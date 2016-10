Ein langgehegter Wusch geht in Erfüllung

Unter reger Beteiligung der Bevölkerung fand am Wochenende die Einweihung des Seniorenzentrums St. Barbara in Grünsfeld statt.

Grünsfeld. Schöner, schneller, weiter: Mit olympischen Dimensionen kann das neue Seniorenzentrum St. Barbara prunken. Der Neubau am Ortsausgang Richtung Zimmern ist noch schöner und geräumiger ausgefallen als gedacht. Und schneller fertig geworden ist er auch. Nach nur 17-monatiger Bauzeit fand am vergangenen Wochenende die Einweihung statt. Groß war der Andrang derer, die beim Tag der offenen Tür die Einrichtung in Augenschein nahmen.

Besonderes Erntedankfest

Als ein "Erntedankfest" der besonderen Art bezeichnete Thomas Wigant die Einweihung des neuen Seniorenzentrums St. Barbara. Der Regionalleiter der Gesundheitsholding Tauberfranken freute sich, dass mit dem Neubau zukunftsweisende Ideen Gestalt angenommen haben. Der Kommune bescheinigte er großes Wohlwollen gegenüber dem Projekt. Während der Bauphase sei ein intensives Miteinander zu spüren gewesen. Wigants Fazit fiel durchweg positiv aus: "Wir fühlen uns hier willkommen."

Der Regionalleiter dankte auch allen am Bau Beteiligten. Mit Geduld und Durchhaltevermögen haben sie seiner Meinung nach dazu beigetragen, dass etwas Großartiges entstanden sei. Die Zahlen sind nicht minder beeindruckend. Die Kosten für das Bauprojekt liegen bei rund 4,4 Millionen Euro. Die deutsche Fernsehlotterie hat einen Zuschuss von 300 000 Euro gewährt.

Gelungenes Erscheinungsbild

"Für Grünsfeld geht ein Traum in Erfüllung", meinte Joachim Markert. Der Bürgermeister betonte in seinem Grußwort, dass die Kommune stolz auf den Neubau ist. Mit dem Seniorenzentrum sei ein großes Stück Zukunft verwirklicht worden. Die Stadt - davon zeigte Markert sich überzeugt - ist um eine ansprechende, moderne und von allen herbeigesehnte Einrichtung reicher.

Markert lobte ausdrücklich Gerhard Pfundt und sein Architektenteam von "bauwerk 4". Besonders hob das Stadtoberhaupt das in seinen Augen sehr gelungene Erscheinungsbild hervor. Durch die unterschiedliche Farbgebung wirke das Gebäude sehr feingliedrig. Die Außenfassade nehme die Farben des Muschelkalksteins der Stadtmauer auf. "Die wegweisende Architektur trägt damit der Geschichte Grünsfelds als ehemaliger Amtsstadt mit Schwerpunkt im Abbau von Muschelkalkstein und damit verbundenem Bildhauerhandwerk Rechnung."

Die Einweihung wollte Markert nicht als Ende der Entwicklung verstanden wissen. Jetzt gelte es, das Seniorenzentrum in die Kommune zu integrieren. Die Stadtverwaltung hat seinen Angaben zufolge bereits erste Schritte umgesetzt. So habe man den wenige Meter entfernten Spielplatz am Grasanger zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt umgestaltet. Die neue Kneippanlage am Stadtbrunnen könne ebenfalls von Senioren genutzt werden.

Mensch im Mittelpunkt

Mit Silvia Müller stellte sich die künftige Haus- und Pflegedienstleiterin vor. "Bei unserer Arbeit steht der Mensch im Mittelpunkt", erklärte sie. Getreu dem Heim-Motto "Bei uns zuhause" will sie dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter den Bewohner fürsorglich, familiär und mit Respekt begegnen.

Pfarrer Oliver Störr und Pfarrerin Laura Breuninger segneten in ökumenischer Eintracht die Räume. Den Kirchen sei das Wohlergehen der Senioren wichtig, versicherte Störr in einem kurzen Grußwort. Kein Wunder, dass die beiden Geistlichen das Seniorenzentrum vorbehaltlos begrüßten. Störr bot schon einmal die Zusammenarbeit mit der Heimleitung an und sagte zu, dass es regelmäßig religiöse Angebote wie Gottesdienste geben werde.

Im Anschluss an die von den Grünbachtalern musikalisch umrahmte Feierstunde hatten die Besucher Gelegenheit, die Räume zu besichtigen. Dieses Angebot nutzen sie reichlich. Zeitweise schien das Seniorenzentrum aus allen Nähten zu platzen. Zu sehen gab es allerdings auch sehr viel.

Das Seniorenzentrum bietet auf rund 2000 Quadratmetern 30 stationäre Pflegeplätze und acht betreute Wohnungen mit bis zu 67 Quadratmetern Fläche. Die Zimmer sind modern und rollstuhlgerecht ausgestattet. Alle verfügen über eine Terrasse und eine hochwertige Badausstattung mit ebenerdiger Dusche.

Bürger informierten sich

Die Mitarbeiter des Seniorenzentrums standen den Besuchern außerdem für Fragen zur Verfügung. Sie gaben beispielsweise Auskunft über das Pflege- und Betreuungskonzept. Das soll den Menschen im Seniorenzentrum ein sicheres, selbstbestimmtes, familiäres Leben in einer häuslichen Gemeinschaft ermöglichen.

Wo gewünscht und gebraucht, gibt es zudem Unterstützung durch qualifizierte Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung. Ziel ist es, dass die Bewohner in vertrauter Umgebung alt werden können. feu