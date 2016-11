Brasilianische Paarung aus Gesang und Gitarre

Lauda-Königshofen. Brasilianische Klänge im intimen Rahmen gab's bei der jüngsten Veranstaltung im voll besetzten Gewölbekeller des Rebguts: Und die Künstlerin dieses reizvollen Abends war am Ort keine Unbekannte mehr, die brasilianisch-deutsche Sängerin Juliana da Silva hatte hier schon bei der Eröffnungsveranstaltung vor drei Jahren aufhorchen lassen, dieses Mal trat se im Duo zusammen mit ihrem Musikerkollegen Geovany de Silveira auf, einem in der einschlägigen Szene vielgefragten Muliti-Instrumentalisten und Produzenten, den es ebenfalls vor nun bald 25 Jahren von Brasilien nach Deutschland verschlagen hat.

Doch auch diejenigen, die mit der Welt lateinamerikanischer Folklore nicht so vertraut sind, dürften an diesem Konzertabend mit einem reichhaltigen Programm aus rund 20 Nummern (darunter unter anderem Stücke von von weltweit bekannten Komponisten wie der Bossa Nova Legende Antonio Carlos Jobim oder des Gitarristen Baden-Powell de Aquino)oder mehr als nur auf ihre Kosten gekommen sein: Dies vor allem unter dem Eindruck der ungewöhnlichen künstlerischen und persönlichen Ausstrahlung Juliana da Silvas.

Äußerlich eine strahlende, imponierende, ja majestätische Erscheinung, eine südliche Schönheit in langem Folkoregewand mit üppiger, schulterlanger Lockenpracht, schönen Augen und einem üppigen Mund, versteht sie es von Beginn an, mit der warmherzigen, natürlichen Art ihrer Anmoderationen, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen.

Und nicht zuletzt ist sie eine Klassesängerin mit diesem typisch brasilianischen feeling bzw. Lebensgefühl, mit einem Gesangsstil definiert durch schleifende, schwebende Intonation, sehr variable Dynamik und eine Skala von Ausdruckswerten, die mal träge, fast schläfrig, mal zärtlich, sehnsüchtig, schmerzlich oder hingebungsvoll, in kurzen Momenten auch leidenschaftlich und ekstatisch sein können. Ausdruckswerte, die in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem charakteristischen Klang ihrer Heimatsprache stehen, ihren vielen Assonanzen und bruchlosen Übergängen, Nasalen und weichen, stimmlosen oder stimmhaften Zischlauten, in denen jede feste, abgegrenzte Form sich zwanglos aufzulösen scheint ebenso wie bei Juliana da Silva die Grenze zwischen dem gesprochenen und gesungenen Wort.

Ganz anders ihr - und das machte den speziellen Reiz dieser künstlerischen Paarung aus - Partner und Begleiter Geovany da Silveira, ein Multi-Instrumentalist, der zumeist an seiner siebensaitigen Gitarre (die naturgemäß etwas mehr Klangvolumen bietet als der übliche sechssaitige Typ), dann wieder mit dem kleinen, viersaitigen Cavaquinho (einem Verwandten der hawaiianischen Ukulele) immer mal wieder aber auch als Perkussionist mit diversen, hellen oder dumpfen Klangerzeugern (zum Beispiel einer Art Tamburin, einem kalebassenähnlichen Krug oder einer runden Minitrommel, die man wie einen Handspiegel vor sich hin hält) arbeitete: Ein hagerer, asketischer Typ mit mächtigem, schwarzen Pferdeschwanz und dazu ein Virtuose des geringstmöglichen Aufwands, der so spielt, wie er aussieht, sich fast ganz auf seinen Job beschränkt und mit seinem harmonisch abwechslungsreichen, spröden und betont perkussiven Gitarrenspiel, dazu einem deutlichen, schwer zu definierenden Jazz-Feel, gekennzeichnet durch geschärfte rhythmische Akzentuierung, dafür sorgte, dass dieser stimmungsvolle, brasilianische Abend nicht all zu sehr ins Gefühlige abglitt. Gegen Ende des Konzerts wurde - wie üblich - auch das Publikum als Akteur mit einbezogen: Den bekannten Samba "Mas que nada" als erste Zugabe konnte ja eigentlich jede(r) im Keller des Rebguts Lauda und dasselbe galt für die zweite, dem Original des Vicky Leandros Schlagers "Guten Morgen, Sonnenschein". the