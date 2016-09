Rund 120 000 Patienten behandelt

Die Fachklinik "Haus Schwaben" in Bad Mergentheim feierte 50-jähriges Bestehen. Die Redner betonten die große Bedeutung der Einrichtung für das Heilbad.

Bad Mergentheim. Das taggenaue 50-Jahr-Jubiläum der Rehasan- Fachklinik "Schwaben" der DAK in Bad Mergentheim war Anlass für einen Festakt im Saal des Klinik-Bewegungszentrums.

Nachdem das Kurheim mit dem Schwerpunkt auf der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen am 26. September 1966 seiner Bestimmung übergeben worden sei, präsentiere sich die Fachklinik fünf Jahrzehnte später als moderne Rehabilitationsklinik für Stoffwechselerkrankungen, Gastroenterologie sowie Orthopädie und sei spezialisiert auf die fachübergreifende Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus, berichtete Klinikdirektor Klaus Rockenmaier in seiner Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste, unter ihnen OB Udo Glatthaar, Kurdirektorin Kathrin Löbbecke, Thomas Bodmer, Vorstandsmitglied der DAK-Gesundheit, und Frank Roschewsky, Geschäftsführer der Rehasan.

"Seit Eröffnung vor fünf Jahrzehnten sind rund 120 000 Patienten in diesen Räumlichkeiten behandelt", hob Rockenmaier hervor. Seit 2001 sei die Fachklinik "Schwaben" ununterbrochen als Behandlungseinrichtung für Typ-1- und Typ-2-Diabetiker von der Deutschen Gesellschaft für Diabetologie (DDG) zertifiziert. Zudem sei die Klinik im April 2016 um die Orthopädie als dritte Indikation ergänzt worden und sei somit spezialisiert auf die fachübergreifende Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus. Zum Jahresbeginn habe ein Wechsel von der DAK Gesundheit zu Rehasan stattgefunden, die seither den Klinikbetrieb unter der Bezeichnung "Rehasan Fachklinik Schwaben" fortführe. "Diese Partnerschaft mit der DAK Gesundheit trägt Früchte. So ist die Klinik mit ihren 159 Betten aktuell voll belegt", betonte der Klinikdirektor.

Mehr über Bad Mergentheim unter anderem als Deutschordensstadt sowie über Zusammenhänge zwischen der Stadt, dem Kurwesen und dem "Haus Schwaben" stellte Lydia Lauer alias Marktfrau "Katharina (Kätherle)" vor, die zugleich auch einen Korb mit Präsenten aus dem Stadtgebiet mitgebracht hatte.

Einen Spaziergang durch die 50-jährige Erfolgsgeschichte der Fachklinik "Schwaben" bot Roschewsky in seinem Grußwort. 1962 habe die damalige DAK-Vertreterversammlung beschlossen, das alte Erholungs- und Kurheim abzureißen und ein neues Stoffwechsel-Kurheim zu errichten. Zudem habe die Vertreterversammlung 1981 einem Erweiterungsbau zugestimmt, der zwischen 1982 und 1987 realisiert worden sei. Seither umfasst die Fachklinik eine Kapazität von 159 Betten in 129 Einzel- und 15 Zweibettzimmern.

In diesen 50 Jahren habe sich in Medizin und Gesundheitswesen viel verändert, reflektierte Roschewsky. Solche Veränderungen seien immer eine große Herausforderung. Zwar gebe es erst seit 2015 ein fundiertes Präventionsgesetz, gleichwohl habe Prävention bereits in ihren frühen Jahrzehnten der Fachklinik "Schwaben" im Mittelpunkt gestanden.

Zudem stellte Roschewsky den neuen Ärztlichen Direktor des Hauses, Dr. med. Lukas André, vor, der als "Kind der Region" zuvor nicht nur in Bad Mergentheim sein Abitur absolviert habe, sondern danach bereits in mehreren Gesundheitseinrichtungen vor Ort wie etwa dem Caritas-Krankenhaus tätig gewesen sei.

Hier in Bad Mergentheim ein gewöhnliches Kurheim immer mehr zu einer Fachklinik zu entwickeln, nannte Thomas Bodmer eine sehr gute Idee. Durch die Entscheidung, das Haus "Schwaben" einem Wechsel der Betreibergesellschaft zu unterziehen, habe man sich erhofft, die Zukunft der Fachklinik sowie der dortigen Arbeitsplätze gewährleisten zu können. In einem Festvortrag referierte Prof. Dr. Peter E. H. Schwarz von der Medizinischen Fakultät der TU Dresden über "Innovationen in der Diabetesversorgung". Grundlegend wies er auf die hohen volkswirtschaftlichen Kosten und Risiken einer zunehmenden Anzahl an Diabetes-Erkrankten hin. Wir müssen den Menschen und seine Lebensweise verstehen, der hinter dem Diabetiker steckt", nannte Schwarz einen wesentlichen Faktor angesichts aktuell rund acht Millionen Diabeteserkrankter in Deutschland. "Die beste Diabetesbehandlung ist die Änderung des Lebensstils", gab er als Devise auch für die Fachklinik "Schwaben" aus. Dies gelte ebenso für die Prävention.

Die Haftung der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie für langfristige Nebenwirkungen, eine Kennzeichnung von Nahrungsmitteln in der Abstufung "rot/gelb/grün", die Ausgabe von "Gesundheitsmarken" an die Käufer von gesundheitsfördernden Lebensmitteln sowie eine Steuerbefreiung für nachhaltige Gesundheitsmodelle auf dem Gesundheitssektor bezeichnete der Referent als vier mögliche Hauptaktionsfelder zum Erreichen dieser Ziele.

10 000 Schritte entsprechend 6,3 Kilometer Wegstrecke täglich ab dem 25. Lebensjahr nannte Schwarz als optimale Vorbeugung gegen chronische Krankheiten wie etwa Diabetes.

"Sie haben uns alle heute motiviert, uns zu bewegen", meinte Udo Glatthaar in seinem Grußwort an den auf den Vortragsreferenten gerichtet. Zudem hob der OB hervor, dass das Haus "Schwaben" bereits seit Langem schon in der Wertschöpfungskette Bad Mergentheims angekommen sei und eine bedeutende Rolle darin spiele.

Ein weiteres Grußwort sprach die evangelische Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Angelika Segl-Johannsen. Zudem sprach die katholische Kur- und Rehaklinik-Seelsorgerin Schwester Brigitte Segensworte.

Musikalisch wurde der Festakt vom Kur- und Salonorchester "Hungarica" mit Melodien aus fünf Jahrzehnten umrahmt.