zudem wurden bei einer erneut in der Turnhalle stattfindenden Abschlussveranstaltung am späten Samstagmittag Beispiele aus den jeweiligen Werkstätten sowie ein zuvor von Schülern mit Unterstützung des Südwestrundfunks erstellter Bericht von der Werkstatt präsentiert.

"Die jungen Menschen und deren Eltern müssen über eine Berufsentscheidung gründlich nachdenken und sich informieren", betonte Maertens. Die Eltern-Schüler-Werkstatt der "Lernenden Region Heilbronn-Franken" nannte der Bürgermeister ein ausgezeichnetes und einzigartiges Angebot zum Kennenlernen von Berufsausbildungsmöglichkeiten, das deshalb auch seitens der Stadt Lauda-Königshofen umfangreich unterstützt werde. "Wir suchen junge Menschen für duale Ausbildungen, da ein zunehmender Trend weg von praktischen hin zu akademischen Ausbildungen zu verzeichnen ist", berichtete Niedziella ein weiteres wesentliches Motiv. Als "sehr gute Chance und ein Alleinstellungsmerkmal" hob Hummel nochmals hervor, dass bei dieser Ausbildungs- und Berufsmesse die Eltern involviert seien.

"Aus Sicht der Berufsberatung ist es ein hervorragendes Angebot über gewöhnliche Regelangebote hinaus, in Kooperation mit der Schule, den Betrieben und der Lernenden Region Heilbronn-Franken Schüler, Eltern und Unternehmen zu vereinen, um Ausbildungs- und Berufsfelder live vor Ort nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis kennenzulernen", unterstrich ergänzend Holger Simonidis, Teamleiter Berufsbildung bei der Agentur für Arbeit.

"Es war ein guter Tag, weil unsere Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern aktiv waren und das zu einer Thematik, die für ihre persönliche Entwicklung sehr bedeutsam ist", zog Hummel übereinstimmend mit Niedziella und Maertens sowie den weiteren Verantwortlichen und Akteuren ein positives Fazit der erstmaligen "Eltern-Schüler-Werkstatt" an der GS Lauda-Königshofen.