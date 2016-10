Viele Millionen werden aktuell investiert

. . .und die Kreisbau baut am Wachbach.

In der Denni-Hoffmann-Straße (links) entstehen Wohnungen. Zwischen Herrenmühlstraße und Bahnlinie soll es ab dem Frühjahr weitergehen und auch der alte Lokschuppen einbezogen werden.

Das Johann-Benedikt-Bembé-Stift entsteht auf dem ehemaligen Bembé-Areal an der Tauber. . .

Große Bauprojekte in der Kurstadt:

Nördlich der Bahnstrecke, rund um die Herrenwiesen, wird eifrig gebaut. Es entstehen neue Wohnungen und ein großes Pflegeheim.

Bad Mergentheim. Das Johann-Benedikt-Bembé-Stift sticht am deutlichsten hervor. Kurz vor dem Bembé-Kreisverkehr fällt es sofort auf. 83 Dauer- und Kurzzeit-Pflegeplätze sind hier laut Beschilderung geplant, dazu 25 Tagespflegeplätze. Das Investitionsvolumen für den gewaltigen Bau, der bereits gut vorangekommen ist, liegt im zweistelligen Millionenbereich. Die Familie Wirthwein erstellt das Betreuungszentrum, die Evangelische Heimstiftung wird das Haus betreiben.

In den Bad Mergentheimer Herrenwiesen tut sich gerade einiges. Auch die Kreisbau Main-Tauber ist aktiv. Das genossenschaftliche Wohnungsunternehmen erstellt aktuell eine Wohnanlage an der Mündung des Wachbachs in die Tauber.

Geschäftsführer Peter Deißler peilt die Fertigstellung für Mai 2017 an. Ganz abgeschlossen sein soll das 7-Millionen-Euro-Projekt im nächsten Sommer. 27 Wohnungen entstehen für maximal rund 100 Bewohner. Sieben sind noch zu haben (www.kreisbau-mt.de).

Das Areal wird bis an die Herrenwiesenstraße herangebaut, um mehr Abstand zur Tauber halten zu können. Hochwasserschutzgründe sorgen auch dafür, dass die Parkplätze im Erdgeschossbereich angelegt werden.

Deißler berichtet, dass es beim Bau bislang keine Verzögerungen gab, lediglich die Genehmigungsphase sei länger gewesen als sonst üblich. Zur Straßenseite hin seien ein Schallschutz und eine hochwertige Lüftungsanlage in den Wohnungen vorgesehen.

Fleißig gebaut wird auch in der Denni-Hoffmann-Straße 11 und 13, nahe dem Bembé-Kreisel, Richtung Kurpark. Hermann Schmidt von der HS Bauträger GmbH (www.hs-immobilien.com) kann die baldige Fertigstellung des Rohbaus von Haus 1 vermelden. Bezugsfertig soll das Gebäude im Dezember 2017 sein. Haus 2 wird gerade erst begonnen und soll zum 1. Juni 2018 den Eigentümern beziehungsweise Mietern zur Verfügung stehen.

22 Wohneinheiten gibt es, davon sind nur noch drei frei. Carports sind auch hier im Erdgeschoss geplant, weil eine Unterkellerung aus Gründen des Hochwasserschutzes unterbleibt. Sieben Millionen Euro werden insgesamt investiert. Dafür mussten eine alte Villa und ein großer Baumbestand weichen (wir berichteten). Schmidt plant nach eigener Aussage, soweit möglich, eine Aufforstung ringsherum, sobald alles fertig ist.

Weitergehen soll es bald auch in der Herrenmühlstraße, an der Bahnstrecke. Thomas Lurz von der Geschäftsleitung der Ankor-Plan GmbH bestätigt unserer Zeitung, dass von drei neuen Wohnkomplexen einer bereits fertig ist.

Die Häuser 2 und 3 sollen im kommenden März begonnen werden. Hier gebe es noch freie Einheiten, so Lurz (E-Mail: info@ankorplan.de).

Der Zeitplan habe sich nach hinten verschoben. Vor zwei Jahren hatte es noch geheißen, dass 2016 alles fertiggestellt sein sollte.

Auf acht Millionen Euro bezifferte der Investor einmal das Gesamtprojekt, zu dem auch die ehemalige württembergische Lokomotivremise zählt. Von insgesamt 40 Wohnungen im "Herrenmühl-Park" war die Rede.

Der alte Lokschuppen werde laut Thomas Lurz wohl einem Bauträger übergeben, der einen Teil davon gewerblich nutzbar machen möchte. Dies sei aber noch nicht spruchreif. Zunächst finde eine Überplanung statt.