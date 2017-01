Von leuchtenden Basketballkörben

In Bad Mergentheim ging die Auftaktveranstaltung des regionalen Wettbewerbs "Kreative Köpfe" über die Bühne.

BAD MERGENTHEIM. "Auch mit dem Glauben an euch selbst macht ihr Unmögliches möglich", mit dieser vielversprechenden Aussage schickte Wettbewerbsleiterin Iris Lange-Schmalz die teilnehmenden "kreativen Köpfe" am Abend der Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs der Stiftung "Junge Kreative Köpfe" im Reinhold-Würth-Haus in die Gesprächsrunden mit den Experten der kooperierenden Unternehmen.

Bereits zum 15. Mal findet der Wettbewerb für talentierte Erfinder statt. Die "kreativen Köpfe" seien nunmehr schon ein Markenbegriff, stellte Michael Schubert, Personalleiter bei Würth Industrie Service, in seiner Begrüßung fest. "Seit zehn Jahren ist dieser Name in der Region verankert, so dass man wahrlich von einem Erfolgsmodell sprechen kann."

Im Vorfeld wurden der Jury des Innovationswettbewerbs für junge Forscher und Entdecker 170 spannende Ideen eingereicht. 21 davon schafften den Sprung in die nächste Runde und erhielten die Einladung zur Auftaktveranstaltung und damit die Chance, den Kontakt zu Fachleuten herzustellen, die sie bei der Umsetzung der eigenen Idee in den nächsten drei Monaten unterstützen werden. In diesem Sinne betonte Schubert: "Alle hier heute Abend anwesenden kreativen Köpfe sind bereits absolute Gewinner."

Aspekte fließen mit ein

Aspekte wie Innovation und Kreativität, die Schonung von Ressourcen, die technische Realisierung, die Marktfähigkeit sowie der allgemeinen Präsentation unter Berücksichtigung von Fachwissen und Überzeugungskraft legt die Jury unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Schön, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken, zur Bewertung der eingereichten Einfälle zugrunde. Ferner betonte Schön: "Es ist wichtig, dass ihr, die kreativen Köpfe, viel selbst macht, und nicht die Experten arbeiten lasst". Der Stiftung sowie der Jury sei es wichtig, dass der Eigenanteil bei der Umsetzung des eingereichten Projektes möglichst hoch sei und insgesamt relativ selbstständig gearbeitet werde.

Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren der Bad Mergentheimer Schulen Kopernikus-Realschule, Eduard-Mörike-Schule, Grund- und Realschule St. Bernhard, Deutschorden-Gymnasium, Kaufmännische Schule mit Wirtschaftsgymnasium sowie des Gymnasiums Weikersheim und der Gemeinschaftsschule Weikersheim beweisen im Rahmen des Wettbewerbs, welche zukunftsbahnende Generation in den Startlöchern steht. "Ihr hattet den Mut und die Standfestigkeit, euch zu bewerben", bekräftigte Iris Lange-Schmalz und betonte: "Ihr habt eine einzigartige Idee und ihr wagt es, Bestehendes zu hinterfragen". Bei der anschließenden Vorstellung der einzelnen Projekte wurde dies deutlich.

Neben ganz praktischen Ideen für den Alltag, wie ein "Trolley-fahr-stopper", den Christina Lesch, Maike Baier und Lea Knögel planen, und dem beheizten Rucksack von Zoe Karakoc, Lara Schmitt, Julija Popovic und Jana Kluss, soll es nach Nathalie Haak, Ellen Teufel sowie Kim Ziegler künftig eine Marschgabel für die Querflöte geben, so dass diese nicht mehr verrutschen kann. Und um den welken Blättern der Zimmerpflanzen den Kampf anzusagen, soll nach den Vorstellungen von Hannah Helebrant und Liana Rupp ein Sensor im Topf dem Smartphone den Wasserbedarf melden.

Auch den alltäglichen Schieflagen zu Leibe rücken wollen Pascal Hein und Marlena Münig. Er mit einem Auffangbehälter für das Wasserzahnpastagemisch, das von der Zahnbürste tropft und sie mit einer "WaMiDo" - einer so genannten Waschmitteldossierhilfe.

Ein Alltagsproblem aller Rollstuhlfahrer wollen Caroline Woenckhaus und Jana Trehkopf aus der Welt schaffen: mit einem Rollstuhl, der mit Hilfe von ausfahrbaren Stützen auf Rolltreppen fahren kann. Jonas Helbig und Lukas Schmitt wollen dagegen Blindenstöcke mit zusätzlichen Sensoren ausstatten, die Gegenstände oberhalb des Bodens identifizierbar machen.