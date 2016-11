Sportler sind Menschen wie Du und Ich

Früher ist er mit Erfolg gelaufen, was das Zeug hält. Heute läuft's für ihn auf der Bühne: Dieter Baumann betreibt seine zweite Laufbahn als Kabarettist ausgesprochen erfolgreich.

Bad Mergentheim. Schwabe Baumann war schon zu aktiven Zeiten keiner, der sich den Mund hat verbieten lassen. Daran hat sich bis zum heutigen Tag auch nichts geändert. Mittlerweile würzt Dieter Baumann seine Ansichten mit einem großen Schuss Selbstironie - und begeistert damit seine zahlreichen Zuschauer. Wie etwa am Montag in der Bad Mergentheimer Wandelhalle, in der er mit seinem aktuellen Programm "Dieter Baumann, die Götter und Olympia", als Stargast anlässlich des Weltdiabetestages, einen Zwischenstopp einlegte.

Offene, direkte Art kommt an

Ob er der beste Comedian unter den Läufern oder der beste Läufer unter den Comedians ist, wie es mal in einem Medium zu lesen war, das sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Mit seiner offenen und direkten Art trifft der 51-Jährige jedoch den Nerv des Publikums. Die Zuschauer wiederum sind vor allem deshalb so begeistert, weil sie es mit einem Zeitgenossen zu tun haben, der weiß, wovon er spricht - von allerlei Heiterem, Lustigem und Kuriosem auf einer bunten Reise durch die große Welt des Sports. Und zwar in Richtung Olympia.

Schnell gewinnt das Bad Mergentheimer Publikum den Eindruck, als stehe ihm eine Persönlichkeit gegenüber, die ihm schon lange vertraut ist. Das Eis ist schnell gebrochen. "Wir Läufer sind immer per Du. Ich bin der Dieter und du bist der Udo", sagt er etwa zum Oberbürgermeister. Nein, Berührungsängste gibt es keine.

Die Zeiten ändern sich

Wie sehr sich die Zeiten doch ändern - dies ist auch Dieter Baumann nicht verborgen geblieben. "Die Springerei ist recht und gut, aber es wird Zeit, dass du mal was schaffst", soll ihm seine Oma bei einem Empfang in Blaubeuren nach dem 5000-Meter-Olympiasieg 1992 in Barcelona gesagt haben. Wenn er heute hingegen in seiner Wahl-Heimat Tübingen frühmorgens durch die Stadt jogge, öffne sich bald das erste Fenster und er werde begrüßt mit den Worten: "Guten Morgen Herr Baumann. Heute schon wieder fleißig?"

Ja, Dieter Baumann schafft es, die Lachmuskeln ordentlich zu strapazieren und zu trainieren. Die Fans tun gut daran, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ball zu bleiben - um den geschichtlichen Anschluss nicht zu verlieren. Die Baumannschen Ausführungen sind nicht nur sprachlich, sondern auch darstellerisch eine echte Meisterleistung. Die aktive Zeit lässt eben grüßen . . .

In seinem Programm berichtet Dieter Baumann über Einzelheiten aus der Welt des olympischen Dorfes, über die sicher nicht viele Bescheid wissen. Er spricht detailliert über nicht enden wollende Partys, von Kondomen und Anstecknadeln, die wie in einer Art Wettstreit gehandelt werden, von besonderen Begegnungen mit besonderen Sportlern aus Nationen wie Zimbabwe, der Mongolei oder den Fidschi-Inseln und von all dem, was das Leben während dieser gut drei Wochen so besonders macht. Auch wenn es manchmal vielleicht den Anschein haben sollte: Die Aktiven sind beileibe keine Götter, sie sind Menschen wie Du und Ich - mit allen Vorzügen und Nachteilen, die der Alltag so mit sich bringt.

Laufend neue Gags

Laufexperte Dieter Baumann zieht auf der Bühne das Publikum in seinen Bann - mit laufend neuen Gags. Er hat längst den Spagat geschafft von der Laufbahn auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Das verdient großen Respekt. Denn schließlich ist er ein Quereinsteiger, aber ein talentierter.