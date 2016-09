Einer flieht nach Frontalzusammenstoß

Eine große Anzahl an Rettungskräften war gestern Morgen an der Einsatzstelle nahe Assamstadt beschäftigt.

Assamstadt/Bad Mergentheim. Schwerstarbeit und starke Nerven für die Helfer waren gestern an der Einsatzstelle auf dem Autobahnzubringer gefordert. Ein Mann überlebte den Frontalzusammenstoß nicht.

Von einem "Hochgeschwindigkeitsunfall zweier Oberklassefahrzeuge" sprach nach getaner, langwieriger Arbeit der Stadtkommandant und Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, Andreas Geyer. Zusammen mit den Floriansjüngern aus Assamstadt waren insgesamt 36 Feuerwehrleute im Einsatz und hatten viel zu tun. Ein Toter, zwei Schwerstverletzte und ein Schwerverletzter lautete am Ende die schreckliche Bilanz.

"Gleich zwei so stark verformte Unfallwagen auf einmal, die es uns so schwierig machen, die Verletzten zu bergen, habe ich in 16 Jahren nicht erlebt", sagte Geyer gegenüber unserer Zeitung und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Assamstadt. "Es war Millimeterarbeit und dennoch konnten wir alles ruhig und routiniert abarbeiten", meinte Geyer rückblickend.

Einsatzleiter Daniel Hügel, der stellvertretende Abteilungskommandant aus Assamstadt, bezeichnete den mehr als dreistündigen Großeinsatz als psychisch und physisch sehr belastend für alle Helfer. Ein Notfallseelsorger wurde später noch für die jungen Kameraden hinzugezogen.

Zwei Wagen, vier Personen

Bei dem Frontalcrash in den frühen Morgenstunden, gegen 6 Uhr, auf der Kreisstraße 2877 (Autobahnzubringer Bad Mergentheim-Boxberg) herrschte stellenweise dichter Nebel.

Zum Unglück kam es zwischen den Abfahrten Assamstadt/Lustbronn und der Zubringer-Abfahrt Bobstadt.

Laut Polizeibericht befuhr kurz vor 6 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes die K 2877 von der Autobahnanschlussstelle kommend in Richtung Bad Mergentheim. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte er einen vorausfahrenden Lkw überholt und war bereits mit seinem Wagen wieder eingeschert. Als ihm wenige hundert Meter weiter ein mit drei Personen besetzter Mercedes auf seiner Fahrspur entgegenkam, krachte es.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige in seinem Auto so schwer eingeklemmt, dass er sehr aufwendig von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Er wurde nach knapp zweieinhalb Stunden schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Ein 27-Jähriger, der offenbar nicht angeschnallt auf dem Rücksitz des Autos des mutmaßlichen Unfallverursachers saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lenker selbst musste ebenfalls mit viel Aufwand aus dem Mercedes geborgen werden und wurde dann mit einem Rettungswagen ins Caritas-Krankenhaus eingeliefert.

Auch der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, floh jedoch nach dem Unfall aus dem demolierten Wagen und lief über die Felder davon. Mit Hilfe von Zivilisten konnte er gestellt und später ebenfalls zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Diebesgut und Werkzeuge

Der Grund für seinen Fluchtversuch dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei im mitgeführten Gepäck liegen. Die drei aus Osteuropa stammenden Männer transportierten diverse Werkzeuge sowie möglicherweise Diebesgut, das allem Anschein nach aus mindestens einem Einbruch stammen könnte.

Ferner waren an dem Mercedes Kennzeichen angebracht, die wahrscheinlich kurze Zeit zuvor an einem im Bereich Crailsheim zugelassenen Auto entwendet worden waren. Zudem fanden die Polizisten weitere Kennzeichen im Kofferraum des Pkw und stellten diese sicher. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache mit einbezogen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Neben drei Rettungswagen des DRK (auch aus dem Hohenlohekreis), drei Notärzten, dem Rettungshubschrauber und mehreren Streifen der Polizei sowie einem Polizeihubschrauber waren die Freiwilligen Feuerwehren Assamstadt und Bad Mergentheim im Einsatz.

Auch Kreisbrandmeister Alfred Wirsching eilte an die Unglücksstelle und sprach von einer guten Arbeit der Floriansjünger. Der Leitende Notarzt Professor Dr. Thomas Haak war ebenso voll des Lobes: "Die Feuerwehr hat höchst professionell und soweit möglich, schonend für die Opfer, aber entsprechend auch zeitintensiv vor Ort gearbeitet."

"Stellenweise waren wir mit allen verfügbaren Hilfeleistungssätzen, also vier Spreizern und mehreren Rettungszylindern gleichzeitig am Werk. Es war gut, dass die Feuerwehr Bad Mergentheim mit ihrem kompletten Rüstzug ausgerückt ist", berichtete Stadtkommandant Geyer noch auf Nachfrage.

Die Strecke war über Stunden für den Verkehr voll gesperrt.