An zwei Säulen Ökostrom tanken

Lauda. Um in der Region eine flächendeckende Lade-Infrastruktur zu realisieren, wurden in Lauda die ersten beiden Ladesäulen am Bahnhof und am Standort Pfarrstraße/Kugelgraben in Betrieb genommen. Drei weitere Stationen in Bad Mergentheim eröffnen ebenfalls in Kürze.

Das Stadtwerk Tauberfranken ist Mitglied beim Ladeverbund "Franken+", der zu den zehn größten Ladeverbünden Deutschlands zählt. Fahrer von Elektroautos und Nutzer der Ladesäulen profitieren dadurch von einer hohen Nutzerfreundlichkeit der Ladestationen durch ein barrierefreies und einheitliches Zugangssystem, eine Ladetechnik mit hoher Leistung, einem einheitlichen Ladestandard und einem innovativen Zugangssystem per SMS. Noch dazu werden sämtliche Ladesäulen mit reinem Ökostrom vom Stadtwerk Tauberfranken versorgt, so dass E-Autos im Versorgungsgebiet quasi emissionsfrei unterwegs sind.

Bei der offiziellen Inbetriebnahme durch Thomas Maertens, Bürgermeister von Lauda-Königshofen, Stadtwerks-Geschäftsführer Paul Gehrig sowie Eric Schuh, Technischer Leiter des Stadtwerks, unterstrichen alle Beteiligten das gemeinsame Ziel, die Ladeinfrastruktur in der Region kontinuierlich zu vergrößern, um einen spürbaren Beitrag zur Klimawende zu leisten. Bürgermeister Maertens freute sich, dass Lauda-Königshofen gemeinsam mit dem Stadtwerk Tauberfranken hier eine Vorreiterrolle in der Region übernommen hat.

An den neuen Ladesäulen mit einer Leistung von 22 kW pro Ladepunkt können je zwei E-Autos gleichzeitig tanken. Dank eines einheitlichen Zugangs- und Abrechnungssystems im Ladeverbund können Kunden des Stadtwerks Tauberfranken außerdem zu einem günstigen Sondertarif auch in anderen Regionen wie etwa Nürnberg laden. Vorläufig ist das Stromtanken sogar kostenlos.

Alle zum Verbund gehörigen Ladesäulen sind unter www.ladeverbund-frankenplus.de zu finden.