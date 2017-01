„Solch ein Tier sah ich noch nie zuvor“

Yvonne Gutsche mit Amour (oben). In einem erbärmlichen Zustand wurde der Wallach am 20. Dezember 2016 zusammen mit fünf weiteren Tieren in einem privaten Stall im Main-Tauber-Kreis entdeckt.

Eine junge Frau läuft mit einem Pferd über ein schneebedecktes Feld. Ein ganz normales Bild. Eigentlich - und doch wieder nicht. Denn ohne die Frau wäre das Pferd höchstwahrscheinlich tot.

Main-Tauber-Kreis. Das Pferd heißt Amour, so taufte es Yvonne Gutsche, der das Tier wohl sein Leben zu verdanken hat. Früher hörte es auf den Namen Carlos. Es stand mit fünf weiteren Pferden in einem privaten Stall im Main-Tauber-Kreis. Zeugen riefen im Dezember die Polizei, das Veterinäramt und die Pferdetrainerin aus Bad Wimpfen auf den Plan. Durch eine Öffnung im Stall hatten sie entdeckt, unter welchen Zuständen die Tiere dort lebten.

"Bis auf die Knochen abgemagert"

Hier auszugsweise die Aussage einer Zeugin vom 19. Dezember 2016: "Ich erschrak, als ich im hinteren Teil ein völlig abgemagertes Pferd entdeckte. Es war bis auf die Knochen abgemagert und hatte am ganzen Körper teilweise offene Verletzungen . . . . Es fiel sofort auf, dass es keine Einstreu und kein Heu gab . . . Die Pferde standen auf blankem Betonboden . . . Das ausgehungerte graue Pferd hatte überhaupt keinen Wasserbehälter oder Zugang zu einem. Alle Bottiche waren leer."

Dem Veterinäramt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis war die Adresse nicht unbekannt. Schon im September 2013 wurde der Stallbesitzer erstmals wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Das Amt erließ eine Ordnungsverfügung. Die Auflagen wurden erfüllt, so dass die Behörde zunächst keinen Anlass für weitere Kontrollen sah.

Am 13. Dezember 2016 erhielt das Veterinäramt erneut zwei Hinweise über die Zustände in jenem Stall. Als man die Lage einen Tag später unangemeldet überprüfen wollte, war laut Behörde niemand anzutreffen. "In den folgenden Tagen", so Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, "sagte die Halterin einen für den 16. Dezember vereinbarten Kontrolltermin telefonisch ab und war danach nicht mehr erreichbar. Letztendlich konnte die Kontrolle am 20. Dezember 2016 gemeinsam mit Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Dienststelle Tauberbischofsheim, durchgeführt werden".

Im Beisein des Halters, der versicherte, dass er die Pferde wieder ausreichend versorgen werde, und, so das Amt weiter in der Stellungnahme, "auch sogleich die Pferde fütterte und das überschüssige Heu auf den Heuboden gabelte, um einen Vorrat anzulegen, war die rechtliche Grundlage für die sofortige Beschlagnahmung der Pferde entfallen."

Zustand "nicht lebensbedrohlich"

Und weiter stellte das Amt vor Ort fest: "Der Gesundheitszustand des Pferdes Carlos war nicht lebensbedrohlich . . . Es war zwar unterernährt, jedoch war keine intensivärztliche Notversorgung nötig. Eine tierärztliche Hilfe wäre sehr wohl auch auf dem Hof möglich gewesen. Es bestand keine Gefahr, und aus diesem Grunde waren weitere tierschutzrechtliche Maßnahmen nicht erforderlich. Die restlichen Pferde waren durchschnittlich gut genährt und gepflegt."