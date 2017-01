Profil „Energie“ startet mit 16 Studenten

Zwei, die für das gute Lehrangebot im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Bad Mergentheim Verantwortung tragen: Prof. Dr. Simon Möhringer (links) ist der Leiter des Studiengangs mit mittlerweile drei Profilen, Zeki Susan sorgt als Laborleiter dafür, dass die Studenten die technischen Grundlagen erlernen und nachvollziehen können.

Wirtschaftsingenieure bekommen bei ihrem Studium am DHBW-Campus in der Badestadt eine technische und kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung.

Bad Mergentheim. Seit 2013 gibt es den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (WI) am Campus Bad Mergentheim, und die ersten Absolventen haben kürzlich ihr Studium erfolgreich beendet (wir berichteten). Bisher gab es zwei Profile: "Internationales Technisches Vertriebsmanagement" und "Innovations- und Produktmanagement". Beide Studiengänge sind arriviert und erfreuen sich einer guten Nachfrage.

Seit Oktober gibt es am Campus Bad Mergentheim einen dritten WI-Studiengang. Der jüngste Sproß trägt den Zusatz "Profil Energie" und startete mit 16 Studenten. Sie erhalten eine technische und kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Ausbildung. "Sie haben also Kenntnis und Verständnis von und für beide Bereiche", sagt der Leiter des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, Professor Dr. Simon Möhringer.

"Schnittstellen müssen vermitteln", erklärt er weiter, und deshalb seien die Absolventen der Wirtschaftsingenierwesen-Studiengänge auch "keine Vollblut-Techniker und Betriebswirtschaftler, aber sie können beide Perspektiven überblicken."

Das bedeute im Geschäftsleben, dass im Kontakt mit den Kunden und Geschäftspartnern Probleme mit und von technischen Anlagen und deren Steuerung ebenso gelöst werden können wie kaufmännische Fragen.

Der Bedarf an jungen, entsprechend ausgebildeten Fachkräften ist groß. Die Studiengänge enden allesamt mit dem Abschluss Bachelor. Die erfolgreichen Absolventen können im Anschluss sowohl an der DHBW als auch an Fachhochschulen und Universitäten den Master-Grad erreichen.

Was war nun der Grund, das neue Profil anzubieten? "Unsere Partner-Unternehmen haben uns auf dieses Profil aufmerksam gemacht. Sie haben Bedarf an entsprechenden Fachkräften", betont Möhringer. Zu den "Profil Energie"-Partnern zählen aktuell 14 Energieversorger aus Baden-Württemberg sowie aus Rheinland-Pfalz, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Nachfrage vorhanden

Doch nicht nur bei Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern sieht Möhringer die künftigen Arbeitsplätze der Energie-Wirtschaftsingenieure, sondern auch in anderen Branchen, denn "Energieeffizienz, Energiesparen und Energiecontracting ist in der gesamten Industrie und bei vielen Dienstleistern ein Dauerthema." Sogar für IT-Unternehmen sei dieses Studienangebot von Interesse - "diese bieten und entwickeln ja übergeordnete Steuerungen und Verwaltungssysteme für die Energiewirtschaft".

Dass der Campus Bad Mergentheim mit seiner Entscheidung für das neue Profil "Energie" richtig liege, zeige sich auch in den Anmeldungen für das nächste Start-Semester. "Da stellen wir starkes Interesse fest, denn schon jetzt haben wir 66 Reservierungen." Davon sind 38 schon fest, die jungen Leute haben also schon Ausbildungs-Verträge mit ihren Unternehmen.

"Wir werden für den neuen Jahrgang im Oktober zwei Kurse füllen." Übrigens: Von den 16 Beginnern im Profil Energie stammt einer vom Stadtwerk Tauberfranken, und das Stadtwerk hat bereits zwei weitere Studenten für den Jahrgang 2017 angemeldet.

Die Ausbildung am DHBW-Campus Bad Mergentheim ist umfassend und dank moderner Labore auch auf der technischen Seite hervorragend. Ein Auslandssemester ist für rund die Hälfte aller Studierenden üblich. Auch der Frauenanteil unter den künftigen Wirtschaftsingenieuren sei mit 20 bis 40 Prozent "beachtlich", sagt der Studiengangs-Leiter.

Das Thema "Nachhaltigkeit" sei jungen Menschen ein wichtiges Anliegen, und gerade im großen Bereich "Energie" böten sich da viele Handlungsfelder. Generell sei der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Bad Mergentheim mit seinen nun drei Profilen "gut aufgestellt. Der Zuspruch ist da, und wir sind guter Dinge", betont Möhringer. Ein Grund für diese Zuversicht ist auch, dass alleine im vergangenen Jahr 30 neue Partnerunternehmen für die Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengänge gewonnen werden konnten, insgesamt sind es rund 100.