Bedarfsplan steuert jetzt die Investitionen

Künftig regelt eine Bedarfsplanung die Investitionen für die Feuerwehr Lauda-Königshofen. Die kleineren Abteilungen sollen dabei ebenfalls gestärkt werden. © Thomas Schreiner

Die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen wird ihre Investitionen in den kommenden Jahren nach einem Bedarfsplan ausrichten. Er wurde nun vom Gemeinderat verabschiedet.

Lauda-Königshofen. Die Entscheidungsträger von Verwaltung und Politik in Lauda-Königshofen taten sich in der Vergangenheit immer schwer, wenn es um Investitionen bei der Feuerwehr ging. Die SPD/Freie Bürger-Fraktion hatte deshalb 2014 den Antrag für ein Gutachten gestellt, dass die künftigen Ausgaben einmal bündeln und vor allem den tatsächlichen Bedarf in den einzelnen Abteilungen ermitteln soll. Dieser Feuerwehrbedarfsplan ist nun fertig und der Gemeinderat beschloss ihn am Montag in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr.

"Wir brauchen eine Leitlinie, wo es die nächsten Jahre hingeht" hatte deshalb Bürgermeister Thomas Maertens eingangs diese Planung, die von einem Ingenieurbüro aus Bonn erstellt worden ist, nochmals verteidigt. Sie liefere, so der Bürgermeister, wichtige Informationen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in der Stadt, wodurch die Qualität der Gefahrenabwehr festgelegt werden könne.

Generell bekenne sich der Gemeinderat aber, wie Maertens anfügte, zu allen zwölf Abteilungen. Über das Soll-Konzept hinaus soll daher, zur Stärkung der kleineren Abteilungen, seitens der Verwaltung geprüft werden, wie die Ausstattung der Abteilungen Beckstein, Deubach, Marbach, Oberlauda und Sachsenflur sinnvoll ertüchtigt werden könne.

Wie der hauptamtliche Stadtkommandant Jürgen Segeritz am Montag erläuterte, müsse aufgrund der momentanen Zuschusssituation im Feuerwehrwesen davon ausgegangen werden, dass Fahrzeuge eventuell auch ohne Zuschuss beschafft werden müssten. Deswegen sei das komplette Fahrzeugkonzept um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Für 2017 sei jetzt zunächst die Anschaffung folgender Fahrzeuge vorgesehen: ein Kommandowagen für den Stadtkommandanten, ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 für die Abteilung Lauda und ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Abteilung Heckfeld. Einig waren sich die Stadträte darin, dass nicht alle Wünsche aus den Abteilungen verwirklicht werden könnten. "Durch diese Konzeption können jetzt aber unsere Entscheidungen rationalisiert werden", fügte Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger) an.

Michael Geier (Freie Bürgerliste) pflichtete Neumann bei, denn bedingt durch einen begrenzten Haushalt könnten nicht alle gleichzeitig ausgestattet werden. Für Hartmut Schäffner (CDU) ist es wichtig, dass die kleinen Abteilungen ebenfalls zukunftsfähig ausgestattet würden und Werner Kilb (CDU) fügte an: "Wir müssen alle an einem Strang ziehen".

Der Gemeinderat beschloss zusätzlich, für zeitkritische Einsätze wie etwa ein Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung folgendes Schutzziel: Die erste Einheit soll mit einer Stärke von neun Einsatzkräften innerhalb zehn Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80 Prozent der Fälle erreicht werden.

Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von neun Einsatzkräften soll dann innerhalb der folgenden fünf Minuten, also 15 Minuten nach der Alarmierung, am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 Prozent der Fälle erreicht werden.