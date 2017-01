Weinfass zum Übernachten weckt sehr viel Interesse

Bad Mergentheim. Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen und die Urlaubs-Messe CMT in Stuttgart mit noch mehr Besuchern gestartet als im Vorjahr: 70 000 waren es allein am ersten Wochenende. Beste Voraussetzungen sind damit auch für die Messe-Präsenz der Stadt Bad Mergentheim geschaffen - zumal in diesem Jahr ein besonderer Hingucker für großes Interesse sorgt.

Erstmals hat das Tourismusamt mit dem Jakobshof Lehr eines der Weinfässer zum Übernachten nach Stuttgart auf die Messe gebracht. Eigens dafür war der Messe-Stand Bad Mergentheims im Vorfeld ein wenig umgebaut worden.

Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Besucher staunen, schmunzeln, manchmal fragen sie sogar, ob das Fass "wirklich so im Weinberg steht und gebucht werden kann" - aber mal einen genauen Blick ins Innere des Fasses wollen die allermeisten werfen, die am Stand E46 in Halle 6 vorbeikommen.

Das erleichtert es den Mitarbeitern von Stadt- und Kurverwaltung, mit den Reisewilligen über Bad Mergentheim ins Gespräch zu kommen. Interessierte können sich über den Wein informieren, der aus den Fässern kommt, über Radfahr- und Wanderangebote, die exzellenten Freizeit- und Kultureinrichtungen von Wildpark über Deutschordensmuseum bis zur Solymar Therme. Oder über die Gesundheitsstadt mit ihren vielfältigen Angeboten, die Heilquellen, den weitläufigen Kurpark und die maßgeschneiderten Angebote.

Am Tourismustag durften Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Verkehrsdirektor Kersten Hahn und Kurdirektorin Katrin Löbbecke auch einen besonderen Gast begrüßen: Justizminister Guido Wolf, der in der neuen Landesregierung für den Tourismus zuständig ist, besuchte den Bad Mergentheimer Messestand. Natürlich warf auch er zuerst einmal einen Blick in das bewohnbare Weinfass und zeigte sich beeindruckt. Gemeinsam mit den Weingärtnern Markelsheim und Weinkönigin Doreen Hartmann als deren Repräsentantin wurden edle Tropfen probiert.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar nutzte die Messe, um mit dem Minister kurz über die touristische Vermarktung von Weinbau und auch über die Gesamtvermarktung des nördlichen Baden-Württemberg zu sprechen. Eine Besonderheit am Stand der Kurstadt ist in diesem Jahr aber nicht nur das Weinfass: Auch einen Hingucker wie das 3D-Gemälde aus der neuen Tricture-Ausstellung im Deutschordensmuseum hat sonst kein Stand zu bieten.

Hier entstehen durch den besonderen Effekt des Bildes unvergessliche Fotos und Selfies. Bereits Hunderte Gutscheine für das Museum wurden ausgegeben an Messe-Besucher, die über eine Coupon-Aktion im Einzugsgebiet der CMT an den Bad Mergentheimer Stand gelockt werden. Insgesamt präsentieren sich während der CMT rund 2000 Aussteller aus etwa 90 Ländern. Besucher-Infos zur Messe gibt es im Internet unter http://www.messe-stuttgart.de/cmt/. Die Messe geht bis Sonntag, 22. Januar. stv