Wichtiger Beitrag für das Ortszentrum

Offiziell eingeweiht wurde am gestrigen Montag in Assamstadt "s'Lädle am Eck" der Bürgergenossenschaft. Bei der Einweihung mit dabei unter anderem Bürgermeister Joachim Döffinger (Zweiter von links), Genossenschafts-Geschäftsführer Edgar Ansmann (Vierter von links), Christoph Grübner (Siebter von links) als Vertreter von Toto-Lotto, Pfarrer Trudpert Kern (vorne, Dritter von links) und Gerhard Noe (links), Vertriebsdirektor der Post.

Damit ein zentraler Einkaufspunkt im Ort bestehen bleibt, hat die Bürgergesellschaft "Unser Markt" in Assamstadt das "s'Lädle am Eck" gestern offiziell eröffnet.

Assamstadt. "Bürgerliches Engagement hofft auf Nachfrage der Bürger", unter dieses Motto könnte man die Initiative der Bürgergesellschaft "Unser Markt Assamstadt" stellen. Sie übernahm die Nachfolge eines vor Kurzem geschlossenen Schreibwarengeschäfts in der Ortsmitte mit Postagentur und Toto/Lotto-Annahmestelle.

Über die vielen Gäste, die gestern zur Eröffnung gekommen waren, freute sich der ehrenamtliche Geschäftsführer der Bürgergesellschaft, Edgar Ansmann. Ganz besonders würdigte er das große Engagement seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die in den letzten beiden Wochen das Geschäft in den jetzigen Zustand gebracht hatten.

Nach der Schließung des Schreibwarengeschäfts war innerhalb der Bürgergesellschaft der Wunsch nach einer Weiterführung der zentralen Einkaufsmöglichkeit laut geworden. Nach der Zustimmung des Beirats hatten auch die 26 Gesellschafter ihr Einvernehmen bekundet. Damit wolle man einen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde leisten, so Ansmann.

Dabei war man sich klar, dass dies vor allem eine politische Entscheidung zugunsten der Ortsmitte ist, denn man hätte die Toto/Lotto-Annahmestelle auch im neuen Einkaufsmarkt unterbringen können. Man wollte aber die bisher hohe Frequenz durch Post und die Annahmestelle innerorts erhalten. "Wir hoffen natürlich, dass wir damit auch einen positiven Einfluss auf die dörfliche Einwicklung nehmen können", so Ansmann.

Bei Sortiment habe man einiges herausgenommen, anderes wurde hinzugefügt. Die Kunden sollen nun ausdrücklich den Mitarbeiterinnen im "Lädle" mitteilen, was aus ihrer Sicht fehlt, so dass mannNachsteuern kann. Nun liege es an den Assamstädtern und den Menschen in den Nachbarorten. "Wenn dieses Geschäft erhalten bleiben soll, muss es auch besucht werden."

Die Würdigung des Engagements Edgar Ansmanns stelle Bürgermeister Joachim Döffinger an den Beginn seiner kurzen Ansprache. Ganz wichtig sei auch, dass die unmittelbare Nachbarschaft in der Ortsmitte mit ins Boot genommen wurde. Mit der Post sowie mit Toto/Lotto habe man zwei verlässliche Partner dabei.

Als Vorsitzender des Gewerbevereins würdigte auch Martin Ertel die vielfältigen Initiativen der Bürgergesellschaft zum Nutzen der Gemeinde.

"Ich freue mich, dass wir hier in Assamstadt wieder einen Partner gefunden haben", stellte Vertriebsdirektor Gerhard Noe von der Post heraus. Davon können sowohl sein Unternehmen als auch die Gemeinde profitieren. Dieses Lädle sei auch ein Vorzeigeobjekt für andere Gemeinden im ländlichen Raum mit einer ähnlichen Struktur.

Zusammen mit dem Partner Bürgergesellschaft sei eine offene und freundliche Filiale geschaffen worden, mit der man einen Beitrag für die Erhaltung des örtlichen Mittelpunkts geleistet habe.

Auch der Bezirksdirektor der Toto-Lotto Franken, Christoph Grübner, würdigte das Projekt als leuchtendes Beispiel für bürgerliches Engagement. In den letzten Jahren seien viele Annahmestellen durch den Wegfall zahlreicher kleiner Lebensmittelgeschäfte in den Gemeinden weggefallen. "Hier in Assamstadt wird ein Weg aufgezeigt, wie es auch anderorts klappen könnte."

Die Grüße auch seiner Amtskollegen Pfarrer Metz überbrachte Pfarrer Trudpert Kern und nahm die Segnung des Ladengeschäfts vor. sey