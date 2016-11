Gerlachsheim/Unterwittighausen. Ein ganz besonderer Chor ist am 10. und 12. Dezember zu sehen und zu hören: Der Petersburger Knabenchor kommt nach Gerlachsheim (10. Dezember um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche) und nach Unterwittighausen (12. Dezember 19 Uhr in der Pfarrkirche Allerheiligen).

Chorschule

Gegründet wurde die Knabenchorschule am 6. August 1992 von Wadim Ptscholkin, der seit dieser Zeit also bereits 23 Jahre als Leiter tätig ist. Heute besuchen die Chorschule zirka 400 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahre alt, die von zehn Lehrern in unterschiedlichen Stufen (Klassen), meistens nachmittags unterrichtet werden.

Umfangreiche Repertoire

Das umfangreiche Repertoire des Chors enthält weltliche und kirchliche Werke, der unterschiedlichsten künstlerischen Richtungen und -zeitlichen Epochen. Der Schwerpunkt des Chors Repertoires ist natürlich die Musikwerke von großen russischen Komponisten wie Christow, Tschajkowskij, Rachmaninow, Gavrilin, Bortnjanskij, Slonimskij, wie auch Russische Volkslieder. Der Eintritt ist frei, der Chor bittet um eine Spende.