Vom Traumberuf einiges entfernt

Für mich sind die Tage "zwischen den Jahren" schon seit jeher eine Zeit der Besinnung, der eher leiseren Töne und des In-sich-Gehens - bevor dann nach Dreikönig der stressige Alltag wieder so langsam Einzug bei uns hält.

Wenn es dann jedoch eine einzige Person schafft, in diesen Tagen mit einer einzigen Aussage so viel Porzellan zu zerschlagen, dass es lange dauern wird, bis es wieder zusammengefegt ist, dann muss schon etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein. Simone Peter, ihres Zeichens Bundesvorsitzende der Partei Grüne/Bündnis 90, ist mit ihrer Kritik an der Kölner Polizei nach ihrem Silvestereinsatz in solch ein Fettnäpfchen getreten - in eines, das bei ihr sicher noch lange negativ nachwirken dürfte.

2015 war die Polizei in der Millionenstadt am Rhein dafür kritisiert worden, weil seinerzeit viel zu wenige Beamte auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof zugegen waren, um für Ordnung zu sorgen.

Jetzt hat die Führungsspitze der Kölner Polizei darauf reagiert und die Zahl der Polizisten, die in der letzten Nacht des alten Jahres in der Öffentlichkeit ihren Dienst verrichteten, gut verzehnfacht, um für einen reibungslosen Ablauf des Abends zu sorgen. Sie kontrollierten und überprüften die Feiernden mit der erforderlichen Konsequenz. Und auch das wurde im Nachhinein, zumindest von einigen wenigen, als falsch empfunden und öffentlich in Frage gestellt. Ja, geht's denn noch?

Was Frau Peter angeht, so wäre es, zumindest in diesem Fall, sicherlich mal angebracht gewesen, erst nachzudenken, bevor öffentlich eine Meinung kundgetan wird, die, quer durch die gesamte Gesellschaft, für derart viel Unmut sorgt.

Ich gebe zu, mir sind die Worte auch bitter aufgestoßen. Und ich dachte zunächst, ich höre nicht recht, als ich mich mit ihren Aussagen konfrontiert sah. Hier muss ich aber mal für unsere Damen und Herren Polizisten Partei ergreifen.

Aus meiner Sicht ist es total fehl am Platz, sie in schöner Regelmäßigkeit als Sündenböcke für ein angebliches Fehlverhalten abzustempeln, für die sie überhaupt nicht verantwortlich gemacht werden können. Sie löffeln stattdessen oftmals jene Suppe aus, die ihnen von anderer Seite aufgrund eines bisweilen oberflächlichen Vorgehens eingebrockt wurde.

Wir sollten unseren Beamten bei Bundespolizei und in den Ländern Respekt und Anerkennung für das entgegenbringen, was sie Tag für Tag leisten - wo immer sie auch gefordert und eingesetzt werden.

Es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass sie, ohne Wenn und Aber, meist kühlen Kopf bewahren, sich oftmals zwischen die Fronten begeben und, teilweise, auch unter Einsatz ihres Lebens, Garanten für Recht und Ordnung in diesem unseren Land mit seinem demokratischen Strukturen sind.

Dies wird nach meiner Überzeugung viel zu wenig gewürdigt. Anstatt oftmals verbal draufzuhauen, sollte man sich mal lieber zu Gemüte führen, dass es beileibe keine Selbstverständlichkeit ist, dass sich mutige Männer und Frauen diesen Aufgaben in schöner Regelmäßigkeit stellen.

Aus manchen Gesprächen mit Betroffenen weiß ich, dass der Beruf des Polizisten für viele nicht mehr jener Traumjob ist, wie dies vor Jahrzehnten noch der Fall war. Die Rahmenbedingungen dafür haben sich ganz einfach zu weit verschoben.

Das beginnt, so hört man in den Unterhaltungen deutlich heraus, bei der teilweise nicht angemessenen Bezahlung, geht weiter über die nicht immer optimalen Arbeitsbedingungen bis hin zu der Tatsache, dass sich aufgrund eines zu geringen Personalbestandes Millionen von Überstunden anhäufen, die nur unzureichend abgebaut werden können.

Dies alles sind aus meiner Sicht Dinge, die sich nicht gerade motivationsfördernd auf die Tätigkeit unserer Beamten auswirken. Und das darf nicht sein, gerade in solch schwierigen Zeiten - mit islamistisch geprägtem Terrorismus oder all den Gefahren von rechts, wie wir sie auch in Deutschland gerade erleben (müssen).

Hier muss ein Umdenken einsetzen. Und zwar schleunigst. Ich wünsche mir, dass sich die Politik wieder mehr auf die Belange unserer Polizeibeamten konzentriert und deren Wünsche, Probleme und Sorgen ernst nimmt. Und ich wünsche mir, dass der Job des Polizeibeamten wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird und jene öffentliche Attraktivität erfährt, die dazu führt, dass unsere Kinder wieder frühzeitig davon träumen, diesen Beruf zu ergreifen. Wie es früher einmal der Fall war.