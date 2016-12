Von oben den weiten Ausblick genießen

Im Rahmen der diesjährigen Heimattage haben wir Gästeführer an ihren Lieblingsort in Bad Mergentheim begleitet. Mit der heutigen Folge endet die Serie.

Bad Mergentheim. Der Wartturm ist ein einsamer Genosse, oder, um es weniger parteipolitisch auszudrücken, ein einsamer Geselle. Er steht auf dem, wie mit einem Lineal schräg gezogenen Berg, der mal als Warte, mal als Eisenberg bezeichnet wird. Das alte Gemäuer ist kein Ausflugsziel, um das sich Trauben von Menschen scharen. Wer Geduld hat, sieht aus der Ferne ab und zu kleine schwarze Figuren, die sich dem fast zwölf Meter hohen Steinzeugen vergangener Zeiten nähern oder sich von ihm entfernen. Aber wer ihn aufsucht und im Inneren die Treppe hochsteigt, der erlebt etwas Besonderes. Erst dunkle Enge, dann einen geradezu befreienden Rund-um-Ausblick, mit dem der Wartturm den mühevollen Aufstieg belohnt und der ein Ort ist, an dem sich Stadtführer Dr. Christoph Bittel besonders gerne aufhält.

Weit weg vom Stadtkern

Bei Gästeführungen spielt das hoch aufragende Rundgemäuer naturgemäß nur die Rolle eines Stiefkindes. Viel zu weit vom Stadtkern entfernt und dann natürlich auch noch der steile Aufstieg. Aber Christoph Bittel gibt dem ehemaligen Spähturm wenigstens einmal im Jahr zusammen mit seinen Gästen die Ehre eines offiziellen Besuchs, denn im Herbst lädt er zu einer zwölf Kilometer langen Rundwanderung "Auf den Spuren des Deutschen Ordens" ein.

Vom Schloss führt dann der Weg über den Alten Friedhof hinauf zur Warte, und dann weiter über den Galgenberg bis zur Burg Neuhaus. Die meisten Mitwanderer besteigen neugierig und erwartungsvoll den Wartturm, um sich natürlich die schöne Aussicht nicht entgehen zu lassen. Dann kann Bittel ihnen erklären, was sie bei ihrem Rundblick in alle Himmelsrichtungen sehen: Stadtzentrum mit Kurviertel, Löffelstelzen, Weberdorf, Igersheim, Neuhaus, Naturwärme-Heizkraftwerk, das im Bau befindliche Wasserwerk "Wart", den Galgenberg und die Täler der Wachbach und des Althäuser Bachs bis nach Neunkirchen und Althausen.

Die Stadt alarmieren

Natürlich muss der Gästeführer auch einiges zur Geschichte dieses alten Recken aus dem Mittelalter erzählen, der etwa um 1340 mit der Stadtmauer errichtet wurde. Wenn Feinde auftauchten oder Feuer in einem der Gebäude unten im Tal ausbrach, dann musste der hoffentlich wachsame Wächter am Tag mit Flaggen und nachts mit Fackeln die Stadt alarmieren. 1738 schlug ein Blitz ein, und der Turm brannte aus. Erst nach 1850 wurde er erneuert. Früher war der Eingang aus Sicherheitsgründen 5,70 Meter über dem Boden und nur mit einer Leiter erreichbar. Heute führt eine Treppe nach oben, und auf der Plattform kann man die schöne Aussicht genießen.

In Istanbul geboren

Schon vor etlichen Jahren hat Bittel mit Führungen durchs Bad Mergentheimer Deutschordensmuseum angefangen. Durch die gelegentliche Übernahme von "Kombi-Führungen" an Samstagen (eine Stunde Stadt, anschließend eine Stunde Museum) ist er in reine Stadtführungen "hineingerutscht", die für den in Istanbul Geborenen, wo er seine ersten Lebensjahre verbracht hat, und in Westberlin Aufgewachsenen oft eine willkommene Abwechslung zu seiner Tätigkeit im "home office" sind. In der häuslichen Schreibstube des freien Historikers entstehen Bücher für Gemeinden wie zum Beispiel das kürzlich erschienene "Althengstett, Neuhengstett und Ottenbronn 1933-1949. NS-Diktatur, Krieg und demokratischer Neubeginn".

Maria und das Dogma

Mit der Mergentheimer Geschichte beschäftigt sich Bittel, der von 1992 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschordensmuseum war, schon seit vielen Jahren.

Bei seinen Führungen kann man sich von seinen profunden Kenntnissen überzeugen, die ab und zu von seinen Gästen sogar erweitert werden.

So machte ihn ein katholischer Theologe bei der Besichtigung des aus dem Jahr 1855 stammenden Marienbrunnes auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz darauf aufmerksam, dass ein Jahr zuvor, also 1854, vom Papst das Dogma der "unbefleckten Empfängnis Mariens" verkündet worden war.

Zeit genug

Vielleicht findet sich ja wieder ein Experte mit besonderen Fachkenntnissen, wenn Bittel den Startschuss für die nächste Herbst-Rundwanderung "Auf den Spuren des Deutschen Ordens" gibt. Zeit genug, sich darauf vorzubereiten, hat man ja, denn die Teilnehmer werden sich erst am 16. September 2017 auf den Weg machen. So weit reicht Bittels Planung schon heute.

Zwischendurch gibt's aber auch jede Menge "normaler" Stadtführungen. Experten und Nichtexperten sind gleichermaßen willkommen.