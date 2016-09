Neue Ampel an der Bundesstraße 290

Alle Bilder anzeigen Das Neubaugebiet "Bandhaus IV, Teil 1" ist beschlossen. © Wölfel/Stadtverwaltung Für den Ortseingang Edelfingen/B 290 wird eine neue Ampel geplant. © Sascha Bickel

Edelfingen wächst. Richtung Bad Mergentheim wird das Wohngebiet "Bandhaus" ausgedehnt. Die nahe Bundesstraße 290 soll deshalb eine neue Ampelanlage bekommen.

Bad Mergentheim/Edelfingen. Weil ihre Änderungsanträge nicht durchkamen, enthielten sich die Grünen der Stimme. So wurde der Bebauungsplan "Bandhaus IV, Teil 1" für Edelfingen mit Zustimmung von 24 Ratsmitgliedern (CDU, Freie Wähler, SPD, FDP und OB) auf den Weg gebracht. 22 Bauplätze sollen zunächst auf der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche entstehen.

Eine Debatte entzündete sich an zwei Punkten. Erstens der geforderten Anzahl an Parkplätzen pro Wohneinheit. Und zweitens an der neu geplanten Ampelanlage für die B 290, die direkt ans Neubaugebiet anschließt. Die Hauptverkehrsader verläuft unterhalb, weshalb auch ein größerer Lärmschutz für das Wohngebiet vorgesehen ist. Auf den aufgeschütteten Lärmschutzwall soll oben drauf noch eine Lärmschutzwand kommen. Grund: Noch vor dem Ortseingang von Edelfingen sind 70 km/h erlaubt und es fließt viel Verkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen der Kurstadt und dem Stadtteil.

Zahlen und Daten Im Neubaugebiet "Bandhaus IV, Teil 1" ist laut Ratsvorlage von 22 Bauplätzen (drei für Geschosswohnungsbau) auszugehen. In Teil 2, der später einmal realisiert werden soll, sind weitere 28 möglich (drei davon mit Doppelhäusern). Wenn Teil 1 komplett bebaut ist, leben dort rund 140 Menschen, so die Hochrechnung der Stadt. Zeitplan: Mit der Erschließung von Teil 1 ist im Zeitraum von Frühjahr bis Ende 2017 zu rechnen. Die Gesamtkosten für Erschließung und Lärmschutz betragen rund zwei Millionen Euro.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar begrüßte den Bebauungsplan und bat Ortsvorsteher Detlef Heidloff um eine Stellungnahme. Dieser meinte: "Wir brauchen eine große Anzahl an Parkplätzen im Neubaugebiet." Und eine Ampel an der B 290 sei ebenso notwendig.

Grünen-Stadtrat Thomas Tuschhoff betonte, dass seine Fraktion für das Baugebiet sei, aber für die verdichtete Bebauung (Mehrfamilienhäuser) auf den Bauplätzen 16 bis 18 nur 1,2 statt zwei Stellplätze pro Wohneinheit ausreichen sollten. Damit halte man auch die Kosten pro Wohnung geringer und vermeide eine soziale Ausgrenzung von denen, die nicht so viel Geld hätten. Würden zwei Parkplätze pro Wohneinheit festgelegt, würden wohl Tiefgaragen geplant, die die Gesamtkosten in die Höhe treiben und damit jede Einheit in Weiterverkauf oder Vermietung kostspieliger machen. Auch die Stadt, so Tuschhoff erinnernd, habe sich anfangs für nur 1,2 Stellplätze pro Einheit stark gemacht.

CDU-Stadtrat Hanspeter Fernkorn hielt ebenso wie Josef Wülk (Freie Wähler) dagegen, dass die Erfahrung zeige, dass es oft an Parkplätzen mangele, viele Wohngebiete und Straßen zugeparkt seien. Das wolle man hier von vorneherein verhindern. Im ländlichen Raum habe nun einmal fast jeder ein Auto und Paare entsprechend zwei Wagen. Fernkorn warf zudem ein, dass man nicht wisse, welche Bauträger vor Ort tätig und ob hier gehobenes Wohnen oder Sozialwohnungen entstehen würden.

Mit 5:24-Stimmen wurde der Grünen-Antrag nur 1,2 Stellplätze pro Einheit festzulegen abgelehnt. Keine Mehrheit erhielt auch die Idee der Grünen, zeitgleich mit der Erschließung von "Bandhaus IV" die Kreuzung B 290/Zum Bandhaus mit einer Ampel zu versehen.

Einige SPD-Fraktionsmitglieder stimmten hier zwar mit den Grünen, es gab aber im Gremium auch zwei Enthaltungen und 19 Nein-Stimmen.

Stadtbaudirektor Bernd Straub hob die Notwendigkeit der Lärmschutzwand und ebenso der Ampel hervor, bezifferte die Kosten für letztere aber auf rund 100 000 Euro plus jährlicher Wartungskosten von 6000 bis 8000 Euro.

Diese Aufwendungen bereiten der CDU laut Andreas Lehr Bauchschmerzen, weshalb man erst weitere Gespräche mit dem Land abwarten wolle, ehe man die Ampel befürworte.

Nach Auskunft von Straub gibt es Tendenzen, dass das Land die jährlichen Wartungskosten übernehmen wird, wenn die Stadt den einmaligen Aufbau der Ampelanlage (die auch den Radweg berücksichtigt) finanziert.