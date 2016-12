Ein Beschluss unter heftigem Druck

Der Gemeinderat hat klein beigegeben und grünes Licht für eine Änderung des Bebauungsplanes Wöllerspfad in Königshofen nach dem Wunsch des Regionalverbandes Heilbronn-Franken gegeben.

Lauda-Königshofen. Die meisten Stadträte machten am Montagabend in einer eigens einberufenen Sondersitzung quer durch alle Fraktionen keinen Hehl daraus, dass sie die Planung des Regionalverbandes, im Königshöfer Gewerbegebiet Wöllerspfad künftig sogenannte zentrenrelevante Sortimente auszuschließen, nicht mittragen. Nach eineinhalbstündiger intensiver Diskussion stimmten sie schließlich doch einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplanes zu, "um eventuellen atmosphärischen Störungen bei künftigen Verhandlungen", wie es häufig hieß, vorzubeugen. Doch was bedeutet dieser Beschluss für die Zukunft?

Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing eingangs erinnerte, habe der Gemeinderat 1993 beschlossen, den zentrenrelevanten Handel, wie etwa Lebensmittelmärkte, in Lauda anzusiedeln, großflächigen Handel dagegen in Königshofen. Allerdings, so Blessing weiter, seien die Entwicklungen der letzten Jahre im Gewerbegebiet "Wöllerspfad" in Königshofen mittlerweile für den Regionalverband "bedenklich". So sei zum Beispiel der Verkauf von Sportartikeln eher zentrenrelevant und deshalb statt in Königshofen eigentlich in Lauda anzusiedeln gewesen. Nachdem nun mehrfach der Versuch unternommen worden sei, im Bereich des Wöllerspfades einen weiteren Lebensmittelmarkt zu errichten, drängte der Regionalverband schon seit geraumer Zeit darauf, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern und dort zentrenrelevante Sortimente, also auch Lebensmittel, auszuschließen.

Druck nicht beugen

Doch der Gemeinderat wollte sich diesem "Druck von oben" bisher nicht beugen, da sehr viele Königshöfer Bürger neben dem Aldi-Markt einen zweiten Lebensmittelmarkt für dringend erforderlich halten. Deswegen sei auch der Verbandsdirektor Klaus Mandel mehrfach eingeladen worden, um seine Sichtweise öffentlich dem Gemeinderat und den Bürgern mitzuteilen. "Leider", so unisono viele Stadträte am Montag, "hat er dieses Angebot nicht angenommen." Stattdessen hat Mandel nun Bürgermeister Thomas Maertens einen Brief geschrieben, worin er androht, dass der Regionalverband, sollte die Stadt den Bebauungsplan nicht ändern, die Planungshoheit übernehmen werde.

Drohender Beschluss

Die Stadt Lauda-Königshofen werde dann per Verbandsbeschluss verpflichtet, den Bebauungsplan Gewerbegebiet Wöllerspfad so zu ändern, dass die Bildung und Weiterentwicklung einer Einzelhandelsagglomeration, die den Zielen der Raumordnung widerspreche, ausgeschlossen ist. Einen entsprechenden Beschluss wolle, so Mandel in seinem Brief weiter, der Regionalverband am 9. Dezember fassen.

"Für den Fall, dass die Stadt Lauda-Königshofen dem beschlossenen Planungsgebot nach diesem Termin nicht nachkomme, werde die Kommunalaufsicht die erforderlichen Schritte einleiten und die Planungen für die Stadt Lauda-Königshofen notfalls im Wege der Ersatzvornahme durchführen", schreibt er weiter. Vermeiden ließe sich diese Maßnahme aber, wenn die Stadt Lauda-Königshofen bis zum 9. Dezember aus eigener Initiative alle erforderlichen Beschlüsse und Schritte durchgeführt habe. Verbunden sei damit auch die Verpflichtung zur Zurückstellung eines Baugesuchs für einen Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern sowie anderer Baugesuche und Bauvoranfragen, die Einzelhandelsnutzungen vorsehen.

Da dieser Einkaufsmarkt zusammen mit einem Getränkemarkt (rund 400 Quadratmeter Verkaufsfläche) auf dem Grundstück direkt gegenüber mittlerweile aber schon genehmigt ist, vertraten einige Stadträte die Auffassung, die Planungen lieber selbst in der Hand zu behalten und dem Wunsch des Regionalverbandes nach Bebauungsplanänderung nachzukommen. In einer ausgiebigen Diskussion wägten die Stadträte Pro und Contra ab (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) und fassten schließlich den Aufstellungsbeschluss für die 5. Bebauungsplanänderung "Wöllerspfad".

Um unerwünschte Vorhaben im Bereich zentrenrelevanter Sortimente zu unterbinden, beschloss der Gemeinderat außerdem eine Veränderungssperre. Auf Antrag von Stadtrat Michael Geier (Freie Bürgerliste) wurden zusätzlich die erteilten Baugenehmigungen für den Lebensmittel- sowie den Getränkemarkt von der Veränderungssperre ausgenommen.

17 Stadträte waren für und zehn Stadträte gegen die Bebauungsplanänderung.