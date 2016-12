Mehr Kosten für Hotel- und Feriengäste

Die Kurtaxe in Bad Mergentheim steigt deutlich. Ab 2018 werden im "ersten Kurbezirk" knapp zehn Prozent mehr fällig, im zweiten 40 Prozent.

Bad Mergentheim. Hotel- und Ferienwohnungsgäste werden ab 1. Januar 2018 stärker zur Kasse gebeten. Im Kurbezirk I sind dann statt 2,70 Euro pro Tag künftig 2,95 Euro fällig. Im Kurbezirk II (bisher 1,35 Euro), dem der bisherige Kurbezirk III (bisher 0,68 Euro) zugeschlagen wurde, sind es dann 1,90 Euro. Stolze 40 Prozent mehr! Zahlungspflichtig sind auch weiterhin nur Gäste ab 18 Jahren.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat am vergangenen Donnerstag in seiner rund einstündigen Sitzung in Edelfingen die Neuerungen bei der kommunalen Pflichtabgabe, die die Reisekasse der Gäste zusätzlich belastet. Begründungen waren öffentlich keine zu hören.

Gemeinderat in Kürze Die Betriebsführung für den städtischen Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" bleibt bis 2022 in den Händen des Stadtwerks Tauberfranken. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. 2010 hatte das Stadtwerk die Arbeit übernommen. Eine Überprüfung der Kosten für den Steuerzahler ergab, dass die Stadt jährlich einen sechsstelligen Betrag durch die Auslagerung der Betriebsführung spart. Hanspeter Fernkorn (CDU) erinnerte daran, dass auch die Bürger durch geringere Gebühren davon wieder profitieren. Das Gremium billigte außerdem den Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs. Für das Sanierungsgebiet "Buchener Straße" stehen noch Restmittel zur Verfügung. Da derzeit keine privaten Anfragen für Ordnungs- und Baumaßnahmen in diesem Gebiet vorliegen, plant die Stadtverwaltung umzuschichten. Die Stadträte gaben dafür jetzt grünes Licht. In Absprache mit dem Regierungspräsidium wird das Sanierungsgebiet auf die Oberen Mühlwiesen an der Tauber und damit auch auf den Übergang vom Schloss- in den Kurpark ausgedehnt. Die Stadt ist hier gefordert, sich an der Erneuerung der Fußgängerbrücke finanziell zu beteiligen (wir berichteten) und will das Geld nun dafür einsetzen. OB Glatthaar berichtete dem Gremium von einem Dankschreiben aus Tauberbischofsheim. Darin lobt Bürgermeister Wolfgang Vockel den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim bei der Großbrandbekämpfung im Klosterhof vor wenigen Wochen. Auf die Westumgehung und die hohe Verkehrsbelastung der Anwohner kam Freie Wähler-Stadtrat Franz Imhof zu sprechen. Dort sei vor Jahren eine Lärmschutzwand im Gespräch gewesen. Oder wie wäre es mit "Flüsterasphalt", denn das Land gerade an vielen Strecken aufbringen lasse? Stadtbaudirektor Bernd Straub antwortete, dass die Stadt bereits tätig sei im Rahmen des Lärmschutz-Aktionsplanes. Verkehrszählungen hätten stattgefunden und 2017 werde das Thema auf der Tagesordnung stehen. sabix [mehr...]

Ein SPD-Antrag, der eine Beibehaltung der Ermäßigung von 50 Prozent bei Schwerstbehinderten gefordert hatte, wurde von den anderen Fraktionen abgelehnt (4:26-Stimmen). Hier gibt es ab 2018 nur noch 30 Prozent Rabatt.

Thomas Tuschhoff (Grüne) hob einen positiven Aspekt hervor: Die Kur- und Gästekarte berechtige mit Inkrafttreten der neuen Satzung künftig zur kostenlosen Nutzung des Stadtbusses. Ausgenommen von dieser Regelung sind allerdings die Inhaber der Jahres-Einwohnerkarte.

Im Sommer berichtete die Stiftung Warentest von einem deutschlandweiten Kurtaxe-Vergleich. Nach Auskunft des Heilbäderverbandes kassieren demnach mehr als 350 Kur-, Erholungs- und Fremdenverkehrsgemeinden die Abgabe, die pro Person zwischen 0 und 3,50 Euro am Tag ausmacht. Im Rahmen einer Umfrage wurde eine durchschnittliche Kurtaxe von 2,42 Euro pro Übernachtung für einen Erwachsenen in der Hauptsaison ermittelt. Die höchsten Kurtaxen mit den erwähnten 3,50 Euro verlangen laut Stiftung Warentest die ostfriesischen Nordseeinseln Juist, Borkum und Langeoog. Genauso teuer seien das bayerische Bad Kissingen und Baden-Baden in Baden-Württemberg. Bad Mergentheim bewegt sich ab 2018 mit seiner Kurtaxe von 2,95 Euro im oberen Teil des von Stiftung Warentest zusammengestellten, umfangreichen Preisvergleichs.