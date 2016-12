Verbesserte Alternative zum Auto

Erweitertes Angebot am Abend und am Wochenende:

Mit der Regiobuslinie 19 zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim gibt es jetzt an sieben Tagen ein stündliches Angebot zwischen 5 und 23 Uhr.

Bad Mergentheim/Künzelsau. Pünktlich zum Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag ist die Regiobuslinie 19 zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim gestartet.

Am Montag haben der Hohenloher Landrat Dr. Matthias Neth und Dr. Heiko Schnell, Leiter des Amts für Schulen, Bildung, ÖPNV und Kultur beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, zusammen mit Vertretern des Kreistags, Bürgermeistern und den Busunternehmen die Buslinie im Rahmen einer offiziellen Eröffnungsfahrt feierlich in Betrieb genommen.

"Diese Linie verbindet das Kocher-, Jagst- und Taubertal miteinander und stellt eine zentrale Achse für den Hohenlohekreis dar", so Landrat Dr. Matthias Neth in seinem Grußwort. "Ich freue mich, dass neben der bestehenden Regiobuslinie zwischen Künzelsau und Waldenburg nun auch die Regiobuslinie zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim im verdichteten Takt fährt und vom Land finanziell unterstützt wird".

Das Land hat im letzten Jahr ein Förderprogramm zur Anbindung von Mittelzentren an die Schiene durch hochwertige Buslinien aufgelegt und übernimmt die Hälfte des entstehenden Betriebskostendefizits. Der Hohenlohekreis trägt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufwendungen die Mehrkosten von zirka 100 000 Euro jährlich, der Main-Tauber-Kreis gibt weitere 40 000 Euro dazu. "Ich hoffe, dass die Regiobuslinie die aufwändige Vorarbeit sowie das finanzielle Engagement der beteiligten Landkreise und des Landes mit vielen neuen, zufriedenen Fahrgästen belohnt und so das Angebot auch langfristig gesichert werden kann", betonte Amtsleiter Dr. Heiko Schnell aus Tauberbischofsheim.

Vorerst drei Jahre geplant

Die Regiobusse verkehren vorerst bis Dezember 2019 in einem verdichteten Takt zwischen Künzelsau, Krautheim, Dörzbach und Bad Mergentheim. Während es auf der bestehenden Linie 19 des NVH bislang unter der Woche schon einen Stundentakt zwischen 5 und 18.30 Uhr gab, war das Angebot in den Ferien und vor allem am Wochenende stark ausgedünnt. Ab sofort wird es auch an diesen Tagen möglich sein, die in Bad Mergentheim abfahrenden und ankommenden Züge mit Anschluss nach Würzburg oder Wertheim mit dem Bus zu erreichen. An sieben Tage die Woche gibt es nun ein stündliches Angebot zwischen 5 und 23 Uhr.

Mit diesem erweiterten Verkehrsangebot ist eine Teilnahme an den kulturellen Angeboten und Veranstaltungen der Anliegerstädte und -gemeinden die ganze Woche über auch ohne eigenes Auto möglich.

Selbst am Wochenende bleibt so nach einem abendlichen Kinobesuch noch Zeit für eine Einkehr. Auch Fahrten mit der Bahn zu weiter entfernten Zielen sind möglich, ohne auf das Auto angewiesen zu sein.

Die Regiobuslinie zeichnet sich insbesondere durch einen durchgehenden Stundentakt, direkte und einheitliche Linienwege sowie bequeme Übergangszeiten zum Schienenverkehr aus. Eingesetzt werden auf den stündlichen Fahrten moderne, klimatisierte Fahrzeuge mit Niederflurtechnik und Rollstuhlrampe, einer Mehrzweckfläche für die Mitnahme von Fahrrädern sowie kostenfreiem WLAN-Zugang. Das Landratsamt Hohenlohekreis hat ein Faltblatt mit einem Fahrplanauszug zur Regiobuslinie 19 herausgegeben. Dieses ist beim Landratsamt, beim Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH), beim HNV, bei der VGMT sowie bei den Bürgermeisterämtern entlang der Strecke erhältlich. Die ausführlichen Fahrplantabellen sind in den Kundencentern des NVH und im Internet unter www.nvh.de erhältlich.