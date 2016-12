Eine Weihnachtsfeier einmal anders

Lauda. Betriebliche Weihnachtsfeiern verbringt man üblicherweise gemütlich sitzend am Tisch. Der Gaumenschmaus wird vom Koch oder einem Catering Service zubereitet - man muss eigentlich nur noch bestellen und dann mit dem Schlemmen loslegen. Dabei denkt man nicht an Kalorien, Zuckergehalt oder Kohlenhydrate - Hauptsache es schmeckt. Doch bei der Weihnachtsfeier der Christoph Dürr GmbH ging es in diesem Jahr einmal anders zu: Ganz unter dem Motto "Gesund und Selbstgemacht", musste das Team des Familienbetriebes nun selbst an den Herd.

Das Firmenevent wurde gemeinsam mit der Gesundheitskasse AOK organisiert. Unter der Leitung von H. Osiander, Vertriebsteamleiter des Kundencenters Tauberbischofsheim, wurde mit der Geschäftsleitung ein Tagesausflug geplant. Das Rahmenprogramm bot dabei so Einiges für die Mitarbeiter.

Der erste Stopp fand in Esslingen statt. Nach einem gemütlichen Rundgang über den historischen Mittelalter-Weihnachtsmarkt ging es zu einer Führung durch die älteste Sektkellerei Deutschlands.

Danach fuhr man zur eigentlichen Eventlocation des Tages. In einem Küchenstudio in Fellbach bei Stuttgart wartete bereits Ernährungsberaterin Bardas auf die Mitarbeiter der Christoph Dürr GmbH. Nach einer kurzen Einführung ging es dann auch schon los: Eingeteilt in Teams wurden verschiedene gesunde Gerichte zubereitet.

Von Suppen, Brotaufstrichen bis hin zur Hauptmalzeit und Dessert war alles dabei. In lockerer und gemütlicher Atmosphäre wurde den Nachmittag über gemeinsam geschnippelt, gekocht, gerührt und anschließend geschlemmt.

Im Rahmen dieses Weihnachtsevents wurden zudem noch einige Mitarbeiter für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Geschäftsführerin Marion Dürr verabschiedete Gottfried Bock nach 33 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Er war lange Jahre als Produktionsleiter im Unternehmen tätig. Mit seinem umfangreichen chemischen und physikalischen Wissen konnte er stets Anlagensicherheit und gleichbleibende Qualitäten der recycelten Stoffe für die Kunden gewährleisten.

Bernd Angielsky wurde für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Er ist als Fahrer im Familienbetrieb angestellt. Die gesetzlichen Anforderungen im Gefahrguttransport steigen und verändern sich ständig. Durch ständige Weiterbildungen konnte er sich ein umfangreiches Fachwissen als Fahrer aneignen, das auch die Kunden des Unternehmens sehr schätzen. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Leopold Löffler von der Geschäftsleitung geehrt. Er ist als Destillateur angestellt und ein wichtiger Bestandteil der Produktionskette.

Durch jahrelange Erfahrung entwickelte er ein sehr gutes Gespür für die unterschiedlichen Produkte und deren chemisches Verhalten während des Destillationsverfahren.

Im Anschluss gratulierte die Geschäftsleitung Jochen Klingert zu seinem abgeschlossenen Studium. Er hat an der Dualen Hochschule in Mannheim chemische Verfahrenstechnik studiert und dieses im September erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Studium zum Bachelor of Engineering eignete er sich ein großes Fachwissen an.

Die Geschäftsleitung würdigte im Anschluss an die Ehrungen noch das gesamte Team für die gute, harmonische und zuverlässige Zusammenarbeit 2016. cd