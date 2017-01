Zwölfter Stadtlauf peilt neue Rekorde an

Alles läuft! Die Vorbereitungen auf Organisatorenseite sind genauso in vollem Gange, wie bei den Sportlern selbst, die bereits fleißig trainieren.

Bad Mergentheim. Der nächste Bad Mergentheimer Stadtlauf ist am Samstag, 1. April, geplant. Es ist die mittlerweile zwölfte Auflage. Das Dutzend ist also voll "und die Erfolgsgeschichte kann sich sehen lassen", ist Veranstalter Achim Kaufmann überzeugt: "Über 14 000 Teilnehmer zählten wir seit 2006 - im Alter von drei bis 80 Jahren."

Kindergartenkinder, Schüler aller Klassen, Gesundheitssportler, Freizeit- und Hobbyläufer und auch ambitionierte Wettkampfsportler gehen jedes Jahr aufs Neue auf die verschiedenen Strecken und sorgten gemeinsam 2016 für einen neuen Teilnehmerrekord mit 1579 Startern: "Der Gesundheitsgedanke und der Breitensport stehen nach wie vor im Vordergrund", so Achim Kaufmann. Und natürlich hoffe man auch im zwölften Jahr auf die rege Teilnahme der Schulen und Kindergärten. In den zurückliegenden Jahren registrierte man insgesamt über 6500 Schüler und Jugendliche.

Streckenrekorde, die es zu schlagen gilt Aktuell gültige Streckenrekorde des Bad Mergentheimer Stadtlaufs: Halbmarathon Männer: Kay-Uwe Müller, Wecki-Reisen Boxberg 1:10,55 Stunden (aufgestellt 2016). Halbmarathon Frauen: Eleisa Haag, Tria Radsport TV Bad Mergentheim 1:24,18 Stunden (2016). Halbmarathon männliche Jugend: Jean Philippe Desilles, Bütthard, 1:24,57 Stunden (2014). Halbmarathon weibliche Jugend: Corinna Derra, 1.FC Igersheim, 1:52,07 Stunden (2008). Halbmarathon-Staffel Männer: Stauch-Cup.de 1:14,04 Stunden (2012). Halbmarathon-Staffel Frauen: TV Bad Mergentheim Schwimmsport 1 1:28,07 Stunden (2011) 10 km Männer: Jan Weiland, Team Vita Sports, 33:35 Minuten (2011). 10 km Frauen: Heidi Jesberger, TSV Assamstadt, 37:42 Minuten (2011). 10 km männliche Jugend: Jan Weiland, Team Vita Sports, 33:35 Minuten (2011). 10 km weibliche Jugend: Eleisa Haag, LG Hohenlohe, 39:41 Minuten (2012). 10 km Schüler: Jan Weiland, ETSV Lauda, 38:18 Minuten (2007). 10 km Schülerinnen: Anastasia Dietrich, LG Hohenlohe, 44:23 Minuten (2006). 5 km männliche Jugend: Jan Weiland, FC Dörlesberg, 16:45 Minuten (2008). 5 km weibliche Jugend: Eleisa Haag, Multisport Bad Mergentheim, 18:47 Minuten (2014). sabix [mehr...]

Ebenso setzt man auf die erwachsenen Laufbegeisterten der Region, die zahlreichen Firmen und Institutionen mit ihren Halbmarathon-Staffeln und alle, die sich sonst noch gerne bewegen. "Vielleicht schaffen wir es ja, die Marke von 1600 Teilnehmern zu überspringen", gibt sich Kaufmann beim Pressegespräch im Rathaus zuversichtlich.

Bewährt hätten sich die Anregungen der Citygemeinschaft, mit einem etwas späteren Beginn und einem zweiten Durchlass für die Zuschauer in der Burgstraße, sagt Kaufmann, der auch Neuerungen anspricht: "Ein neues Konzept auf dem Marktplatz mit mehr Platz für die Zuschauer ist in der Planung und soll die Situation beim Zieleinlauf der Schüler und Bambini und bei den Wechseln der Staffelläufer erleichtern. Außerdem erhalten alle Schüler bis Klasse 7 fortan eine Teilnehmer-Medaille."

Am Samstag, 1. April, ist der erste Startschuss um 14.30 Uhr - für die Kindergartenkinder. Dann folgen der Halbmarathon und die Staffeln, danach die anderen Wettbewerbe. Auch die bereits 2015 vorgenommenen Streckenänderungen bleiben Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Kaufmann geht zudem davon aus, dass die Ochsengasse, in der aktuell noch gebaut wird, bis zum Stadtlauf fertiggestellt und benutzbar ist.

Nachdem die Laufbegeisterung in der Region sehr groß sei, hofft der Veranstalter auch wieder auf 50 bis 60 Staffeln beim Stadtwerk Tauberfranken-Halbmarathon - gerne auch zwei oder drei mehr.

Neben dem Stadtwerk als Hauptsponsor sitzt die Volksbank Main-Tauber als Premium-Partner und Namensgeber des Schul-Cups mit im Boot. Die AOK Heilbronn-Franken übernimmt das Sponsoring des Gesundheitslaufes. Die Fränkischen Nachrichten sind von Anfang als Medienpartner dabei und bleiben es mit der Tauber-Zeitung auch weiterhin.

Schirmherr ist wieder Oberbürgermeister Udo Glatthaar. Veranstalter Kaufmann dankt der Stadt für ihre große Unterstützung. Verkehrsdirektor Kersten Hahn gibt den Dank weiter an die Teilnehmer für ihr starkes Interesse und an die Einzelhändler der Innenstadt für ihr Verständnis und Entgegenkommen. "Der Stadtlauf ist ein Aushängeschild der Gesundheitsstadt Bad Mergentheim und soll es noch lange bleiben", meint Hahn zufrieden.

Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig betont, dass der Erfolg allen Beteiligten recht gebe: "Das Stadtwerk ist überzeugt von dieser guten Veranstaltung. Unser Ziel ist es, Bewegung in die Region zu bringen und auch damit schaffen wir es!"

Mehr und mehr Mitarbeiter aus dem eigenen Hause würden inzwischen selbst an den Start gehen. Drei Staffeln strebe man für 2017 an. Gehrig begeistert der Teamspirit: Gemeinsam schaffe man Höchstleistungen. Er selbst rannte vergangenes Jahr persönliche Bestzeit, verrät er nebenbei.

FN-Marketingleiter Michael Wünsch sagt: "Die FN und ihre Reisebüros fördern den Stadtlauf gezielt seit Jahren, weil wir hier in der Region zur Entwicklung des Breitensports beitragen wollen. Und vor allem auch weil wir die Schulen und besonders das Engagement der Teilnehmer honorieren wollen. Der Stadtlauf ist eine feste Veranstaltung im Jahres-Kalender, der einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Region liefert und einfach Spaß macht. Sich in der Region wohlfühlen und gemeinsam etwas bewegen, passt zu unseren Werten."

Dass der Spaß und die gemeinsame Bewegung im Vordergrund stehen, heben auch Monika Scheida und Wolfgang Herz von der AOK Heilbronn-Franken hervor. "Den Sport zum unverzichtbaren Teil des eigenen Alltags zu machen" sei das erklärte Ziel der Krankenkasse begründen die beiden das verstärkte AOK-Engagement beim Stadtlauf. Mitglieder der Kasse erhalten einen Rabatt bei der Anmeldung zum Gesundheitslauf über fünf Kilometer.

Trainingsläufe sind laut Veranstalter übrigens am 17. März und am 24. März angesetzt. Anmeldungen sind ab dem heutigen Mittwoch, 1. Februar, online unter "www.stadtlauf-mgh.de" möglich. Meldeschluss ist der 27. März. Nachmeldungen sind am 1. April von 12.30 bis 13.30 Uhr auf dem Marktplatz möglich. Wer ein Veranstaltungs-T-Shirt haben möchte (in diesem Jahr wieder ein Funktionsshirt) ist aufgefordert sich bis spätestens Sonntag, 19. März, anzumelden.

Meldungen zum Schul-Cup und zum Bambini-Lauf sollen, so die Bitte des Veranstalters, mit einem Excel-Formular durchgeführt werden: Einfach Formular von der Homepage herunterladen und per E-Mail an "info@stadtlauf-mgh.de" schicken.