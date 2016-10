„Priester sein war für mich das Größte“

Pater Alois bei seiner Arbeit in Peru (oben). Die Geschwister bei einem ihrer Geschwistertreffen in weltlichem und teils in geistlichem Gewand. Pater Alois ist in dem Bild rechts unten in der Bildmitte (im grauen Anzug) zu sehen.

Pater Alois Weiß ist seit 50 Jahren Priester. Sein Jubiläum feierte er gemeinsam mit seinen Brüdern Aurelian, Hermann und Bernhard, die ebenfalls seit Jahrzehnten Geistliche sind.

Löffelstelzen. Pater Alois wurde 1940 in Löffelstelzen geboren. Er besuchte Gymnasien in Bad Mergentheim und Ellwangen. Nach seinem Theologie- und Philosophiestudium in Bamberg wurde er im Jahr 1966 zum Priester geweiht. Bis 1980 arbeitete er als Erzieher am Seminar in Saldania in Spanien, bevor er 1981 als Missionar nach Peru ging. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit ihm über seine Familie, seine Arbeit als Missionar und das Jubiläum.

Sie sind nun im Heimaturlaub und haben mit ihrer Familie ein großes Jubiläum gefeiert. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Pater zu werden?

Pater Alois Weiß: Schon von meinen Eltern kam diese Berufung. Sie haben so eindeutig christlich gelebt, dass ich schon von klein auf die Idee hatte, Priester zu werden. Mit elf Jahren ging ich bereits in ein kleines Seminar im Ritterhaus in Bad Mergentheim und so begann mein Weg ins Priestertum. Für mich war es das größte, Priester zu sein. Mein Vater hat das so vorgelebt, für ihn war es auch das Größte.

Dieses Jahr wurde Jubiläum gefeiert: Aurelian wurde für 60 Jahre, Hermann für 40 und Sie für 50 Jahre als Priester geehrt. Ihr Bruder Bernhard schaut auf 30 Jahre als Diakon zurück. Was denken Sie ist der Grund für diese enge Verbindung Ihrer Familie zur Kirche?

Weiß: Vier Weihejubiläen in einer Familie, insgesamt 150 Priesterjahre, haben natürlichen einen Hintergrund. Das erkläre ich mir mit meinen Eltern. Und auch meine Geschwister sehen das so, erzählten sie mir bei unserem Geschwistertreffen vor dem Jubiläum. Unsere Eltern führten ein heiliges Leben, es war vollkommen auf Gott ausgerichtet. Und das hat wohl etwas in uns ausgelöst. Sie durften der Kirche so viele Kinder schenken. Das war vielleicht auch bewusst oder unbewusst in ihrem Leben angelegt. Mein Vater sagte einmal: 'Ich will ein Häufle Kinder'. Letztendlich traten dann neun der elf Kinder in den geistigen Stand. Unsere Eltern haben auch nicht nur viel gearbeitet und gebetet, sie haben auch viel gelitten. Meine Mutter sagte einmal: 'Jedes Kind, das fortging, war, als ob es mir einen Arm abschlagen würde'. Als meine Schwester damals in den Karmel, dieses strenge Kloster, ging, war das für meine Mutter, als ob sie ihr Kind beerdigen müsste.

Warum haben Sie sich damals dazu entschieden, in die Missionsarbeit zu gehen?

Weiß: Es war damals in den 50-er und Anfang der 60-er Jahre, als die Comboni-Missionare vom Ritterhaus kamen und unsere Gemeinde pastoral betreuten, da wir keinen Pfarrer mehr hatten. Das war für mich der Anlass, nicht wie meine Brüder, Onkel und Cousins nach Münsterschwarzach zu gehen, sondern ins Ritterhaus. Und jeder Comboni- Missionar hat die Aufgabe, nicht im Lande zu bleiben, sondern in die Mission zu gehen. Und so kam ich dann nach Peru.

Wir haben nun etwas über Ihr Leben gesprochen. Wie ist denn der Werdegang Ihrer Brüder?