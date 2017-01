Bürgermeister ist nicht sehr optimistisch

Der Neujahrsempfang der Stadt Lauda-Königshofen fand traditionell am ersten Sonntag nach Dreikönig statt. Er war von zwei wichtigen Themen geprägt.

Lauda-Königshofen. Der momentan weltweite Terror und die Kriege in Syrien und im Irak aber auch die deutsch-französische Freundschaft bestimmten den Neujahrsempfang der Stadt Lauda-Königshofen, der am frühen Sonntagabend im Rathaussaal in Lauda im Beisein zahlreicher Vertreter aus Wirtschaft, des öffentlichen Lebens, der Kirche aber auch mit zahlreichen Bürgern und Vertretern der Vereine stattfand. Vor allem Bürgermeister Thomas Maertens hob in seiner Ansprache immer wieder auf diese zwei Themen ab, aber auch Régis Charbonnier, Bürgermeister der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger, der mit einer Delegation eigens aus Frankreich angereist war sowie MdL Dr. Wolfgang Reinhart gingen darauf ein.

Nach den Anschlägen in Deutschland und in Frankreich, so Thomas Maertens, der zuvor zusammen mit seiner Frau Elke sowie seinem französischen Amtskollegen in einem Defilee die Glückwünsche der Gäste entgegengenommen hatte, könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Angesichts dieser Anschläge werde mittlerweile, so Maertens, der Satz der Kanzlerin "Wir schaffen das" nun als geschmacklos und als zynisch empfunden. "Wir befinden uns in einem neuen Zeitalter religiöser Konflikte. Religion spielt eine riesige Rolle in praktisch allen Konflikten", reflektierte Maertens.

Soziale Maßnahmen, so der Bürgermeister weiter, seien eher zur eigenen Beruhigung gedacht und zum Nachweis, dass etwas gemacht worden sei. "Wir sind erschüttert über diese Taten, auch über das riesige Ausmaß an Hohn und Verachtung, das uns da als asylgebendes Land auch in Köln und anderen Städten entgegenschlägt. Es erschüttert auch unsere Zuversicht, dass diese Flüchtlingskrise zu bewältigen ist. Die Integration der Flüchtlinge ist eine Aufgabe, die vor dem Hintergrund der politischen Machtansprüche des Islam, fast unlösbar erscheint" fuhr Maertens fort.

Um die Stadt Lauda-Königshofen stehe es dagegen sehr gut. So zeigte sich das Stadtoberhaupt unter anderem stolz, dass Lauda-Königshofen mittlerweile eine der geringsten Pro-Kopf-Verschuldungen im Main-Tauber-Kreis habe. Rückblickend freute er sich, dass 2016 neue Sozialunterkünfte für die Anschlussunterbringung von über 90 Flüchtlingen mit einem Volumen von rund drei Millionen Euro errichtet worden seien. In diesem Zusammenhang lobte Maertens "die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich in der Betreuung vieler Flüchtlinge einbringen" und dankte ihnen für ihr Engagement. Auch die Schulen seien nach großen Investitionen in den vergangenen Jahren in einem sehr guten Zustand. Wasserversorgung, schnelles Internet sowie die Revitalisierung des Klosters in Gerlachsheim sowie die Errichtung von Windenergieanlagen bei Heckfeld bestimmten auch in naher Zukunft die Themenliste. 9,5 Millionen Euro, so Maertens abschließend, wolle die Stadt 2017 investieren.

Bürgermeister Régis Charbonnier überbrachte die Glückwünsche der Stadt Boissy. Auch er ging auf die Anschläge in seinem Heimatland und vor kurzem in Berlin ein. "In gemeinschaftlichem Schmerz haben wir nach dem Terror zusammengefunden", so Charbonnier, dessen Rede von Claire Gassmann ins deutsche übersetzt worden war. Die westlichen Demokratien würden angesichts dieser Geschehnisse momentan auf eine harte Probe gestellt.

"Wir sollten aber nicht resignieren, sondern zusammenhalten", so Charbonnier wörtlich. Deutschland habe eine große Verantwortung mit der Aufnahme von rund einer Million Flüchtlingen übernommen. "Dies ruft in mir eine große Bewunderung hervor", so der französische Bürgermeister.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Städten Boissy und Lauda-Königshofen, die bereits seit über 15 Jahren bestehe, sei aber eine "Flamme der Hoffnung". Er lobte die beiden Komitees und deren Vorsitzenden für ihr Engagement.

MdL Dr. Wolfgang Reinhart, der stellvertretend auch im Namen von MdL Dr. Christina Baum sprach, erinnerte an die längste Friedenszeit in der jüngsten deutschen Geschichte, die nun immerhin schon über 70 Jahre andauere. Der Motor dafür sei, so Reinhart weiter, die deutsch-französische Freundschaft gewesen.

Obwohl die Welt momentan fast aus den Fugen geraten ist, gehe er optimistisch ins neue Jahr, denn "die Lage ist besser als die Stimmung". So hätte der Main-Tauber-Kreis mit 2,8 Prozent eine sehr niedrige Arbeitslosenquote und auch die sonstigen Rahmenbedingungen seien sehr gut.