Mit Volksmusikstars ins neue Jahr

Vom 25. bis 27. November

Creglingen. "Sternenzauber an der Tauber" - unter diesem Motto kehrt am 1. Adventswochenende (25. bis 27. November) weihnachtliche Stimmung in die Creglinger Innenstadt ein. Der Weihnachtsmarkt jährt sich bereits zum 31. Mal. Das Marktgelände, das sich in romantischer Atmosphäre präsentiert… [mehr]