Engagement in der Flüchtlingspolitik gewürdigt

Main-Tauber-Kreis. Der FDP-Kreisverband Main-Tauber tagte jüngst anlässlich seiner turnusgemäß stattfindenden Mitgliederversammlung im Laudaer Ratskeller. Zu Beginn standen Wahlen für die im November anstehende Landesdelegiertenversammlung der Liberalen zur Aufstellung ihrer Bundestagsliste auf dem Programm. Diese wurden von Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck geleitet und ergaben folgenden Ergebnis: Carina Schmidt aus Königheim, Susanne Löffler aus Wertheim, Prof. Dr. Hans-Werner Springorum aus Bad Mergentheim und Benjamin Denzer aus Tauberbischofsheim vertreten den Kreisverband am 19. November in Donaueschingen.

Im Anschluss berichtete Kreisrat Albrecht Rudolf über die politische Arbeit im Kreistag. Hierbei ging er neben dem Hinweis auf die Einweihung des Psychiatrie-Neubaus in Tauberbischofsheim insbesondere auf den Sachstandsbericht der Kreisverwaltung zum Thema "Asyl" ein. 2015 wurden dem Main-Tauber-Kreis insgesamt 1035 Asylsuchenden zugewiesen. Für das laufende Kalenderjahr wurden bis dato weitere 522 Flüchtlinge vom Land an den Kreis überstellt. Dieser Personenkreis wurde einstweilen auf alle Städte und Gemeinden im Landkreis verteilt. Rudolf betonte, dass es von grundlegender Bedeutung für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft sei, dass den bleibeberechtigten Personen so schnell als irgend möglich eine berufliche Perspektive geboten wird. Nur so kann eine nachhaltige Integration gelingen, zeigte er sich überzeugt.

Das zügige Erlernen der deutschen Sprache sei dabei unerlässlich und der Schlüssel für alle weiteren Maßnahmen. Besonders positiv hervorzuheben sei die Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen Helferkreise sowie das Engagement der Verantwortlichen in den Kommunalverwaltungen vor Ort, die für die Unterbringung der Flüchtlinge verantwortlich zeichnen. Die Landkreise und die Kommunen dürften mit dieser enormen Belastung jedoch insbesondere von der Bundesregierung aus CDU und SPD nicht alleine gelassen und über Gebühr in Anspruch genommen werden, ansonsten drohe die bis dato große Hilfsbereitschaft der Menschen massiv zu schwinden. Alleine der stets wiederholte Satz "Wir schaffen das" seitens Bundeskanzlerin Angela Merkel reiche beileibe nicht aus, ergänzte der Kreisvorsitzende Benjamin Denzer.

In der allgemeinen Aussprache wurde insbesondere das Thema der Fraktionsknospung der AFD im Stuttgarter Landtag kritisch hinterfragt. "Es ist schon ein Stück aus Tollhaus und ein einmaliger Vorgang in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte, wenn sich die Abgeordneten aus ein und derselben Partei ganz bewusst durch die Aufspaltung in zwei rein administrativ getrennte parlamentarische Gruppierungen massive finanzielle und personelle Vorteile gegenüber den anderen im Landtag vertretenen Fraktionen verschaffen wollen und damit nicht zuletzt auch den Landeshaushalt nachhaltig belasten", so die einhellige Meinung der Mitglieder. Vermeintlich getrennt marschieren und gemeinsam schlagen laute offensichtlich die Maxime der baden-württembergischen AFD'ler. Dieses Verhalten zeige bereits nach wenigen Wochen der Parlamentszugehörigkeit das wahre Gesicht der AfD. Tatsächliche konstruktive parlamentarische Arbeit für die Menschen an Main und Tauber vermissen die Freidemokraten dagegen bei der Rechtspartei. Über parlamentarische Anfragen und Anträge mit konkretem Wahlkreisbezug sei bisher von der hiesigen AfD-Abgeordneten Dr. Baum nichts bekannt geworden. Welche verkehrspolitischen Vorstellungen und Konzepte hat die in Lauda-Königshofen beheimatete Politikerin beispielsweise im Hinblick auf den Bau einer Ortsumgehung in Königshofen? Man erwarte eine klare inhaltliche Positionierung der Landtagsabgeordneten zu diesem für die von der Verkehrsbelastung massiv betroffenen Menschen.

Zum Abschluss wurden die nächsten Termine bekannt gegeben. Bereits Ende September findet die Nominierungsversammlung zur Wahl einer/eines Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Odenwald-Tauber in Königheim statt. Am 29. Oktober veranstaltet die FDP ihren Bezirksparteitag im Ratskeller in Heilbronn. Hierzu wird als Gastredner der Fraktionsvorsitzende der Landtags-FDP, Dr. Hans-Ulrich Rülke, MdL als Ehrengast erwartet.