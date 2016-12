Bilder aus einem besonderen Blickwinkel

Boxberg. Eine Fotostrecke mit Landschaftsaufnahmen aus Boxberg und Umgebung im internationalen, in Großbritannien angesiedelten Fachmagazin "Drone": Wie passt das zusammen? Die ganzseitigen Bilder sind aus einem ganz besonderen Blickwinkel fotografiert worden. Der Boxberger Michael Herzog-Klemenz hat sie mit seinem Kopter, unter den er eine Kamera installiert hat, aufgenommen. Auch das Titelbild des Museumsführers von Schloss Langenburg hat der 48-jährige Ernährungswissenschaftler "geschossen". Das von oben abgelichtete Schloss thront regelrecht auf einer Anhöhe, strahlt einen majestätisch-erhabenen Eindruck aus.

Vom Modellflugzeug zum Kopter

Wie kommt ein Ernährungswissenschaftler zu einem eher technokratischen Hobby? "In jungen Jahren war ich begeisterter Modellbauer, habe ferngesteuerte Schiffe und Autos zusammengebaut und damit sogar an Deutschen Meisterschaften teilgenommen", erinnert sich Michael Herzog-Klemenz an die Anfänge. "Als wir dann Kinder bekamen, fehlte die Zeit, so dass diese Leidenschaft eingeschlafen ist."

Nun, da die Kinder größer sind, habe er wieder mehr Zeit. Mittlerweile ist jedoch eine zweite große Leidenschaft hinzugekommen: das Fotografieren. "Vor acht Jahren habe ich dann etwas über Drohnen gelesen und war fasziniert", beschreibt er weiter das Frühstadium seines Steckenpferds. "Da kam ich auf die Idee, mithilfe eines Kopters Luftaufnahmen zu machen-." Natürlich wollte er, ganz Modellbauer, die Drohne selbst zusammenbauen. "Als ich gesehen habe, was es kostet, habe ich die Pläne erst mal beiseitegelegt", erinnert er sich. Rund 10*000 Euro hätte ein Bausatz damals gekostet. Für ihn schlichtweg nicht finanzierbar. Doch damit sollte die Sache nicht erledigt sein.

Lange Planungsphase

"Vor vier Jahren habe ich den Markt noch mal angeschaut und die Bausätze waren wesentlich billiger", beschreibt er den Neustart. Daraufhin habe er sich ein Modell ausgesucht. Nun ging aber die Tüftelei los. Schließlich wollte er eine hochauflösende Kamera an seinem Fluggerät installieren. Wie die Kameraaufhängung installieren und wie das Bild auf den Monitor bekommen und welche Komponenten brauche ich dafür? Dies waren drei zentrale Fragen, neben vielen anderen.

"Die Planungsphase dauerte ein halbes Jahr und etwa genauso lange habe ich gebraucht, bis ich den Kopter gebaut hatte", sagt der dreifache Familienvater. Und da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, dafür aber viele Kopter, startete Michael Herzog-Klemenz eine Übungsphase, ehe er die Kamera installierte und Bilder machte. Vor drei Jahren war es dann soweit, die ersten Bilder vom Kopter entstanden.

Doch damit waren noch nicht alle Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt. Denn Hobbyfotografen dürfen Bilder, die sie mittels einer Drohne gemacht haben, nicht weitergeben. Also blieb dem 48-Jährigen nichts anderes übrig, als ein Gewerbe anzumelden. Auch eine spezielle Haftpflichtversicherung ist hierfür nötig.

"Geld ist damit nicht zu verdienen, aber es macht alles einfacher", stellt Herzog-Klemenz fest. Und dass er seine Bilder weitergeben kann, ist mittlerweile sehr wichtig, denn er hat schon einen kleinen Kundenstamm.

Zufall half mit

Dass Leute auf ihn aufmerksam wurden, hat er dabei eher dem Zufall zu verdanken. So hat er in Bad Mergentheim den Filmemacher Mojotom kennengelernt, mit dem er einen Film über Schloss Langenburg gedreht hat. Während dieser Foto- und Film-Session wurden eine Hochzeitplanerin, die ihn in ihr Angebots-Portfolio aufnahm, und auch der Marketingleiter von Schloss Langenburg auf ihn aufmerksam. Und so kam die Aufnahme von Michael Herzog-Klemenz aufs Titelblatt des Museumsführers.

Bei der Landesgartenschau 2016 in Öhringen machte er Aufnahmen für den Landschaftsgärtnerverband, das Tourismuszentrum Stuttgart und den Tourismusverband Hohenlohe. Aufträge für Magazine kamen hinzu. Für Gartenbau Stahl Schweigern fotografierte er den Ala Hopp Spielplatz in Merchingen. Und ganz nebenbei gewann er auch noch einen lokalen Foto-Wettbewerb. Auch das Maislabyrinth in Schweinberg hat er in diesem Jahr von oben abgelichtet.

Akribische Vorbereitung

"Das Fotografieren an sich geht relativ schnell, dafür dauert die Vorbereitung umso länger", beschreibt Michael Herzog-Klemenz seine Vorgehensweise. "Wenn der Kopter aufsteigt, ist schon alles bis ins letzte Detail geplant." Im Vorfeld schaut er sich das Objekt und das Umfeld genau an. Wann steht die Sonne wo? Wie wird das Wetter sein? Von wo aus kann ich am besten aufsteigen, habe ich den besten Winkel aufs Objekt? Ist ein Flughafen in der Nähe? All diese Fragen klärt er, bevor er die Genehmigung zum Aufsteigen beantragt.

Privatsphäre heilig

Auch Nachbarn, falls vorhanden, klärt er vorab über seinen Drohnenflug auf. "Bei mir geht alles seriös zu", sagte er. "Kopter zwei Kilometer aufsteigen oder unbefugt über Grundstücke fliegen lassen, geht gar nicht."

Die Privatsphäre der Menschen ist ihm heilig, das ist ein Grundprinzip seiner Flieger-Ethik. "Es gibt 400 000 Kopter in Deutschland, leider sind da auch ein paar schwarze Schafe darunter", bedauert er. Er wolle lediglich seinem Hobby, dem Fotografieren aus der Luft nachgehen, ohne Stress und Ärger.