„Ein Stück Heimat in der Hosentasche“

Ihre Premiere bei der Königshöfer Messe erlebte die Agima 1998. Am Freitag zeigte ein Vortrag zum Thema "Digitaler Aufbruch", dass sich diese Gewerbeschau stets ihrer Zeit anpasst.

Königshofen. Der digitale Wandel stellt alle Branchen im Handels- und Dienstleistungssektor als auch bei den freien Berufen und in der Industrie vor große Herausforderungen. "Der Online-Handel," so die landläufige Meinung vieler Unternehmer, "bricht dem stationärem Handel das Genick". Doch ist es wirklich so? Wo liegen eventuell die Ursachen dafür und welche Lösungsansätze gibt es? Spannende Fragen, auf die am Freitagabend Dr. Marcus A. Pausenberger, Mitglied des Innovationsbeirates aus Nürnberg, bei der Eröffnung der Aktuellen Gewerbe- und Industriemesse in Königshofen interessante Antworten gab.

So war der Kreis der geladenen Besucher und Zuhörer auch entsprechend vor allem mit Vertretern aus der Wirtschaft, den Banken, der Politik sowie der kommunalen Verwaltung gespickt. Zwar störte die Geräuschkulisse der übrigen Agima-Besucher im Eingangsbereich der Halle 2 zeitweise empfindlich, doch verstand es der Experte am Rednerpult dennoch, auch anhand von anschaulichen Folien und Bildern mit Beispielen, ein klares Signal zu senden: "In einer zunehmend digitaleren Welt wird die persönliche Begegnung immer wichtiger und wertvoller". Dr. Pausenberger strafte mit dieser Erkenntnis alle Kritikern des stationären Handels Lügen, denn aktive Kommunikation und Interaktion müsse heutzutage "nicht entweder oder" verlaufen, sondern müsse "sowohl als auch" geschehen.

Online und Offline verknüpfen

Zwar sei ein Smartphone längst zum ständigen Begleiter in allen Lebenslagen geworden und damit, auch aus bequemen Gründen, der Klick zum Kaufen irgendwo im Internet sehr einfach. Doch der stationäre Handel punkte vor allem mit emotionalen Aspekten. 64 Prozent aller Kunden wollen die Produkte sehen und anfassen, sehr häufig auch sofort mitnehmen und der Kontakt zum Verkäufer sei persönlicher. Zwar spare der Kunde häufig beim Online-Kauf Geld und der zeitliche Aufwand sei auch kürzer und einfacher. Doch wenn stationäre Händler es verstünden, beide Bereiche intelligent miteinander zu verzahnen, hätten sie "Überlebenschancen".

Dr. Pausenberger nannte dazu einige Beispiele wie etwa einen Online-Handel plus Showroom vor Ort mit im Internet angebotenen Produkten zum Anfassen. Angebote, wie die neue Main-Tauber-App brächten zudem für die Menschen in der Region einen echten Nutzen und lieferten relevante Verbraucher-Informationen. Sie böten zudem eine ideale Plattform und Verbindung von Online zu Offline, sie seien sozusagen ein Stück "Heimat in der Hosentasche" und lieferten ein digitales Schaufenster von Angeboten, Produkten und Dienstleistungen. Da die Digitalisierung mittlerweile Bereiche vom Handwerk über die Landwirtschaft bis hin zur medizinischen Versorgung als auch zur Verwaltung erreicht habe, böten sich für die digital aufgestellte Wirtschaft vielfältige Chancen über Kommunikation, Information als auch Service. Die technischen Voraussetzungen seien mittlerweile in der Main-Tauber-Region geschaffen, so Dr. Pausenberger auf die Unterstützung der Politik beim Breitbandausbau eingehend.

Den hatte zuvor MdB Alois Gerig ebenfalls erwähnt und an die Förderzusage von 9,4 Millionen Euro zu diesem Zweck für die Region erinnert. Die Agima selbst, so Gerig weiter, lasse ihn an die Zukunft der Region glauben, da hier die Unternehmer eine bunte Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen präsentierten.

MdL Dr. Wolfgang Reinhart ermunterte ebenfalls in einem kurzen Grußwort alle Unternehmer und Händler dazu, den lokalen und den globalen Handel mit Hilfe der fortschreitenden Digitalisierung zu verknüpfen und Bürgermeister Thomas Maertens, der eingangs die zahlreichen geladenen Gäste zu diesem von den Fränkischen Nachrichten, dem Stadtwerk Tauberfranken sowie der Sparkasse Tauberfranken initiierten Vortrag willkommen hieß, freute sich ebenfalls, dass durch die Förderzusage des Bundes für den Breitbandausbau schnelleres Internet nun auch auf dem Lande mit zu 50 Mbit/Sekunde möglich werde.

Für die musikalische Umrahmung hatte die Musikkapelle Oberlauda unter der Leitung von Maximilian Mohr gesorgt. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung der Agima schloss sich unter der Führung von Sabine Dattenberg, der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lauda-Königshofen, ein Messerundgang an.