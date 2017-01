Nach 90 Jahren ausgedient

Der Beton an der Kurparkbrücke ist an vielen Stellen abgeplatzt, die Stahlarmierung rostet (durch die Perspektive erscheint die Schadstelle stark vergrößert).

Fast 90 Jahre hat die Kurparkbrücke in Bad Mergentheim durchgehalten. Jetzt haben Fachleute festgestellt, dass sie auf Dauer nicht mehr verkehrssicher ist.

Bad Mergentheim. An der Tauber rattern seit einigen Tagen die Motorsägen. Zahlreiche Bäume sind bereits gefallen. Viele Passanten fragen, warum die auf den ersten Blick gesund aussehenden Bäume gefällt werden. Die Antwort: Es ist notwendig, Platz für den Neubau der Kurparkbrücke zu schaffen.

Lange durchgehalten

Das im Jahr 1930 errichtete Spannbetonbauwerk hat fast doppelt so lang durchgehalten wie viele Nachkriegsbauten, die inzwischen längst abbruchreif oder gar schon abgerissen sind.

Die zahlreichen Passanten können die Schäden auf der, an der Oberfläche noch ordentlich aussehenden Brücke, nicht erkennen. Von unten sieht das schon anders aus. Wer genau hinschaut, kann erkennen, dass an vielen Stellen der Beton abgeplatzt ist und die tragende Stahlarmierung rostet.

Die Passage zwischen Innenstadt, Schloss und Kurpark ist unverzichtbar. Vor dem Abbruch soll, parallel zu den Bahngleisen, zunächst bis Mitte des Jahres eine Behelfsbrücke errichtet werden, die nur kurze Umwege erforderlich machen wird.

Abriss im Sommer

Danach, voraussichtlich im Sommer, "hoffentlich erst nach dem Kurparkfest", sorgt sich Franz Hojsak, Chef der Kurparkgärtner, wird die aus Fertigteilen bestehende Brücke abgerissen.

Für den Ab- und Neubau ist schweres Gerät notwendig. Die bestehenden Wege reichen dafür nicht aus und müssen verstärkt werden. Für den Neubau werden dann wahrscheinlich wieder Betonfertigteile verwendet. Die vorhandenen Brückenpfeiler könnten weiterverwendet werden, erklärt Volker Muck, Technischer Leiter der Kurverwaltung.

Das Ziel sei es, die 90 Meter lange Brücke 2018 durch ein ähnlich elegantes Bauwerk zu ersetzen. Zu den Kosten wollte sich Muck nicht festlegen. Eines sei jedoch klar: "Es ist ein Millionenprojekt".

Vor allem Eschen gefällt

Die meisten der gefällten Bäume seien Eschen erklärt Franz Hojsak. Inzwischen sei der zehn Jahren in Deutschland grassierende Schadpilz auch in Bad Mergentheim angekommen und viele der Bäume seien befallen, hätten also sowieso in der nächsten Zeit entfernt werden müssen.

Die letzten großen Bäume werden am Freitag zwischen 8 und 11 Uhr umgelegt. Durch die Nähe zur Bahntrasse sind besondere Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Ein Bahnmitarbeiter sei anwesend, um zur Not auch mal einen Zug anzuhalten. "Wir bemühen uns aber, die Zugpausen zu nutzen, so dass durch uns keine Verspätungen entstehen", betont Franz Hojsak.