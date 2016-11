Ein Friedhof im eigenen Vorgarten

An Halloween verwandelt sich der Vorgarten von Nadine Wirtz in Unterbalbach in einen Friedhof. Gruselige Gestalten entsteigen dann ihren Gräbern. Rund 30 solcher Figuren und Attrappen schmücken in dieser Zeit das Grundstück.

Einmal im Jahr wird es um das Gebäude in der Sonnenhalde 3 in Unterbalbach gespenstisch. Nadine Wirtz verwandelt ihr Grundstück an Halloween in ein Geister- und Horrorhaus.

Unterbalbach. Ein Friedhof im eigenen Garten? Schon alleine der Gedanke daran lässt viele gruseln. Nicht so Nadine Wirtz. Seit drei Jahren verwandelt sie ihr Haus und das Gelände drumherum zu Halloween in ein Gruselhaus. Da hängt der Torso eines Skeletts an einer Kette aus dem ersten Stock, am Hauseingang begrüßt eine Hexe mit leuchtend roten Augen den Besucher, vor einem Busch am Treppenaufgang liegt eine abgebrochene Hand mit allen Fingern, an der eine Ratte gerade ihren Hunger stillt und im Vorgarten stehen mehrere Grabsteine, vor denen Vampire oder gruselige Gestalten aus ihren Gräbern entsteigen. Rund 30 solcher Horrorfiguren sorgen an Halloween rund um das Wohnhaus Wirtz für eine gespenstische Stimmung.

Seit drei Jahren baut die junge Frau ihren Fundus an Puppen, Gestalten, Figuren und Gruselaccessoires sukzessive aus. "Jedes Jahr kommt was Neues hinzu", erzählt Nadine Wirtz bei einem Besuch der Fränkischen Nachrichten im "Gruselkabinett." Am meisten gefallen ihr animierte Figuren, so, wie etwa eine Vampirsbraut, die gruselige Laute von sich gibt und sich dabei auch noch bewegt. "Da ist ein Sensor eingebaut, der sofort reagiert, wenn er eine Bewegung registriert", erzählt die mehrfache Mutter.

Einige Figuren leuchten aber auch die ganze Nacht hindurch mit ihren Augen oder heulen auf, wenn jemand vorbeiläuft. "In der Nacht zum Dienstag musste ich um 1.30 Uhr raus, da eine Figur einen Schaltfehler hatte und die ganze Nacht bis dahin durchgejault hatte. Ich habe sie dann gestoppt", schmunzelt sie mit Rücksicht auf die Nachbarn.

"Ich hatte schon immer ein Fabel für Halloween" blickt Nadine Wirtz zurück. Vor drei Jahren kaufte sie dann ihr erstes Gespenst. In den USA gibt es dafür einen riesigen Markt und viele Händler. In Deutschland dagegen ist der Markt etwas überschaubarer, online werden vor allem Figuren, Puppen und Zubehör hauptsächlich auf zwei Plattformen gehandelt. "Früher habe ich ab und an mal in den USA bestellt. Doch durch die hohen Versandkosten und die Verzollung lohnt sich das nur bei Figuren, die es in Deutschland nicht gibt", berichtet Nadine Wirtz über ihre Einkäufe.

In zwei Gruppen auf Facebook, eine öffentliche und eine geschlossene, erfährt sie immer sofort, sobald es was "Neues aus der Szene" gibt. Sie fragt dann schon mal bei den einschlägigen Händlern in Deutschland an, ob die eine oder andere "tolle" Figur aus den USA im kommenden Jahr auch in Deutschland erhältlich sein wird.

In diesem Jahr hat Nadine Wirtz bereits am 30. Oktober begonnen, die Attrappen rings um ihr Haus aufzustellen. Konsequent räumt sie die Teile aber stets am 1. spätestens am 2. November wieder weg. "Das ist wetterabhängig, denn Regen ist für die Figuren, die meist aus Kunststoff oder Pappe sind, nicht sehr gut." Die Anordnung variiert dabei, so dass sich der "Grusel-Friedhof" jedes Jahr neu präsentiert.

Als großer Fan von Halloween freut sie sich natürlich, wenn Kindergruppen an ihrem Haus vorbeiziehen und dann bei ihr klingeln, um "Süßes oder es gibt Saures" zu fordern. "Ich finde das klasse und deswegen habe ich zu Halloween auch immer eine große Menge an Süßigkeiten im Haus", erzählt sie. Rund neun Kilogramm gibt sie an Halloween an die Kindergruppen aus. "Ich habe aber auch schon beobachtet, dass sich manche Kinder, die sich als Gespenster verkleidet hatten, aufgrund der gruseligen Gestalten, der schaurigen Beleuchtung und der gespenstischen Töne rund um das Haus, nicht mehr an die Türe getraut haben", blickt sie auf Erfahrungen zurück. Die Angst, so betont sie, sei aber total unbegründet, "denn wir wollen die Kinder ja nicht abschrecken, sondern eher ermuntern, Halloween zu feiern." Deswegen beschenkt sie die Gruppen auch immer reichlich.

Allerdings, so berichtet sie, seien es in diesem Jahr weniger Kinder gewesen, die von Haus zu Haus zogen. "Ich finde das schade", meint sie, vermutet aber die Diskussion um die Grusel-Clowns aus den USA als Hauptgrund. Auch Bekannte hatten ihr gestern berichtet, dass es in anderen Gegenden Deutschlands ähnlich verhalten war.

Und was passiert mit den gruseligen Gespenstern, Vampiren, Riesenspinnen, Grabsteinen und Körperteilen nach Halloween? "Dann wandern sie alle wieder in Kartons und schlummern auf dem Speicher bis Ende Oktober im kommenden Jahr", erzählt sie den FN weiter. Denn, und darauf legt Nadine Wirtz großen Wert: im Advent wird das Haus weihnachtlich geschmückt. Die Gespenster machen dann dem Nikolaus und dem Christkind Platz.