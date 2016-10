Die Zukunft gestalten

Großrinderffeld. Mit einem Workshop will man die ersten Weichen für die Zukunft der Gemeinde Großrinderfeld stellen. Die Herausforderungen verschiedener Entwicklungen in der Bevölkerungsstruktur, der Bildungs- und Betreuungslandschaft, der Freizeitgestaltung, gilt es anzunehmen und möglichst frühzeitig zu überdenken. Welche Einrichtungen (sozial, sportlich, kulturell) beziehungsweise welche Leistungen und Möglichkeiten werden in der Gemeinde gebraucht? An welchem Standort? In welcher Art und Weise?

Erste Denkanstöße zu diesen Fragen möchte man in diesem Auftaktworkshop geben, aber vor allem von den Bürgern bekommen. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern widmet man sich diesem Thema, und zwar ortsteilübergreifend. Ein Miteinander aller Ortsteile ist notwendig, um mittel- und langfristig eine attraktive Gemeinde zu sein und zu bleiben. Ein erster Schwerpunkt der Diskussionsrunde wird auch die Nachnutzung der ehemaligen Schule in Gerchsheim sein. Hier ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, die man am Interesse der Bevölkerung orientiert nutzen will.

Der Workshop findet am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Gastraum der Turnhalle in Gerchsheim statt.

Insbesondere Vereinsvertreter, die gemeindliche Einrichtungen brauchen und nutzen, Jugendliche, junge Eltern, Senioren, kurz alle sind angesprochen ihre Ideen einzubringen. Man sollte sich etwa drei Stunden Zeit nehmen, um Wissen zu teilen und Wünsche und Anregungen einzubringen. Für das leibliche Wohl sorgt die Gemeinde, so dass einem kreativen und erfolgreichen gemeinsamen Austausch nichts entgegensteht.

Sollte man eine Mitfahrgelegenheit benötigen, kann man sich im Rathaus bei F. Zeisner-Menikheim unter Telefon 09349/9201-24 melden.