Schweigern. Die Sternsinger Linda Gulden, Annika Müller, Anna-Lena und Julian Remar sowie Leah und Lara Schubert machten sich am Dreikönigstag in Schweigern auf den Weg, um für die Aktion Dreikönigssingen 2017 Geld für Kinder in Kenia zu sammeln. Mit dem Lied "Im Namen des Vaters sind wir hier" brachten sie den Segen der Weihnacht in die Haushalte in Schweigern. Am Ende des Tages kam der stolze Betrag von 1073,57 Euro zusammen. Die Sternsingeraktion 2017 stand unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein - Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit". Bild: Pfarramt