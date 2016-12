Dokumentation von Leid und Gräuel

Alle Bilder anzeigen Die Kriegsereignisse rund um Ostern 1945 in der Region Boxberg, Ahorn und Lauda-Königshofen hat Dr. Dieter Thoma in seinem Buch aufgearbeitet. © Seufert Viele unveröffentlichte Berichte hat Dieter Thoma ins Buch aufgenommen.

Es ist ein trauriges Kapitel der jüngeren deutschen Historie, dem sich der Boxberger Dr. Dieter Thoma widmet: Den Kriegsereignissen um die Kar- und Ostertage 1945 im Umpfer- und Taubertal.

Boxberg. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im mittleren Main-Tauber-Kreis noch erbittert gekämpft. Rund 70 Tote am 31. März 1945 allein im Umpfertal erwähnt Dr. Dieter Thoma im Vorwort seines Buches "Kriegsereignisse um Kar-Ostern 1945 im Raum Boxberg-Ahorn und Lauda-Königshofen". Zahlreiche Häuser geraten in Brand. Sinnloses Sterben und Zerstörung. Der Autor sieht sein Werk daher als Erinnerung und "gedrucktes Denkmal", dass solche Ereignisse nie wieder geschehen dürfen.

Den Anstoß für den jüngsten Band der Schriftenreihe "Mein Boxberg" gab Thomas Mutter Gisela Weber. Sie habe an Ostern immer wieder vom Schreckenserlebnis 1945 erzählt, als Haus und Hof ihrer Eltern in Flammen aufgegangen waren - zerstört von den amerikanischen Truppen. "Meine Oma hatte noch ein weißes Bettlaken vorne aus dem Fenster in Richtung Wölchingen/Bahnhof gehängt, doch die US-Soldaten kamen von der anderen Seite", sagt der Archivar. Zudem hätten in den Gräben Deutsche auf die Amerikaner geschossen. Die Familie sei durch die Schusslinien hindurch über 500 Meter weit in den Keller der damaligen "Löwen"-Brauerei geflüchtet. Ein Versuch, nachts zurückzukehren, scheiterte, als man im Dunkeln auf Tote gestoßen sei. Erst am nächsten Morgen, dem 1. April, habe sich die Familie wieder zurück gewagt.

"Dieses Ereignis hat nicht nur meine Mutter nicht mehr losgelassen, sondern auch mich sensibilisiert", sagt Thoma. Als dann Anfang der 1990er Jahre noch präzise Schilderungen des Fleischbeschauers Max Thoma über die Kämpfe in Boxberg und Wölchingen kursierten, begann er verstärkt, sich für das Kriegsende in seiner Heimat zu interessieren. Er kam an das Original-Tagebuch. "Das war der größte zusammenhängende Bericht über das Kriegsende im Umpfertal", der sich von den letzten Monaten unter der Hitler-Schreckensherrschaft bis zur Woche nach Ostern erstreckt.

Chronist der letzten Kriegstage

Thoma sieht sich als Chronist der letzten Kriegswochen. Jahrelang hat er akribisch Informationen bei Einheimischen gesammelt, die sich noch an Ostern 1945 erinnern können. Viele Zeitzeugen sollten in seiner Dokumentation zu Wort kommen. Um authentisch zu sein, wurde einiges auch im Dialekt belassen. "Ich habe mit den Leuten Interviews geführt, habe sie erzählen lassen." Und dabei seien interessante und teils dramatische Dinge zum Vorschein gekommen. Etwa von Thomas Nachbarn Peter Demmel, der als 13-Jähriger unter dem Kugelhagel zum elterlichen Stall gerobbt war, um das Vieh loszubinden. Oder die Geschichte einer versuchten Vergewaltigung. "Das waren sehr aufwühlende Berichte", gesteht der Archivar. Oder der selbst genehmigte Urlaub seines Vaters Werner Thoma, der vom Reicharbeitsdienst in Berlin mit dem Zug nach Würzburg gefahren und dann zu Fuß weiter nach Wölchingen gelaufen war.

Thoma hat dank seiner Arbeit auch Einblick in die Archive der Stadt Lauda-Königshofen. Als Quellen nutzte er weiter Informationen von Günter Besserer und Martin Stein, das Wissen der Heimatvereine von Lauda und Königshofen. So dokumentiert sein Buch auch Kriegsereignisse aus dem Ahorngebiet und aus Lauda-Königshofen. Etwa die Soldaten-Tragödie im Wald zwischen Heckfeld und Buch am Ahorn. Oder Fliegerangriffe auf die Eisenbahn in Lauda und bewegende Beschreibungen über die Zerstörung von Königshofen.

Schilderungen des Laudaers Alfred Wöppel, der die Kämpfe vom Ahornwald bis nach Deubach miterlebte, und dessen beklemmende Heimkehr ("Es war bitter, bitter hart!") durch zerschossene Wälder voll toter Soldaten haben ebenfalls Einzug in sein Werk gefunden.

Zusammenhang der Ereignisse

"Man muss die Ereignisse im Zusammenhang sehen", so Thoma. Gerade der Einsatz und die Berichte der Lenggrieser Soldaten, benannt nach ihrem Befehlshaber "Kampfgruppe Sachs", hätten eine überörtliche Darstellung verlangt. Wöppels vielfältige Schilderungen seien jetzt erstmals gemeinsam veröffentlicht - ebenso die Niederschrift von Lehrer Dietrich Samenfeld, der die Kampftage in Messelhausen festgehalten hatte. Ergänzend sieht er jüngste Interviews mit Zeugen aus Deubach und Messelhausen. Ein Teil von Thomas Arbeit entstand bereits 1995 zum 50. Jahrestag des Kriegsendes. Darunter auch ein kurz zuvor von ihm entdeckter Bericht im evangelischen Pfarrhaus. Der damalige Pfarrer Werner Mennicke hatte eine halbe Kompanie deutscher Soldaten im Boxberger Pfarrhauskeller versteckt, während draußen die US-Soldaten mit Panzern umherfuhren. Dass Thoma bei den Gedenkveranstaltungen 2005 den Wiener Otto Navara kennengelernt hatte, bezeichnet er als glücklichen Umstand. Navara war, wie viele Lenggries-Soldaten, kurzfristig von der Marine in den Landkampf geworfen worden. Nach seiner "Feuertaufe" in Boxberg und Wölchingen geriet er bei Messelhausen in Gefangenschaft. Bis heute steht Thoma mit dem Wiener in freundschaftlichem Kontakt.