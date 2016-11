50 Jahre VdK-Denkmal in Königshofen

Der Vorstand der VdK-Ortsgruppe Königshofen traf sich am 1966 errichteten Gedenkstein am Turmberg zu einer Gedenkstunde.

Königshofen. Der Vorstand der VdK-Ortsgruppe Königshofen/Beckstein hat sich am Gedenkstein auf dem Turmberg versammelt, der vor 50 Jahren, auf dem von der Familie Schweizer aus Marbach dankenswerter Weise überlassenen Grund und Boden, im Gewann Lichtenstein errichtet wurde.

Die VdK-Ortsgruppe hat zu Ehren der Gefallenen und Vermissten des II. Weltkrieges, besonders aber der Gefallenen in den Osterkämpfen auf dem Turmberg im Jahre 1945 vor 50 Jahren einen Gedenkstein mit Inschrift errichtet.

Der Gedenkstein ist aus vielen Findelsteinen zusammengesetzt und mit einer Bronzetafel, mit dem Text: "Gedenket derer, die in den Osterkämpfen 1945 hier ihr Leben ließen, und aller Gefallenen des zweiten Weltkrieges. VdK Königshofen 1966", versehen. Durch eine freundschaftliche Beziehung zum VdK in Marlach im Jagsttal und durch das Entgegenkommen des damaligen Bürgermeisters Walz der Gemeinde, der diese verwendeten Findelsteine kostenlos dem VdK in Königshofen überlassen hatte, war es möglich, das Denkmal in der jetzigen Gestaltung zu erstellen.

Er wurde an einem Waldeck des Turmberges aufgestellt, an dem die seinerzeitigen Kämpfe begonnen hatten und wo in diesen fünf Tagen 65 deutsche Soldaten und weit mehr Amerikaner sinnlos ihr Leben lassen mussten. Damit dieses Werk vollendet werden konnte, hat die VdK-Ortsgruppe unter Führung des Vorsitzenden Josef Spiller mit seinen Mitstreitern, jahrelang gearbeitet und gespart, um die hierfür anfallenden Kosten überhaupt aufbringen zu können.

Doch trotz der schlechten finanziellen Lage wurde der lang ersehnte Gedenkstein zu Ehren der Gefallenen erstellt. Die VdK-Ortsgruppe hat sich mit der Errichtung große Verdienste erworben. Es wurden keine Kosten gescheut, denn trotz freiwillige Helfer war ein ansehnlicher Betrag aufzubringen.

Der VdK ist damit um eine würdige Stätte der Besinnung und der Mahnung reicher geworden. Die schlichte Form des Gedenksteins, der jetzt im Naturdenkmal, das im Besitz des Vogel- und Naturschutz Vereins Königshofen steht, wirkt mit seiner naturnahen Umgebung direkt auf den Besucher.

In der heutigen Zeit ist es unsere Aufgabe, für die Zukunft die Geschichte anzunehmen, nicht zu vergessen, die Erinnerung an die vielen Opfer der Gewalt wachzuhalten und die richtigen Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen. Das sei man den Opfern von Gewalt, den Hinterbliebenen und vor allem unseren Kindern und Enkelkindern schuldig.

71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollte der Gedenkstein mit persönlicher Erinnerung als Mahnung vor den Auswirkungen von Krieg und Gewalt dienen - auch als Mahnung zum Frieden. ilg